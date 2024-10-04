ФОТО | С какими цветами дружит леопардовый принт: 5 оттенков для изысканного образа

Леопардовый принт снова вернулся осенью 2024 года, и это было вполне предсказуемо. Этот хищный узор настолько полюбился модницам и фэшн-блогерам, что они активно используют его в различных образах. Но знаешь ли ты, с какими цветами леопардовый принт смотрится эффектнее всего? Можно узнать все в новом материале от „Люкс.фм“.