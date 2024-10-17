„В школьные годы носил „Электронику“, а потом моднющие Montana“. Какие наручные часы носят известные мужчины Эстонии

„Для меня часы – гаджет, аксессуар и хронометр, – признается радиоведущий Борис Горский. – Говорить о статусности, когда на руке часы за 150 евро, не приходится. Те же G-Shock – это не статус, а стиль. Фанатов этой марки много и среди обычных людей, и среди суперсостоятельных. Говорить о статусности Apple Watch тоже глупо, потому что это обычный массмаркет, который популярнее Rolex. Что особенно подчеркивают на презентации Apple. Но что-то мне подсказывает, что на презентации Rolex никто не плачет о популярности Apple. Это разные поезда, где ездят совершенно разные люди“.