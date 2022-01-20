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9 главных правил детской безопасности дома
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На помощь! Мой ребенок — нарцисс
(6)
Одна с тройняшками! История Сигрид из Эстонии: "В больнице, пока младенцы были в инкубаторе, я пыталась спасти свой брак"
Как эффективно работать из дома с детьми на голове
Мать-одиночка бесплатно родила пятерых детей для бездетных пар
(1)
“Дистанционка” оказалась полезной для здоровья подростков
(5)
10 признаков того, что вы растите гения
(2)
“Если все порядке, то почему я плачу?”: блогерша озвучила мысли расстроенного ребенка
Дверь раздора: можно ли подростку иметь личное пространство?
Педиатр: первый прикорм должен быть как можно более полноценным
(2)
О чем стоит договориться до рождения ребенка
(2)
Что наводило на нас ужас в детстве: фильмы, мультфильмы, книги
(5)
Как не переборщить со сладким в праздники и выбирать более здоровые сладости? Объясняет школьная медсестра
(2)
ФОТО | В Ида-Таллиннской центральной больнице в Рождество появились на свет семь детей
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У вас родился ребенок? Узнайте, какие скидки и подарки можно получить в Эстонии
Женщина родила сына и потеряла мужа в один и тот же день
(3)
ФОТО | Где и как спят дети в разных странах
В Австралии пятеро детей погибли, упав с надувного замка. Его снесло ветром
(7)
"Это как реалити-шоу, только без камер". Как живут дети в замещающих домах в Эстонии и в чем они на самом деле нуждаются?
Не учитель, а родитель! Как и сколько на самом деле нужно играть с ребенком?
Эстонский гинеколог Константин Ридный: “Такого понятия как старородящая женщина не существует. Это пережитки Советского Союза”
Ковид и беременность: что мы знаем сегодня?
Важные вопросы и ответы: как работает новая система отпусков по уходу за ребенком?
"Санта Клауса не существует". Итальянский епископ огорчил детей под Рождество, епархии пришлось извиняться
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ВИДЕО | Кукла как лекарство. Как реалистичные младенцы помогают женщинам справиться с горем
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Беременная женщина сбилась с ног в поисках лекарства, которое пропало из эстонских аптек из-за перебоев в поставках
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Дедушка ради внучки украсил дом миллионом огоньков к Рождеству
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Яна Тоом: "Многодетной матери приходится сталкиваться с обесценивающими комментариями"
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Щенок на Рождество? Как прекрасная мысль может превратиться в настоящий кошмар — объясняют заводчики собак из Эстонии
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Ученые нашли простой способ облегчить токсикоз беременных
Чем отличается вакцина? А если ребенок уже переболел? 10 вопросов и ответов о вакцинации детей 5-11 лет от коронавируса в Эстонии
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ФОТО | Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали рождественскую открытку
(7)
Нищета, отчаяние и ранние браки. Девочки в Афганистане мечтают о школе и боятся будущего
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Как вирусные заболевания тренируют детский иммунитет? Объясняет фармацевт из Эстонии
У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его жены Кэрри родилась дочь
(2)
"Ковид не выбирает". Мама семерых детей из Латвии не смогла победить коронавирус
Пандемия показала, что в воспитании детей мы больше сурикаты, чем приматы
(1)
К чему приводит дисбаланс "хороших" и "плохих" жиров в детском рационе? Объясняет консультант по питанию из Эстонии
Нет детей, нет проблем? Многие молодые люди считают, что иметь детей сегодня “совесть не позволяет”
(14)
Что делать, если ребенок лизнул качели или столб на морозе? Самая зимняя инструкция для родителей
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Незнакомцы помогли спасти жизнь младенца на рождественской ярмарке
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