ТОП 8 | Даже в кино одеваются со вкусом! Самые стильные гости открытия модного кинофестиваля MoeKunstiKino

Животные принты также в моде этой осенью. Но не все знают, как стильно их носить. Однако в данном случае все получилось идеально. Бонусные баллы за интересную сумку и сочетание коричневого и черного.

Искусное сочетание осенних коричневых оттенков. Особенно эффектно выглядит шелковый шарф, повязанный на шее.

Монохромизм всегда работает. Будь то черные тона или различные оттенки серого. Юбку школьницы дополняет уютный теплый свитер.

Как уже говорилось, черный цвет всегда смотрится хорошо. Точно так же стильно носить оверсайз-костюм с кроссовками.

Когда речь идет о моде, никогда не стоит забывать о своей индивидуальности. Здесь вы можете увидеть множество игривых деталей как в цветах, так и в материалах. Чувство юмора не должно теряться, когда речь идет об одежде. Например, забавная игра слов на футболке. Бунтарский в лучшем смысле этого слова (особенно если обратить внимание на креативное пальто) и самобытный наряд.

Умелая игра с бежевыми тонами и приверженность джинсе. Последнее сейчас особенно модно. Особенно если сочетать разные виды джинсы. Также никуда не делись теплые сапоги-угги от бренда UGG, которые вернулись год назад снова обрели популярность.

Сестры, которые всегда стильно одеты. Темным оттенкам дополнительную изюминку придает большой шарф с осеннимиоттенками.

Сеансы MoeKunstiKino пройдут с 8 по 13 октября в таллиннском кинотеатре Sõprus и тартуском Elektriteater. Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке или с английскими субтитрами. Билеты продаются в кассах кинотеатров и на сайтах.

Дополнительная информация на сайте www.moekunstikino.ee.