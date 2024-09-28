ФОТО | Вот как выглядят самые модные сапоги этой осени! Впервые они стали популярны в 1960-х годах

Неважно, какие сапоги вы предпочитаете - черные, коричневые, бежевые или даже бордовые: если они выше колена, как у женщины-кошки, то вы в тренде. Однако советуем придерживаться осенних цветов - чем больше соответствия природе, тем более стильный результат.