ФОТО | С какими цветами дружит леопардовый принт: 5 оттенков для изысканного образа
Леопардовый принт снова вернулся осенью 2024 года, и это было вполне предсказуемо. Этот хищный узор настолько полюбился модницам и фэшн-блогерам, что они активно используют его в различных образах. Но знаешь ли ты, с какими цветами леопардовый принт смотрится эффектнее всего? Можно узнать все в новом материале от „Люкс.фм“.
С какими цветами сочетать леопардовый принт - 5 вариантов
Чтобы твой образ с анималистическим принтом выглядел действительно изысканно и стильно, важно уметь правильно комбинировать его с другими цветами.
Для создания повседневного лука прекрасно подойдут базовые оттенки – классический черный и нейтральный серый.
Если хочешь добавить немного обольстительности и выразительности, обрати внимание на страстный красный или трендовый шоколадный цвет. Такие сочетания придадут твоему образу смелости и глубины.
А для настоящих смельчаков стоит попробовать комбинацию с цветом айвори, цветом слоновой кости – этот вариант точно не оставят тебя без внимания.