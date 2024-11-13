Мода и стиль
13.11.2024, 08:30

„У половины Одессы есть номер телефона моей мамы“. Таллиннский шоурум продает пальто, от которых без ума женщины в Украине

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Kseniia Buzhbetska
Kseniia Buzhbetska
ФОТО: Anu Hammer

В самом сердце Старого города Таллинна находится шоурум, где встречаются война и мир, Украина и Россия. Именно такой эффект производят линии украинских пальто из удивительно мягких, высококачественных тканей на фоне работ российских альтернативных художников, пишет журнал Eesti Naine.

На кофейном столике небольшой галереи-магазина украинского модного бренда WeHeat идет пар от горячего чая, под диваном прячется крошечная собачка Пеппа, а на диване устроилась соучредитель Ксения Бужбецкая. Здесь тихо, нет других посетителей. Чтобы попасть сюда, нужно обязательно заранее договориться о времени. Трогая одежду на вешалках, руки прикасаются к мохеру, шерсти альпаки, кашемиру...

Жители Эстонии уже немного знакомы с этим брендом - их продукцию можно найти не только на сайте, но и в магазине Kaubamaja, Tallinn Design House и дизайнерских магазинах в торговом центре Solaris. Однако менее знакомы украинские женщины, стоящих за этим брендом, которые после вторжения России в Украину решили расширить свой семейный бизнес до Эстонии.

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