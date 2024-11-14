Стилист и дизайнер Каролин Куузик дает совет на зиму: как в этом сезоне стильно утеплить голову?

ВОПРОС: Какие шапки в моде этой зимой? У меня дома уже есть небольшая коллекция вязаных шапок, но все растянуты или просто не идут мне. В большой меховой шапке я тоже не решаюсь ходить. Есть ли что-то модное на стыке двух стилей?

КАРОЛИН КУУЗИК: Ну, не совсем между лыжной и большой меховой шапкой, но сначала я упомяну один из самых модных видов шапок - это кепка, и на зиму предлагаются варианты из шерстяной ткани. Но когда холод все же щиплет за уши, приходится искать что-то потеплее, а привлекательных альтернатив лыжной шапке не так уж много. Можно выбрать менее меховую стеганую ушанку или кепку с меховыми наушниками. Еще на ум приходит балаклава, закрывающая большую часть лица. Но я бы также взглянула еще раз на лыжные шапки, потому что если вы выберете вариант, который больше отражает вашу индивидуальность, или вариант из более качественной ткани, то это будет отличный ход.