28.09.2024, 12:30
ФОТО | Вот как выглядят самые модные сапоги этой осени! Впервые они стали популярны в 1960-х годах(4)
ФОТО: | Scanpix
Наступила осень, а вместе с ней и подходящая погода для ношения сапог. В этом сезоне вы можете быть уверены, что не прогадаете с сапогами выше колена.
Такие кожаные сапоги были замечены на нескольких модных показах, предсказывающих осенние тенденции 2024 года.
Неважно, какие сапоги вы предпочитаете - черные, коричневые, бежевые или даже бордовые: если они выше колена, как у женщины-кошки, то вы в тренде. Однако советуем придерживаться осенних цветов - чем больше соответствия природе, тем более стильный результат.
Такие сапоги впервые вошли в моду в 1960-х годах. Они отлично сочетаются с мини-платьями и тренчами.
Сапоги выше колена часто были частью сценических нарядов участниц легендарной группы ABBA.
Источник: Vogue