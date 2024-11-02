ФОТО | ТОП самых стильных Рижской недели моды: как одеваются блогеры и модные сливки в Латвии?

„Черный - это дресс-код на неделю моды, все должно быть черное. Мне это объяснили, когда я впервые поехала на Неделю моды в Париж в начале 90-х годов. Особенно это важно для гостей в первом ряду, как дань уважения традициям модных показов, дань почтения к дизайнерским коллекциям, чтобы не отвлекать других зрителей от просмотра,“ - пояснила Кристине Рудзинска, имидж-стилист и главный редактор журналов „Лилит“ и „Лилит LOOK“. Образы total black всегда очень интересно рассматривать из-за многогранности стилистических нюансов, которыми в совершенстве владеет Кристине.

Инта Витолина, легендарная манекенщица Рижского Дома моделей и журнала Rīgas Modes, глубоко уважает и ценит произведения всех латвийских дизайнеров. В аристократически-сдержанном и стильном черном образе Инта сочетала творения сразу нескольких местных дизайнеров: брюки с накладкой Una Bērziņa, сумку ручной работы Vaskala, в которой сама Инта помогала делать плетение, серебряные браслеты от классики латвийского дизайна Lorenz и шляпу Iveta Vecmane. „Рижские дизайнеры заслуживают того, чтобы мир больше узнал о них. Но они и так молодцы, многие довольно успешно презентуют себя на международной арене“ - прокомментировала модель.

Телеведущая и эксперт моды Майя Силова была блистательна в платье Taller Marmo, где необычные пышные рукава с перьями ниспадали каскадом, придавая девушке еще более великолепный вид. Туфли Bottega Veneta и сумочка Dior дополнили образ телеведущей.

Певец Маркус Рива предпочитает смешение стилей классики и футуризма, а также испытывает особую любовь к деталям. Базовый черный костюм оверсайз он стилизовал вкраплениями металлических украшений, трендовыми кроссовками немецкого бренда GMBH и очками Balenciaga.

Денис Александр Шевелев, фэшн-блогер и соавтор книг STILS и STILS II показал пример элегантной сдержанности и легкой небрежности в образе, выбрав костюм сложного синего оттенка от итальянского бренда Dan John в сочетании с базовой футболкой и лоферами.