Стилист и дизайнер Каролин Куузик рассказывает: какие колготки в моде в этом сезоне? Какие делают ноги толще?

ВОПРОС: Дьявол кроется в деталях. Какие колготки в этом сезоне „дозволено“ носить? Прозрачность, блеск и, может быть, что-то еще, чего обычный человек не может заметить?

Кристель, 47

КАРОЛИН КУУЗИК: Итак, начнем с самой пикантной новости. Самые модные колготки в этом сезоне - это колготки в сетку. Не ругайтесь, это не я придумала! Каждую зиму мне хочется, чтобы в моде было что-то, что не только хорошо выглядит, но и согревает.

Существуют различные вариации колготок в сетку, например, кружевные чулки и колготки наполовину в сеточку. Черные непрозрачные и прозрачные колготки всегда и во всем в моде, а в последнее время их чаще, чем обычно, можно увидеть на модных подиумах по забавной причине. А именно: некоторые дизайнеры предложили отказаться от брюк и юбок, или же шорты стали настолько крошечными, что их почти не осталось. И тут на помощь приходят колготки. Этот тренд, конечно, предназначен для истинных гурманов моды и звезд, но он поможет вернуть колготки в центр внимания.

Среди других трендов - колготки глубоких тонов драгоценных камней, в горошек и с леопардовыми принтами, а также варианты, украшенные блестящими камнями. Когда речь заходит о матовых и блестящих колготках, матовые - всегда беспроигрышный вариант. Колготки с перламутровым отливом могут преподнести неприятный сюрприз при разном освещении и визуально увеличить ноги.