ФОТО | Ангелы и демоны Альдо Ярвсоо: дизайнер отметил 30 лет карьеры завораживающим показом в церкви Нигулисте

Альдо Ярвсоо начал свой модный путь в 17 лет и даже не заметил, как мода стала неотъемлемой частью его жизни. Дизайнер представлял Эстонию на модных показах в Италии, Франции, Латвии, Швеции, Люксембурге, Нидерландах, Бельгии, Австрии, Германии и Португалии.

Для юбилейного показа церковь Нигулисте преобразилась в модный подиум - уже не в первой, показы проходили тут и раньше. Для грандиозного шоу Ярвсоо церковные скамьи заменили серебряными шарами, отражавшими своды церкви, алтарь и роскошные люстры.

Модели появились перед зрителями в торжественном и немного зловещем сопровождении органной музыки, а на их ногах были бубенчики, чей звон наполнял церковь при каждом шаге. Образы моделей дополняли украшения на голове в форме золотых нимбов, перевоплощая их то в ангелов (возможно, даже падших) или в Мадонн.

Таинственные звуки органа, яркий звон от походки моделей и игра света в серебряных сферах создавали невероятную атмосферу - вот она, модная месса в церкви.

Среди моделей юбилейного показа Альдо Ярвсоо были и его музы - например, невероятная Ану Саагим, которая уже и раньше представляла его коллекции на подиуме. По словам Ярвсоо, на создание модного показа в Нигулисте его вдохновила поездка в Италию, где он фотографировал средневековое искусство. Идея головных уборов коллекции также возникла при съемке ликов святых, позирующих на картинах.

Планируя шоу, Альдо всегда в первую очередь думает о месте проведения, а затем о музыке. Только после этого начинают формироваться материалы, фасоны и цвета. Каждый раз он старается удивить и превзойти самого себя. У него никогда не было недостатка в идеях. Альдо сравнивает свой мозг с библиотекой, кладет идею на „полку“ и, когда наступает подходящий момент, без труда находит ее.

Модное шоу Альдо Ярвсоо представила компания Huawei, чьи смарт-часы серии GT 5 сочетались с лучшими творениями дизайнер на подиуме.