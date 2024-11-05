ФОТО | Мистика и декаданс: лучшие показы Рижской недели моды и один, не заявленный в программе
В этом сезоне Riga Fashion Week порадовала гостей еще более насыщенной и яркой программой, отвечающей вкусам стильной публики разных поколений.
Особенно популярным был закрытый показ коллаборации AMORALLE х FYODOR GOLAN - как только анонсировали программу, достать пригласительный было практически невозможно. Знатоки моды говорили, что это самая большая сенсация недели моды, чем еще больше подогревали ажиотаж в отношении показа. Отчасти поэтому каждый полученный пригласительный ценители бренда праздновали шампанским, а фраза „мы дружим с дизайнером, нас пригласили“ произносилась инфлюэнсерами с особым апломбом. И не зря.
Это действительно был впечатляющий перформанс на нескольких этажах старинного особняка эпохи югендстиля, которыми так славится тихий центр Риги. Сочетание моды, музыки, движений, пространства и аромата погрузило гостей в настоящий декаданс XXI века. Коллаборация получилась действительно звездная. Amoralle - легендарный латвийский бренд, а Фёдор Подгорный - дизайнер из Латвии, одевавший певицу Мадонну, и сооснователь собственного бренда в Лондоне.
„Для Фёдора в дизайне важна работа с человеческой личностью, и он подбирал наряд под характер каждой модели. То есть он создавал наряд не только исходя из своего воображения, но и строил его основываясь на каждой персоне, задействованной в перформансе. И если посмотреть на образы, они очень модные, но при этом совсем разные“, - поделилась впечатлением Кристине Рудзинска, имидж-стилист, и главный редактор журналов LILITA и Lilit Look.
Во второй день рижской недели моды случилось три массово-ожидаемых показа: Stockmann x Lili Marleena, Pohjanheimo, Iveta Vecmane.
Почему латвийские ценители моды любят эстонского дизайнера Pohjanheimo, мы уже обсудили. А что касается Stockmann x Lili Marleena, здесь огромную роль сыграла работа стилиста. К слову, именно блогеры поколения Z часто говорили, что ожидают этот показ из-за стилизации от Сергея Хатанзейского (создателя винтажного бренда Volga Vintage), горячо любимого стильной публикой Риги.
Похоже, зумерам важна не только работа дизайнера, но и стилистов. В этом году среди рекомендаций часто звучал Verens, который привлек стильное молодое поколение актуальной стилизацией. „У Verens произошел ребрендинг, и вообще, бренд постоянно эволюционирует.“ - поделился блогер Андрэ Вон.
Эстонский стилист Лена Левшунов согласилась с таким подходом: „Сегодня очень важна стилизация вещей. Даже самые, на первый взгляд, простые вещи можно по-новому интерпретировать и носить - отсылка к тренд-сеттеру MIU MIU четко прослеживалась у латвийских дизайнеров. Это новый взгляд, почва для фантазии и самовыражения. Глобальная тенденция такова, что люди стали отдавать предпочтение более комфортной и универсальной одежде. Появляется новая переосмысления база, смарт-кэжуал (днем в офис, а вечером те же самые вещи по-другому стилизовать, чтобы отправиться на мероприятие)“.
„Также, в образах играет важную роль обувь. Этот момент на показах первого дня не все дизайнеры учли, и лично мне очень бросалось в глаза, когда обувь в образах была не продумана. Поэтому дизайнерам, да и просто всем желающим одеваться стильно, важно помнить, что обувь, играет ключевую роль в построении образа. Даже если на вас самый простой аутфит, но высококлассная обувь, вы получаете сразу плюс сто баллов к образу. И наоборот, сам комплект может быть стильный и дорогой, но неправильная (старая, амортизированная, неактуальная) обувь, увы, испортит все визуальное восприятие и впечатление. Об этом важно помнить“, - прокомментировала стилист.
Вечер второго дня завершился глубоким и многогранным показом Iveta Vecmane. Это был настоящий театр моды, рассказывающий историю. Сама дизайнер рассказала, что „история, скрывающаяся за показом повествует о людях, выражающих неизвестную переменную „Х“ в наших жизнях, с которыми у нас связаны хорошие и плохие события, и мы никогда не знаем, чем все обернется и чем они станут для нас, добром или злом.“
Iveta Vecmane - загадочный бренд, полный символизма. Даже в студии дизайнера, куда направилась стильная публика после показа, атмосферу пронизывала синергия искусства моды и скульптуры - в самых неожиданных местах можно было увидеть произведения популярного латвийского скульптора Арвилса Линде с мифологической тематикой.
Третий день показа ознаменовался крупнейшей коллаборацией дизайнерского бренда BAE by Katya Shehurina с компанией Huawei. „Мне нравится, когда дизайнер делает проекты с крупными компаниями. Это означает, что она профессионал и работает с командой,“ - поделилась главный редактор LILITA и Lilit LOOK, Кристине Рудзинска, - „в наши дни дизайнеру сложно выжить в моде. Вообще, есть два уровня работы в индустрии моды. Один уровень, когда человек занимается модой, потому, что это хобби и потребность души. А другой уровень, когда это работа, и ты понимаешь, что не можешь просто делать то, что тебе хочется, а должен работать по правилам индустрии, иметь команду, делать работу профессионально. И в данном случае, возможно где-то придется уступить на пути к своим целям. Поэтому, очень важно, когда творческий человек умеет находить компромиссы и при этом не теряет свой творческий импульс. Ведь зачастую на мировом рынке мы видим, как погибает дизайнерский бренд, особенно когда глобальные холдинги перекупают старинные дома моды и превращают его совсем не в то, что задумывал дизайнер. Я очень рада за дизайнера Катю Шехурину, потому, что она старается выжить, и выжить умно. Убедить глобальный бренд - это сильно“.
Любопытно, что все три дня происходило одно интересное действо. Показ, которого не было в программе, но который негласно случился на Рижской неделе моды. Бренд ArtisainT прогремел благодаря инфлуэнсарам, эффектно выгуливающим роскошные наряды под прицелами фотокамер. Это был настоящий фэшн-демарш!
Муза бренда и первый клиент ArtisainT в Риге - Карина Иванова, сооснователь Youtube канала „She&She“, рассказала, за что любит бренд. „Дизайнер, Лена Лумельски с большим трепетом относится к своим шедеврам, поэтому вещи просто бесподобного качества. К тому же, Лена делает совершенно невероятную посадку по фигуре. В моем гардеробе множество ее вещей, подиумных, шикарных. Кстати, Лайму Вайкуле тоже можно заметить в головных уборах Lena Lumelsky. ДНК бренда уникальный и узнаваемый. Не зря Лена Лумельски победила в конкурсе, который судил Жан Поль Готье и получила из его рук приз - „Золотую пуговицу“, а также солидную денежную премию и годовой контракт с брендом Mango“, - сказала она.
Безусловно, каждый дизайнер, поучаствовавший в рижской неделе моды заслуживает внимания. Уже 39 сезонов создатель RFW, Елена Страхова, с особым пристрастием отбирает дизайнеров, а за качественной организацией стоит работа целой команды. Поздравляем организаторов Рижской недели моды с очередным успешным событием и с нетерпением ждем юбилейного сезона!