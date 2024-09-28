Мода и стиль
28.09.2024, 12:30

ФОТО | Вот как выглядят самые модные сапоги этой осени! Впервые они стали популярны в 1960-х годах

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Gucci осень/зима 2024
Gucci осень/зима 2024
ФОТО: Rick Gold/Capital PicturesSteve Wood © Copyright | Scanpix

Наступила осень, а вместе с ней и подходящая погода для ношения сапог. В этом сезоне вы можете быть уверены, что не прогадаете с сапогами выше колена.

Такие кожаные сапоги были замечены на нескольких модных показах, предсказывающих осенние тенденции 2024 года.

Gucci осень/зима 2024

Неважно, какие сапоги вы предпочитаете - черные, коричневые, бежевые или даже бордовые: если они выше колена, как у женщины-кошки, то вы в тренде. Однако советуем придерживаться осенних цветов - чем больше соответствия природе, тем более стильный результат.

Chloé осень/зима 2024

Такие сапоги впервые вошли в моду в 1960-х годах. Они отлично сочетаются с мини-платьями и тренчами.

Fendi осень/зима 2024

Сапоги выше колена часто были частью сценических нарядов участниц легендарной группы ABBA.

Источник: Vogue

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