ФОТО | Традиции и трэш. Пять лучших коллекций Таллиннской недели моды - и одна худшая

Дизайнер представила на сцене модернизированный взгляд на упорство и тяжелый труд северо-эстонской рыбной промышленности прошлого века. Коллекция вдохновлена богатой историей Кмровского рыболовецкого колхоза, основанного в 1947 году. Некоторые из использованных материалов - остатки мебельной промышленности в виде кожи и шерсти. Идеально дополняли коллекцию напечатанные на 3D-принтере очки, созданные голландским дизайнером Тийном Нелемансом, гпроживающим в Эстонии.

Кярол Отт в этом году получила приз за самый устойчивый дизайн в рамках Эстонского фестиваля моды, а ранее была удостоена „Серебряной иглы“. Миссия ее бренда carolxott - чтить и сохранять традиции эстонских прибрежных общин, создавая одежду, которая рассказывает их истории, но с небольшим современным уклоном.

Коллекция на первый взгляд выглядит как что-то непонятное и неопрятное, но если присмотреться, можно увидеть весь тот уровень мастерства, который ушел на пошив и дизайн одежды, а детали поистине завораживают. В качестве моделей выступили известные личности, как светская львица Ану Саагим, стилист Жена Фокин и художница Марта Ваарик, а образы дополняли украшения от Танеля Веэнре. Получилось довольно зрелищное шоу!

„Серебряная игла“ вручается дизайнеру, добившемуся выдающихся результатов за последний год. В этом году ее получил молодой дизайнер Карл-Кристоф Ребане, который в прошлом году еще показывал свою коллекцию на ERKI Moeshow.

Победная коллекция переносит в прошлое и отдает дань культуре и традициям. Дизайнер адаптировала мотивы традиционных эстонских народных костюмов, которые носили в Эстонии на протяжении веков, в вечерние и праздничные платья, которые носят сегодня. Сочетание традиций и современности дало результат не только совершенно носибельный результат, но и довольно стильный.

С 1996 года „Золотая игла“ вручается самому выдающемуся модельеру за последние пять лет. В этом году главной модной награды в Эстонии удостоилась Тийна Талумеэс, и получила она ее совершенно заслуженно, хотя номинированные вместе с ней Оксана Тандит и Iris Janvier также представили сильные коллекции.

Кирилл Сафонов

Каждое шоу Кирилла Сафонова - это настащее драматическое представление. Его модели словно героини фильмов появляются на подиуме, чтобы рассказать свою историю. Невероятно женственная коллекция наполнена присущими Сафонову силуэтами, которые при этом отлично вписываются в современный гардероб.

Кстати, в этом году исполняется 25 лет с того, как Сафонов начал карьеру дизайнера. „Свою первую творческую коллекцию я представил публике в 1999 году. Страшно подумать, но это было в прошлом веке. С тех пор я принимал активное участие в ERKI Moeshow, SuperNova, а с 2007 года мои коллекции показываются и на Таллиннской неделе моды“, - делится дизайнер.

Лийна Штейн

Всплеск цвета от Лийны Штейн - как раз то, что нужно для предстоящих хмурых деньков. Дизайнер представила коллекцию пальто „I Love Your Coat“, вдохновленную уличным стилем Нью-Йорка, и „Walking Flower“, состоящую из вечерних платьев с изысканными рукавами в виде роскошных цветов. Вау-эффект гарантирован!

Интересно, тяжело ли носить такие большие цветы на своих плечах? Однако даже если так, то. не проблема - все они снимаются, и на руках у покупателя остается вполне минималистичное и менее экстравагантное платье.

Тойво Фриман Пильт

Как следует из заголовка, были и плохие коллекции. Например, художник Тойво Фриман Пильт, известный своими картинами с обнаженными Керсти Кальюлайд и Каей Каллас, вновь показал свою коллекцию на Таллиннской неделе моды, которая практически неотличима от предыдущей: все те же расшитые цветастыми нашивками куртки, все те же покрытые с ног до головы модели.

Бонусные пункты художнику можно дать за антивоенный посыл, который, однако, был и в прошлой коллекции Пильта. Несомненно, яркие шоу, находящиеся на грани бурлеска, нужны на неделе моды - хотя бы, чтобы публика проснулась или чтобы сгенерировать ажиотаж, но хотелось бы, чтобы презентуемая одежда тоже соответствовала градусу самого шоу. Никаких претензий к Пильту как к художнику - только как к дизайнеру.