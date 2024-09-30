Стилист и дизайнер Каролин Куузик рассказывает: какие цвета одежды стоит носить, если у вас седина?

ВОПРОС: Какие цвета одежды выбрать, если у вас серый цвет глаз - и волос?

Минна (40)

КАРОЛИН КУУЗИК: При холодном цвете глаз и волос проверенный выбор - это наряды с холодных оттенков. Например, мягкие мятные и по-северному синие тона хорошо сочетаются с серым. Если вы хотите выбрать желтый цвет одежды, хорошо подойдет прохладный лимонно-желтый.

Если вы более смелы и хотите, чтобы в вашей жизни было больше цвета, обратите внимание на различные оттенки драгоценных камней - они также считаются хорошими компаньонами для серого.

Возможно, вместо золота вам подойдет серебро, платина или белое золото. Если у вас ровный оттенок седых волос, вы также можете добиться очень смелого результата, одевшись во все бледно-серое и накрасив губы ярким оттенком.