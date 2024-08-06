Семь мифов о грудном вскармливании и что о нем нужно знать: объясняют эксперты

Профессор Сатклифф: Все, что поощряет мать кормить ребенка грудью, полезно для здоровья обоих. Любое искусственное ограничение начала грудного вскармливания какими-то жесткими временными рамками не основано на научных данных. При этом известно о множестве преимуществ немедленного прикладывания ребенка к груди.

Миф 2: Начинать кормить грудью нужно сразу же, потом будет поздно

Если кормление все-таки вызывает сильную боль и дискомфорт, то это повод обратиться к врачу, медсестре или акушерке.

Процесс кормления может потребовать некоторого привыкания, особенно у матерей, которые впервые пробуют кормить грудью.

Неприятные ощущения — показатель того, что соски, скорее всего, инфицированы, или, возможно, ребенок неправильно берет грудь.

Профессор Уэйтт: Тут сложно ответить однозначно, поскольку некоторый первоначальный дискомфорт совершенно нормален, а соски могут поначалу побаливать. Однако в целом грудное вскармливание не должно причинять сильной боли и даже сколько-нибудь ощутимого дискомфорта.

До сих пор существует множество мифов о грудном вскармливании, которые могут останавливать женщин, желающих попробовать кормить грудью. Обсудить и развенчать самые распространенные из этих мифов мы попросили двух экспертов: профессора общей педиатрии в Университетском колледже Лондона Алистера Сатклиффа и профессора клинической фармакологии и глобального здравоохранения Ливерпульского университета Катриону Уэйтт , которая также преподает в Колледже медицинских наук Университета Макерере в Кампале (Уганда).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает власти, общество и медиков по всему миру усилить поддержку кормящих матерей. Это предполагает создание национальных систем здравоохранения, благоприятных для грудного вскармливания, уважение права женщин на кормление грудью в любое время и в любом месте и стимулирование его поддержки в обществе.

Профессор Уэйтт: Нет никаких продуктов, которые матери нельзя было бы есть в период грудного вскармливания.

Миф 4: В период грудного вскармливания следует есть пищу без всяких специй и избегать острых блюд

Следует быть осторожными с некоторыми безрецептурными препаратами, которые принимают при простуде и гриппе, например, с сосудосуживающими — они могут уменьшить количество молока. Также стоит избегать трав и препаратов на их основе, потому что никогда нельзя знать наверняка, что именно входит в их состав. К тому же действие многих из них не было должным образом изучено.

Препаратов, которые действительно нельзя совмещать с грудным вскармливанием, довольно мало. Как правило, они предназначены для лечения очень специфических серьезных заболеваний, таких как рак. Есть и другие препараты, которые требуют тщательного изучения рисков и пользы от его применения. В любом случае, каждая женщина , которой выписывают лекарство в период грудного вскармливания, должна иметь возможность задавать вопросы врачу, назначившему препарат , пишет Русская служба BBC.

Ребенку нужна здоровая мама. Многие наиболее распространенные препараты — противовоспалительные, антидепрессанты, обезболивающие — как правило, можно принимать при кормлении грудью.

Профессор Уэйтт: Безопасно ли лекарство для ребенка — обычно это первый вопрос, который задает себе мама из любой точки мира. Действительно, многие лекарства попадают в организм ребенка с грудным молоком, пусть и в очень низкой концентрации. Поэтому, когда врач прописывает вам то или иное лекарство, спросите его, совместимо ли оно с грудным вскармливанием — скорее всего окажется, что оно безопасно для ребенка.

Кроме того, в первые несколько дней после рождения материнский организм вырабатывает особое вещество — молозиво. Оно очень богато белком, и именно с него начинается лактация.

Наиболее очевидное — питание ребенка. Также сосание ребенком груди помогает запустить в организме матери процесс сокращения матки и помогает предотвратить или замедлить послеродовое маточное кровотечение.

Однако вкус и точный состав грудного молока действительно зависит от вашего рациона.

В некоторых случаях женщина может заметить определенную закономерность. Например, я, когда кормила грудью одного из своих детей, обратила внимание, что ребенок становился раздражительным, если до этого я пила апельсиновый сок или ела цитрусовые.

Если вы тоже заметили какую-то закономерность подобного рода, возможно, дело действительно в том, что вы едите или пьете. Но нет ничего такого, что было бы вредно или с медицинской точки зрения неправильно и чего нужно было бы избегать.

Миф 5: Тем, кто хочет кормить грудью, нельзя давать ребенку смесь

Профессор Уэйтт: Строгого правила тут нет. Однако производство грудного молока во многом регулируется „спросом“.

Женский организм устроен таким удивительным образом, что он всегда вырабатывает для конкретного ребенка ровно столько молока, сколько тому нужно.

Когда ребенок сосет грудь, он стимулирует выработку в организме матери особого гормона, который, в свою очередь, стимулирует выработку нужного количества молока. Поэтому неважно, кормите ли вы грудью совсем крошечного новорожденного, настоящего великана или двойню, молока ваш организм будет производить достаточно.

Если же вы даете ребенку молочную смесь, эта цепочка обратной связи прерывается. Материнский организм не получает достаточно сигналов о том, что ребенку нужно больше молока.

Поэтому если вы из-за проблем с количеством молока начинаете докармливать ребенка смесью, то вы решаете проблему, но только на короткое время, а в перспективе ее, возможно, только усугубляете.

С другой стороны, если вы провели ужасную бессонную ночь, чувствуете себя больной и измученной, ничего страшного не произойдет, если ваш партнер покормит ребенка смесью, чтобы дать вам возможность набраться сил. Это не означает, что кормить грудью вы больше не сможете.

Как я уже сказала, строгого правила тут нет, но и злоупотреблять смесью не стоит.

Миф 6: Нельзя кормить грудью во время болезни