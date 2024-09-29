ФОТО | Супермодель Белла Хадид продемонстрировала стильный тренч на осень 2024

Звезда глянца подчеркнула стройную фигуру в бежевом плаще во время старта Недели моды в Париже. Белла надела тренч поверх простой черной футболки и черных леггинсов.

Младшая сестра Джиджи Хадид добавила к образу пару массивных ботинок и несла большую черную сумку, когда направлялась на примерку в Valentino.

Супермодель палестинского происхождения собрала волосы назад в зачесанный пучок и добавила пару темных очков, неся кофе со льдом во время разговора с другом.

Модель прилетела в Париж перед началом недели моды, а позже в тот же день ее заметили с распущенными волосами, когда она улыбалась, проводя время в столице Франции.

Белла сменила свои темные солнцезащитные очки на светло-коричневые и, казалось, была в хорошем настроении.