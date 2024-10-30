Любите дизайнерские коллекции H&M? Появилась возможность купить то, что вы когда-то не успели

В 2004 году H&M выпустил свою первую дизайнерскую коллекцию в сотрудничестве с Карлом Лагерфельдом, который в то время был креативным директором Chanel. Эта инициатива произвела революцию в индустрии моды, сделав работу лучших дизайнеров более доступной для широкой публики, открыв имена лучших творцов мира моды еще большему числу людей и укрепив принцип, что хороший дизайн не обязательно должен стоить дорого. Каждое сотрудничество было уникальным, в зависимости от ценностей и принципов приглашенного дизайнера.

Благодаря инициативе H&M, касающейся подержанной одежды, у любителей моды появился второй шанс приобрести культовые вещи из культовых коллабораций. Товары были получены от продавцов винтажной одежды и онлайн-платформы Sellpy. Дать второй шанс подержанной одежде - это часть общей цели H&M: двигаться в направлении экономики замкнутого цикла, создавая инновационные решения для своих клиентов, чтобы повысить устойчивость.

Эксклюзивный ассортимент включает в себя вещи от нескольких приглашенных дизайнеров H&M, от Viktor & Rolf до Versace, от Marni до Moschino и от Stella McCartney до Sonia Rykiel. Вещи, бывшие в употреблении, будут продаваться по всему миру несколькими сериями в семи различных магазинах и онлайн. Каждый запуск станет большим событием, которое, в свою очередь, придаст коллекциям новый импульс.

В новый ассортимент вошли такие дизайнеры, как Karl Lagerfeld (2004), Stella McCartney (2005), Viktor & Rolf (2006), Roberto Cavalli (2007), Comme des Garçons by Rei Kawakubo (2008), Matthew Williamson (весна 2009), Jimmy Choo (осень 2009), Sonia Rykiel (весна 2010), Lanvin (осень 2010), Versace (2011), Marni (весна 2012), Maison Martin Margiela (осень 2012), Isabel Marant (2013), Alexander Wang (2014), Balmain (2015), KENZO (2016), Erdem (2017), Moschino (2018), Giambattista Valli (2019), Simone Rocha (2021), Toga Archives (2021), Mugler (весна 2023) и Rabanne (осень 2023).

В Эстонии дизайнерские коллекции можно будет приобрести 31 октября только на сайте Sellpy.com