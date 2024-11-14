Мода и стиль
14.11.2024, 08:30

Стилист и дизайнер Каролин Куузик дает совет на зиму: как в этом сезоне стильно утеплить голову?

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Calvin Klein
Calvin Klein
ФОТО: Anton Oparin / AlamyAnton Oparin / Alamy Stock Photo | Vida Press

Стилист, дизайнер, а также эксперт по моде журнала Anne & Stiil Каролин Куузик отвечает на самые животрепещущие вопросы читателей. В этой статье узнаем о том, какие шапки будут самыми стильными этой зимой.

ВОПРОС: Какие шапки в моде этой зимой? У меня дома уже есть небольшая коллекция вязаных шапок, но все растянуты или просто не идут мне. В большой меховой шапке я тоже не решаюсь ходить. Есть ли что-то модное на стыке двух стилей?

Тынис, 30

КАРОЛИН КУУЗИК: Ну, не совсем между лыжной и большой меховой шапкой, но сначала я упомяну один из самых модных видов шапок - это кепка, и на зиму предлагаются варианты из шерстяной ткани. Но когда холод все же щиплет за уши, приходится искать что-то потеплее, а привлекательных альтернатив лыжной шапке не так уж много. Можно выбрать менее меховую стеганую ушанку или кепку с меховыми наушниками. Еще на ум приходит балаклава, закрывающая большую часть лица. Но я бы также взглянула еще раз на лыжные шапки, потому что если вы выберете вариант, который больше отражает вашу индивидуальность, или вариант из более качественной ткани, то это будет отличный ход.

Tommy Hilfiger
45.05 Les Deux, boozt.com

60.- Barbour, boozt.com

21.- Herschel, boozt.com

40.50 Dickies, boozt.com

29.75 Alpha Industries, boozt.com

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