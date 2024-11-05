ФОТО | Мистика и декаданс: лучшие показы Рижской недели моды и один, не заявленный в программе

Похоже, зумерам важна не только работа дизайнера, но и стилистов. В этом году среди рекомендаций часто звучал Verens, который привлек стильное молодое поколение актуальной стилизацией. „У Verens произошел ребрендинг, и вообще, бренд постоянно эволюционирует.“ - поделился блогер Андрэ Вон.

Почему латвийские ценители моды любят эстонского дизайнера Pohjanheimo, мы уже обсудили . А что касается Stockmann x Lili Marleena, здесь огромную роль сыграла работа стилиста. К слову, именно блогеры поколения Z часто говорили, что ожидают этот показ из-за стилизации от Сергея Хатанзейского (создателя винтажного бренда Volga Vintage), горячо любимого стильной публикой Риги.

„Для Фёдора в дизайне важна работа с человеческой личностью, и он подбирал наряд под характер каждой модели. То есть он создавал наряд не только исходя из своего воображения, но и строил его основываясь на каждой персоне, задействованной в перформансе. И если посмотреть на образы, они очень модные, но при этом совсем разные“, - поделилась впечатлением Кристине Рудзинска, имидж-стилист, и главный редактор журналов LILITA и Lilit Look.

Это действительно был впечатляющий перформанс на нескольких этажах старинного особняка эпохи югендстиля, которыми так славится тихий центр Риги. Сочетание моды, музыки, движений, пространства и аромата погрузило гостей в настоящий декаданс XXI века. Коллаборация получилась действительно звездная. Amoralle - легендарный латвийский бренд, а Фёдор Подгорный - дизайнер из Латвии, одевавший певицу Мадонну, и сооснователь собственного бренда в Лондоне.

Особенно популярным был закрытый показ коллаборации AMORALLE х FYODOR GOLAN - как только анонсировали программу, достать пригласительный было практически невозможно. Знатоки моды говорили, что это самая большая сенсация недели моды, чем еще больше подогревали ажиотаж в отношении показа. Отчасти поэтому каждый полученный пригласительный ценители бренда праздновали шампанским, а фраза „мы дружим с дизайнером, нас пригласили“ произносилась инфлюэнсерами с особым апломбом. И не зря.

Эстонский стилист Лена Левшунов согласилась с таким подходом: „Сегодня очень важна стилизация вещей. Даже самые, на первый взгляд, простые вещи можно по-новому интерпретировать и носить - отсылка к тренд-сеттеру MIU MIU четко прослеживалась у латвийских дизайнеров. Это новый взгляд, почва для фантазии и самовыражения. Глобальная тенденция такова, что люди стали отдавать предпочтение более комфортной и универсальной одежде. Появляется новая переосмысления база, смарт-кэжуал (днем в офис, а вечером те же самые вещи по-другому стилизовать, чтобы отправиться на мероприятие)“.

„Также, в образах играет важную роль обувь. Этот момент на показах первого дня не все дизайнеры учли, и лично мне очень бросалось в глаза, когда обувь в образах была не продумана. Поэтому дизайнерам, да и просто всем желающим одеваться стильно, важно помнить, что обувь, играет ключевую роль в построении образа. Даже если на вас самый простой аутфит, но высококлассная обувь, вы получаете сразу плюс сто баллов к образу. И наоборот, сам комплект может быть стильный и дорогой, но неправильная (старая, амортизированная, неактуальная) обувь, увы, испортит все визуальное восприятие и впечатление. Об этом важно помнить“, - прокомментировала стилист.

Вечер второго дня завершился глубоким и многогранным показом Iveta Vecmane. Это был настоящий театр моды, рассказывающий историю. Сама дизайнер рассказала, что „история, скрывающаяся за показом повествует о людях, выражающих неизвестную переменную „Х“ в наших жизнях, с которыми у нас связаны хорошие и плохие события, и мы никогда не знаем, чем все обернется и чем они станут для нас, добром или злом.“

Iveta Vecmane - загадочный бренд, полный символизма. Даже в студии дизайнера, куда направилась стильная публика после показа, атмосферу пронизывала синергия искусства моды и скульптуры - в самых неожиданных местах можно было увидеть произведения популярного латвийского скульптора Арвилса Линде с мифологической тематикой.