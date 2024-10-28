Кино, вечеринки и ужин с дизайнерами: начинается юбилейная Рижская неделя моды

Череда событий ознаменуется открытием отдела бренда Henna в бутике Baltā Kūmode. Марка в прошлом сезоне дебютировала с коллекцией на стыке восточной и западной моды, в этом - изделия отражают разные природные состояния: атласные ткани как символ солнечного утра, оттенки увядающей розы — олицетворение грозового вечера. Сразу после этого состоится презентация совместной коллаборации ArtisainT by Lena Lumelsky.

Латвийская марка One Day представит коллекцию в здании Дома Беньяминов, являющимся архитектурным памятником времен латышской буржуазии. В основе коллекции — непринужденный стиль, гармонично сочетающий природную красоту и вневременной дизайн. Каждый элемент продуман с учетом классических силуэтов женской фигуры, а мягкие ткани и яркие цвета легко комбинируются между собой вне зависимости от сезона.

В первый день Недели моды в небоскребах Zunda Towers пройдет открытие pop-up шоурума балтийских дизайнеров, следом за которым состоятся показы марок Verens (Латвия), Laura Daili (Литва) и Carolxott (Эстония). Завершится день в бутике Amoralle, где у гостей будет возможность оценить результаты сотрудничества одного из самых женственных латвийских брендов с дизайнером Федором Подгорным (ранее — креативный директор бренда FYODOR GOLAN) — презентацию новой коллекции в формате живых инсталляций, размещенных на трех этажах здания.

На главном подиуме свои коллекции представят латвийские марки Natalija Jansone, Iveta Vecmane, Selina Keer, BAE by Katya Shehurina, а также зарубежные — Pohjanheimo и Сärol Ott (Эстония), Novaliss (Испания/Латвия), Szczygiel (Польша) и Lili Marleena (Финляндия) в сотрудничестве с универмагом Stockmann.