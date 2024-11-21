Стилист и дизайнер Каролин Куузик дает совет: как надо одеваться, чтобы выглядеть моложе?

ВОПРОС: Прошу парочку модных советов, которые помогут выглядеть моложе. Спасибо!

Лилия, 72

КАРОЛИН КУУЗИК: Яркие краски видно еще издалека, поэтому они эффектно создают первое впечатление. Светлые цвета и яркие оттенки дают ощущение энергии и молодости, но это не значит, что вы должны одеваться разноцветно.

Одежда светлых тонов, например белые воротнички, выделяющиеся на фоне остальной одежды, оказывает омолаживающий эффект на лицо. Кроме того, в наряде может быть одна яркая деталь, которая заставляет выделяться и другие, более нейтральные тона.

Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание - обувь. Если она выглядит новой, то вы уже на полпути к успеху. Другой вариант - не отставать от молодежи и надеть простые белые кеды, которые сделают весь образ молодежным.

Скрытую, но большую роль в образе играет также правильно подобранное нижнее белье. Самое главное - поднять бюст в правильное положение с помощью хорошо поддерживающего бюстгальтера, тогда одежда будет сидеть лучше.

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