5 ошибок в стиле, которые визуально старят даже молодых женщин

Каждая женщина независимо от возрастной категории мечтает выглядеть стильно и привлекательно. Однако с возрастным переходом стоит быть внимательным при выборе одежды, ведь чем взрослее женщина, тем больше стилевых нюансов в подборе гардероба. Персональный стилист Яна Ткаченко рассказала, что стоит избегать в стиле, чтобы не добавить себе несколько лишних лет.

Дешевые ткани

По ее словам, искусственные ткани имеют избыточный блеск, что выдает их низкое качество. Кроме того, такие ткани очень трудно посадить на ткань.

„Одежда из дешевых материалов часто быстро теряет вид, выцветает и может выглядеть небрежно. Качественные ткани — это гарантированная инвестиция в ваш образ“, — объясняет Яна Ткаченко.

Устаревший силуэт

Стилист отмечает, что особенно стоит быть осторожным с вещами, которые залежались в шкафу. Даже если вы влезаете в вещи, которые носили 5, 10 и даже 20 лет назад, именно этот силуэт и выдает на самом деле сколько вам лет.

„Вещи из прошлых десятилетий могут быть стильными, если их правильно интегрировать в современный гардероб. Но устаревшие фасоны обычно добавляют возраста“, — объяснила Яна Ткаченко.

Дешевая фурнитура на сумках

Осторожными стоит быть и при выборе сумочки. Если вы не готовы тратить средства среднего плюс или люкс-сегмента, тогда покупайте сумки в минималистическом стиле, там где вообще не используется фурнитура. Сумки с дешевыми замками, пряжками или молниями, объясняет стилистка, могут мгновенно удешевить весь ваш образ.

Старомодный макияж

Яна Ткаченко также рекомендует избавиться от блесков для губ, румян с перламутром. „Чем старше женщина, тем макияж должен быть более матовым, без четких линий. Яркие тени или тяжелый тональный крем могут добавить лишние годы. Легкий, естественный макияж подчеркнет вашу молодость и свежесть“, — пояснила стилист.

Неверно подобранный цвет волос или прическа

Важным моментом, по словам Яны Ткаченко, является выбор прически и цвета волос, ведь именно они способны накинуть женщине +10 лет.

„Неправильно подобранный цвет волос может добавить несколько лет, а неудачная прическа — сделать лицо более уставшим“, — резюмировала стилист.