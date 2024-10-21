20 лет влияния: как Рижская неделя моды изменила модную сцену

Каждый сезон программа Недели моды пополняется новыми именами — местными дебютантами и зарубежными марками. Главный подиум страны становится не только стартом для молодых талантов в большой мир моды, но и привлекает зарубежных экспертов отрасли — журналистов, байеров, лидеров мнений, что способствует формированию образа Риги как столицы моды, а также укреплению межкультурных связей. Многие латвийские бренды, благодаря участию в RFW, заявили о себе на международной арене. Почти две тысячи публикаций только в зарубежных медиа, множество из которых — топовые европейские издания о моде: Vogue Italia, Schon! Magazine, Elle, TextilWirtschaft, J’N’C Magazine, европейский портал FashionUnited, Cosmopolitan Italia, Marie Claire, Fashion Channel, а также всемирный новостной канал Euronews и многие другие.

Вот уже на протяжении двадцати лет Riga Fashion Week сохраняет и развивает культурное наследие Латвии через моду — поддерживает традиции и представляет их современному миру, демонстрируя, что культурное наследие может быть стильным, актуальным и востребованным.

„Меня переполняет радость и гордость за то, что наш проект, в который мы вкладываем все силы и душу, отмечает юбилей. Начав в 2004-ом году с показов в небольшом помещении бывшего демонстрационного зала Рижского Дома моделей, мероприятия Riga Fashion Week всегда проходили в самых интересных локациях — здании Малой Гильдии, Рижской Биржи, позже — в „Rīgas Mākslas telpa“, легендарном зале гостиницы „Latvija“, под крышей торгового комплекса „Podium“, и наконец, в сегодняшнем современном культурном пространстве „Hanzas Perons“. Среди самых необычных площадок проведения были Моторный музей, фуд-корт Центрального рынка „Gastro Tirgus“, ремонтно-механический цех завода REZ и даже зал ожидания международного аэропорта RĪGA. За это годы было проведено 670 показов, на которых свои подиумные коллекции продемонстрировали дизайнеры из Италии, Франции, Испании, Украины, Узбекистана, Польши, Португалии, Бельгии, Германии, Северной Македонии, Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, и, конечно, Латвии, Литвы и Эстонии. Даже не верится, что так многое сделано!“, — рассказывает президент Балтийской федерации моды Елена Страхова.

„Свой бренд одежды я презентовала в рамках самой первой Недели моды, и вот уже через пару недель актуальная коллекция будет представлена в рамках 39-ой RFW. За все эти годы произошел не только мой персональный профессиональный рост, но и мероприятия Riga Fashion Week стали более масштабными, интернациональными. Показ для меня — это, в том числе, работа над собой и над своим отношением к миру. Счастлива, что имею возможность каждый год узнавать себя все лучше благодаря RFW“, — комментирует Наталья Янсоне, дизайнер одноименного бренда „Natalija Jansone“.

„Riga Fashion Week — главное модное событие в Латвии. Когда в рамках первой мы участвовали с чулками, возникла необходимость сшить наряд, чтобы модели не вышли на подиум голыми. Благодаря этому мы начали шить боди, и до сих пор это является основным изделием бренда Amoralle. Команда RFW всегда шли навстречу всем нашим креативным идеям — ковры, розы, перья и т.д. В своей работе мы всегда получали ощущение поддержки“, — рассказывает основательница бренда „Amoralle“ Инесе Озола.

„Мои коллекции — это буйство ярких красок, витиеватые вышивки ручной работы. Изначально не была уверена, что латвийская аудитория — это мой клиент, поскольку было предубеждение относительно предпочтений местной аудитории в пользу спокойных натуральных тонов. Однако уже после первого участия в RFW у меня резко увеличилось число клиентов из стран Балтии. Как оказалось, европейцы с большим удовольствием выбирают неожиданную даже для меня палитру оттенков. Свои коллекции создаю так, чтобы одежда была носибельной и являла собой некий симбиоз востока и запада“, — делится основательница бренда „Moel Bosh“ Зухра Инат.