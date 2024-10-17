Утепляемся к зиме! В Таллинне откроется первый в странах Балтии магазин известного бренда одежды The North Face

Со дня своего основания The North Face прошло уже более 50 лет. Бренд известен во всем мире своими инновационными и долговечными изделиями, предназначенными для суровых погодных условий: как для походов в горы, так и для повседневного ношения в городе. В новом магазине в Viru Keskus посетители найдут широкий ассортимент курток, походной обуви, спортивной одежды и аксессуаров для любой погоды и видов приключений.

„Таллинн - быстро развивающийся и спортивный город, в котором много людей, ценящих активный образ жизни и времяпрепровождение на природе. Наш магазин в Viru Keskus предлагает всем желающим возможность приобрести лучшее в мире снаряжение для активного отдыха, которое вдохновляет людей выходить на улицу и покорять новые вершины“, - говорит генеральный директор Sportland Eesti Кайди Каск.

Официальное открытие магазина состоится 18 октября в 15:00 на втором этаже Viru Keskus. В рамках мероприятия пройдет вдохновляющая дискуссия, в которой примут участие известные эстонские любители природы и приключений Рийн Мяэсалу, Танель Туулевески и музыкант Мик Педая. В ходе дискуссии будут затронуты темы природы, приключений и самопреодоления, что вдохновит посетителей отправиться навстречу новым вызовам на природе и в повседневной жизни.

Открытие нового магазина подчеркивает стремление The North Face внести вклад в развитие местного рынка и поддерживать дух авантюризма в обществе. The North Face верит, что величайшие достижения начинаются с открытий и духа приключений, и с нетерпением ждет возможности разделить свою миссию с любителями активного отдыха в Эстонии и других странах Балтии.