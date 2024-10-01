ФОТО | Как модницы носят носки и обувь – осенний тренд, который захочется повторить

Если ты листаешь Instagram или TikTok, то быстро поймешь, что мокасины, балетки, кроссовки и даже ботинки в сочетании с носками стали ярким трендом этого сезона. В зависимости от стиля эта комбинация может выглядеть по-девичьи, спортивно или в стиле преппи. Смотри подборку образов с обувью и носками, которые тебя точно вдохновят!

Носки + кроссовки

Забудь о следочках! Сочетание длинных и коротких носков с кроссовками и юбками, шортами и леггинсами мы заметили еще летом, а с приходом осени этот тренд еще больше расцвел. Какой бы вариант ты не выбрала, точно получишь баллы за стильность и умение создать атмосферный лук.

Носки + мокасины

Конечно, в паре с мокасинами следует носить не первые попавшиеся носки, а пару из качественного материала и соответствующего оттенка. Если ты хочешь простого решения, выбери белые хлопковые носки, которые у тебя уже, вероятно, есть, но имей в виду, что мокасины прекрасно сочетаются с актуальными бордовыми тонами, а также с серыми, коричневыми и кремовыми цветами.

Носки + сапоги

Сапоги, гольфы и длина мини – наше любимое сочетание в осеннем сезоне. Пока погода еще достаточно теплая, мы будем носить это трио с голыми ногами, а потом добавим к комбинации нейлоновые чулки.

Носки + туфли мэри джейн

Носки можно сочетать с балетками и элегантными остроносыми туфлями на каблуках, но посмотри только, как хорошо они сочетаются с немного грубоватыми мэри джейн! Лучший лук будет с юбками, но ты можешь экспериментировать с низом на свое усмотрение.