Стилист и дизайнер Каролин Куузик дает совет: как надо одеваться, чтобы выглядеть моложе?(2)
Стилист, дизайнер, а также эксперт по моде журнала Anne & Stiil Каролин Куузик отвечает на самые животрепещущие вопросы читателей. В этой статье узнаем о том, какую одежду выбрать, чтобы выглядеть моложе.
ВОПРОС: Прошу парочку модных советов, которые помогут выглядеть моложе. Спасибо!
Лилия, 72
КАРОЛИН КУУЗИК: Яркие краски видно еще издалека, поэтому они эффектно создают первое впечатление. Светлые цвета и яркие оттенки дают ощущение энергии и молодости, но это не значит, что вы должны одеваться разноцветно.
Одежда светлых тонов, например белые воротнички, выделяющиеся на фоне остальной одежды, оказывает омолаживающий эффект на лицо. Кроме того, в наряде может быть одна яркая деталь, которая заставляет выделяться и другие, более нейтральные тона.
Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание - обувь. Если она выглядит новой, то вы уже на полпути к успеху. Другой вариант - не отставать от молодежи и надеть простые белые кеды, которые сделают весь образ молодежным.
Скрытую, но большую роль в образе играет также правильно подобранное нижнее белье. Самое главное - поднять бюст в правильное положение с помощью хорошо поддерживающего бюстгальтера, тогда одежда будет сидеть лучше.