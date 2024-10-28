Кино, вечеринки и ужин с дизайнерами: начинается юбилейная Рижская неделя моды
С 28 по по 31 октября в столице Латвии пройдет Riga Fashion Week. В программе заявлены не только многолетние местные фавориты публики, но и зарубежные модельеры. В общей сложности свои коллекции представят бренды из шести стран, 15 из них — на большом подиуме.
Череда событий ознаменуется открытием отдела бренда Henna в бутике Baltā Kūmode. Марка в прошлом сезоне дебютировала с коллекцией на стыке восточной и западной моды, в этом - изделия отражают разные природные состояния: атласные ткани как символ солнечного утра, оттенки увядающей розы — олицетворение грозового вечера. Сразу после этого состоится презентация совместной коллаборации ArtisainT by Lena Lumelsky.
Латвийская марка One Day представит коллекцию в здании Дома Беньяминов, являющимся архитектурным памятником времен латышской буржуазии. В основе коллекции — непринужденный стиль, гармонично сочетающий природную красоту и вневременной дизайн. Каждый элемент продуман с учетом классических силуэтов женской фигуры, а мягкие ткани и яркие цвета легко комбинируются между собой вне зависимости от сезона.
В первый день Недели моды в небоскребах Zunda Towers пройдет открытие pop-up шоурума балтийских дизайнеров, следом за которым состоятся показы марок Verens (Латвия), Laura Daili (Литва) и Carolxott (Эстония). Завершится день в бутике Amoralle, где у гостей будет возможность оценить результаты сотрудничества одного из самых женственных латвийских брендов с дизайнером Федором Подгорным (ранее — креативный директор бренда FYODOR GOLAN) — презентацию новой коллекции в формате живых инсталляций, размещенных на трех этажах здания.
На главном подиуме свои коллекции представят латвийские марки Natalija Jansone, Iveta Vecmane, Selina Keer, BAE by Katya Shehurina, а также зарубежные — Pohjanheimo и Сärol Ott (Эстония), Novaliss (Испания/Латвия), Szczygiel (Польша) и Lili Marleena (Финляндия) в сотрудничестве с универмагом Stockmann.
В этом сезоне при сотрудничестве и поддержке посольства Италии в Латвии и Italian Trade Agency в Стокгольме в программу Недели моды вошли мероприятия, посвященные итальянской моде. Так, 30 октября пройдет публичная беседа „Мода как наследие“ с известным историком моды Маттео Аугелло (Италия) и дизайнером Лаймой Юрчей (Латвия). Ведущим мероприятия станет латвийский исполнитель Маркус Рива. 31-го октября в Forum Cinemas состоится показ фильма о жизни легендарного итальянского дизайнера Сальваторе Феррагамо, создателя обуви для голливудских звезд и фильмов эпохи немого кино, „Сальваторе: Сапожник снов“.
Еще одно мероприятие для всех желающих — выставка персональной коллекции одежды и аксессуаров Вивьен Вествуд в Музее моды. 31 октября, в самый последний день экспозиции, ее можно будет посетить в сопровождении гида.
В завершающий день RFW, по случаю 20-летия Рижской недели моды, состоится гала-ужин с латвийскими дизайнерами, многолетними участниками, и церемония награждения.
Еще одна неотъемлемая часть Недели моды — модные вечеринки, которых в этом сезоне запланировано несколько: в Tribe Riga City Centre, Space Falafel, Vīna Studija Splendid и в комплексе Atpūta (в Доме Беньяминов).