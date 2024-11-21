Мода и стиль
21.11.2024, 10:27

Стилист и дизайнер Каролин Куузик дает совет: как надо одеваться, чтобы выглядеть моложе?

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Яркий образ
Яркий образ
ФОТО: SOPA Images | Vida Press

Стилист, дизайнер, а также эксперт по моде журнала Anne & Stiil Каролин Куузик отвечает на самые животрепещущие вопросы читателей. В этой статье узнаем о том, какую одежду выбрать, чтобы выглядеть моложе.

ВОПРОС: Прошу парочку модных советов, которые помогут выглядеть моложе. Спасибо!

Лилия, 72

КАРОЛИН КУУЗИК: Яркие краски видно еще издалека, поэтому они эффектно создают первое впечатление. Светлые цвета и яркие оттенки дают ощущение энергии и молодости, но это не значит, что вы должны одеваться разноцветно.

Одежда светлых тонов, например белые воротнички, выделяющиеся на фоне остальной одежды, оказывает омолаживающий эффект на лицо. Кроме того, в наряде может быть одна яркая деталь, которая заставляет выделяться и другие, более нейтральные тона.

Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание - обувь. Если она выглядит новой, то вы уже на полпути к успеху. Другой вариант - не отставать от молодежи и надеть простые белые кеды, которые сделают весь образ молодежным.

Скрытую, но большую роль в образе играет также правильно подобранное нижнее белье. Самое главное - поднять бюст в правильное положение с помощью хорошо поддерживающего бюстгальтера, тогда одежда будет сидеть лучше.

Возраст гуру итальянской моды Анны Делло Руссо уже перевалил за 60, но ее стиль никак не отражает это.

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