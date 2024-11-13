„У половины Одессы есть номер телефона моей мамы“. Таллиннский шоурум продает пальто, от которых без ума женщины в Украине

На кофейном столике небольшой галереи-магазина украинского модного бренда WeHeat идет пар от горячего чая, под диваном прячется крошечная собачка Пеппа, а на диване устроилась соучредитель Ксения Бужбецкая. Здесь тихо, нет других посетителей. Чтобы попасть сюда, нужно обязательно заранее договориться о времени. Трогая одежду на вешалках, руки прикасаются к мохеру, шерсти альпаки, кашемиру...

Жители Эстонии уже немного знакомы с этим брендом - их продукцию можно найти не только на сайте, но и в магазине Kaubamaja, Tallinn Design House и дизайнерских магазинах в торговом центре Solaris. Однако менее знакомы украинские женщины, стоящих за этим брендом, которые после вторжения России в Украину решили расширить свой семейный бизнес до Эстонии.