ФОТО | ТОП самых стильных Рижской недели моды: как одеваются блогеры и модные сливки в Латвии?(4)
Riga Fashion Week - театр моды и стиля, где есть на что посмотреть. Стиль некоторых гостей - как отдельный вид искусства, и достоин того, чтобы почерпнуть вдохновение. В этом году многие гости предпочли черный цвет, что отвечает канонам модного мира.
„Черный - это дресс-код на неделю моды, все должно быть черное. Мне это объяснили, когда я впервые поехала на Неделю моды в Париж в начале 90-х годов. Особенно это важно для гостей в первом ряду, как дань уважения традициям модных показов, дань почтения к дизайнерским коллекциям, чтобы не отвлекать других зрителей от просмотра,“ - пояснила Кристине Рудзинска, имидж-стилист и главный редактор журналов „Лилит“ и „Лилит LOOK“. Образы total black всегда очень интересно рассматривать из-за многогранности стилистических нюансов, которыми в совершенстве владеет Кристине.
Инта Витолина, легендарная манекенщица Рижского Дома моделей и журнала Rīgas Modes, глубоко уважает и ценит произведения всех латвийских дизайнеров. В аристократически-сдержанном и стильном черном образе Инта сочетала творения сразу нескольких местных дизайнеров: брюки с накладкой Una Bērziņa, сумку ручной работы Vaskala, в которой сама Инта помогала делать плетение, серебряные браслеты от классики латвийского дизайна Lorenz и шляпу Iveta Vecmane. „Рижские дизайнеры заслуживают того, чтобы мир больше узнал о них. Но они и так молодцы, многие довольно успешно презентуют себя на международной арене“ - прокомментировала модель.
Телеведущая и эксперт моды Майя Силова была блистательна в платье Taller Marmo, где необычные пышные рукава с перьями ниспадали каскадом, придавая девушке еще более великолепный вид. Туфли Bottega Veneta и сумочка Dior дополнили образ телеведущей.
Певец Маркус Рива предпочитает смешение стилей классики и футуризма, а также испытывает особую любовь к деталям. Базовый черный костюм оверсайз он стилизовал вкраплениями металлических украшений, трендовыми кроссовками немецкого бренда GMBH и очками Balenciaga.
Денис Александр Шевелев, фэшн-блогер и соавтор книг STILS и STILS II показал пример элегантной сдержанности и легкой небрежности в образе, выбрав костюм сложного синего оттенка от итальянского бренда Dan John в сочетании с базовой футболкой и лоферами.
Телеведущая Елена Грицук воплотила стилистику „офискор“ в винном цвете, который так актуален в этом сезоне. Костюм с галстуком, созданный на заказ латвийским дизайнером Светланой Зилберман были дополнены сапогами Reserved, купленными на аукционе клипсами Nina Ricci из лимитированной коллекции и ювелирными украшениями Breuning. Идеальную винную сумку в тон к остальному аутфиту телеведущая нашла в Stradivarius.
Эстонский стилист Лена Левшунов создала образ power woman или сильной женщины, вдохновляясь эстетикой Saint Laurent. Эффектный силуэт был создан пиджаком из лимитированной коллекции H&M x Mugler. Стилист дополнила образ леопардовыми лодочками и клатчем Sportmax, ярко-красной помадой и золотыми украшениями Zara.
Стилист и инфлюэнсер Синтия Селицка содала драматичный образ в платье Rick Owens с ожерельем из Reserved, сумкой и ботильонами H&M Studio.
Другой драматический образ продемонстрировала блогер Карина Иванова, соосновательница популярного Youtube канала She&She. Ее „тотал лук“ от Artisaint произвел фурор, а этот бренд вообще заслужил особое внимание на Рижской неделе моды.
Необычный образ продемонстрировал дизайнер Кашер Блум, вдохновившись современной эстетикой Balenciaga и Schiaparelli. Дизайнер со своей командой создал корсет в форме мужского торса, „чтобы всегда быть в идеальной форме,“ - посмеялся Кашер. Дополнить образ он решил винтажными очками, базовыми черными джинсами и длинным кожаным плащом.
Поколение зумеров и миллениалов порадовало стилем вне времени. Особенно был заметен повышенный интерес к архивным коллекциям, интересные сочетания люкса, масс-маркета и винтажных деталей в образах, а также грамотные отсылки к определенной эстетике.
Блогер и звездный визажист Андрэ Вон продемонстрировал умопомрачительный полностью черный образ. Корсет EFL Fashion, имитирующий женскую фигуру в глянцево-черном воплощении, сочетался с тончайшей рубашкой Saint Laurent и базовыми брюками. Образ завершали макияж и укладка в современном прочтении двадцатых годов прошлого столетия. К слову, любителей корсетов в этом сезоне было много среди гостей.
Патриция Анна Вавилова, блогер и адвокат министерства иностранных дел Латвии, явила собой живое воплощение эстетики old money, что в переводе с английского означает „старые деньги“, сочетая ее с офисным кором. Для образа первого дня Патриция вдохновилась эстонским брендом Ivo Nikkolo, дополнив мужским галстуком брюки и жилет из новой коллекции бренда. Для эффекта многослойности был добавлен винтажный пиджак. Дополняли образ ботильоны Zara, мультифункциональные украшения Stradivarius, очки Gucci и сумочка Lady Dior. Девушка поделилась, что некоторые аутфиты стилизует ее возлюбленный!
Эрик Укасс - креативный директор издания „The Journal 1992“ - также отлично сочетает винтаж с люксом и масс-маркетом, создавая действительно стильные образы. В образе первого дня RFW он вдохновлялся недавним показом Saint Laurent. Винтажные костюм, галстук и сумку он дополнил ультрамодными очками Tom Ford.
На показах заключительного дня Эрик был замечен в костюме, купленном в магазине Zara в Осло, который он стилизовал с кроссовками Balenciaga, ремнем Saint Laurent, сумкой и очками из винтажного бутика, завершив образ шлейфом аромата нишевого парфюма Memo.
Дизайнер и инфлюэнсер Милена Кипрякова выбрала мюли Loewe, ромпер от KAI с открытой спиной, тренч Massimo Dutti из лимитированной коллекции и дополнила образ винтажной сумкой из Humana.
Андрэ Шемелев, фэшн-блогер и модель, вдохновлялся эстетикой Tom Ford, сочетав брюки и рубашку Saint Laurent с курткой и казаками Zara. Очень интересно было наблюдать мимикрию этих брендов под Tom Ford при грамотной стилизации.