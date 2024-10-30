ФОТО | „Эстонский аналог Balenciaga“. Рижская публика осталась в восторге от показа дизайнера Кярол Отт

Патриция Анна Вавилова, известный латвийский фэшн-блогер и ценитель эстонской моды (в своем наряде для первого дня RFW девушка вдохновлялась брендом Ivo Nikkolo), осталась в абсолютном восторге от показа CarolxOtt. По ее мнению, CarolxOtt - это эстонский аналог Balenciaga, только в цвете. По словам инфлюэнсера, такое богатство цвета нетипично для прибалтийских брендов, но его было очень приятно увидеть.

Стилисту и аналитику моды Элге Хоминка также понравился показ CarolxOtt. „Это было стопроцентное попадание в тренды, - поделилась впечатлением Элге, - Я увидела эскапизм, отход от реальности, возврат к истокам и ремеслу - так называемый craft core cейчас очень актуален. Также мне показалось, что была некая отсылка к фильму „Дюна“, попадание в несуществующий мир, как часть эскапизма. Да, возможно, дизайнеры не вкладывали прямую отсылку к „Дюне“, но она все же считывается, хоть и заявлена ассоциация с рыбацкой деревней (тоже вид эскапизма)“.

„Еще один тренд, который бросился мне в глаза в коллекции CarolxOtt - это neo cowboy style, который прослеживается в силуэтах и аксессуарах, например, в сапогах. К слову, этот тренд будет актуален еще несколько сезонов. В целом, в эстетике коллекции дизайнер сочетала два макротренда: инди и neo cowboy style, не знаю, пользуются ли CarolxOtt aналитикой, или чувствуют на уровне интуиции, но это абсолютное попадание в макротренды на грядущие несколько сезонов. Во всей коллекции чувствовалась единая стилевая линия - CarolxOtt адаптировали тренды под свой уникальный ДНК и идею“, - добавила Хоминка. Стилист также отметила актуальные силуэты, драпировки, ассиметрию и удивительный принт природного ландшафта, которые отражались в одежде, и в аксессуарах.