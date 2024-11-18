Стилист и дизайнер Каролин Куузик дает совет на зиму: какой материал помимо шерсти хорошо согревает в холодное время?

КАРОЛИН КУУЗИК: То, что шерстяные ткани значительно теплее других тканей - это миф. Теплота шерстяных тканей во многом обусловлена, в первую очередь, толщиной изготовленной из нее одежды. Что касается тепла, шерстяные ткани отличаются от других, когда они намокают, например, на улице. Тогда они начинают выделять тепло и действительно являются хорошим источником тепла.

К более мягким тканям относятся зачастую более дорогие альпака, мохер, неоднозначная ангора и, конечно же, роскошный кашемир. Последний никогда не будет раздражать ваше тело. Выбор в пользу натуральных материалов - это более экологичный выбор. Для окружающей среды также полезно, если одежда не сделана из нескольких разных материалов (смеси натуральных и искусственных волокон). В случае с куртками самая дорогая куртка с наполнителем из птичьих перьев может оказаться не слишком теплым и экологичным выбором - опять же, для обеспечения тепла важна толщина самой куртки.