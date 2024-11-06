4 элементарных лайфхака, с которыми каждая модница сможет носить осеннее пальто зимой
Героини стритстайла и модные блогеры из года в год доказывают, что холод и мода – параллели, которые все-таки могут пересекаться. Они мастерски сочетают базовые вещи зимнего гардероба с трендовыми аксессуарами. „Люкс“ делится главными лайфхаками фэшн-инфлюенсеров, с помощью которых можно носить любимое осеннее пальто даже в минусовую температуру.
Тонкий дутый жилет
Самый простой способ утеплить демисезонное пальто – надеть под него тонкий дутый жилет или куртку. Образ особенно выигрышно будет смотреться, если верхняя одежда будет на пару размеров больше. Оверсайз-фасон скроет нижний слой и сделает аутфит более расслабленным.
Экспериментируй с многослойностью
Модные инфлюенсеры обожают экспериментировать с многослойностью, поэтому мы настоятельно рекомендуем взять на заметку их зимние образы. Например, за основу ты можешь взять базовый лонгслив, потом надеть рубашку, добавить шерстяной кардиган и только потом надеть пальто.
Не забудь про аксессуары
Зимой без теплых аксессуаров – никуда. Во-первых, они круто дополнят образ, а во-вторых, справятся с задачей согреть в минусовую температуру. Сейчас в тренде длинные шарфы, капоры, балаклавы, косынки, а также цветные перчатки. Все вышеупомянутое можно легко интегрировать в образы и утеплить осеннее пальто без подкладки.
Надень термобелье
Термобелье – это суперактуальная вещь, которая пригодится каждой моднице. Благодаря промежуточному слою одежды ты сможешь одеть любимое осенне-весеннее пальто и не замерзнуть. Однако стоит помнить, что этот способ утеплиться подходит для долгих прогулок на улице, а не для похода в ресторан или кино.