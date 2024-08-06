Семь мифов о грудном вскармливании и что о нем нужно знать: объясняют эксперты
По оценкам ЮНИСЕФ, основанным на данных актуальных исследований, причина 16% детских смертей в год — недостаточно продолжительное грудное вскармливание, пишет Русская служба BBC.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает власти, общество и медиков по всему миру усилить поддержку кормящих матерей. Это предполагает создание национальных систем здравоохранения, благоприятных для грудного вскармливания, уважение права женщин на кормление грудью в любое время и в любом месте и стимулирование его поддержки в обществе.
Всемирная неделя грудного вскармливания проводится ежегодно в первую неделю августа. Тема 2024 года — „Ликвидируя разрыв: поддержка грудного вскармливания для всех“, пишет Русская служба BBC.
До сих пор существует множество мифов о грудном вскармливании, которые могут останавливать женщин, желающих попробовать кормить грудью. Обсудить и развенчать самые распространенные из этих мифов мы попросили двух экспертов: профессора общей педиатрии в Университетском колледже Лондона Алистера Сатклиффа и профессора клинической фармакологии и глобального здравоохранения Ливерпульского университета Катриону Уэйтт, которая также преподает в Колледже медицинских наук Университета Макерере в Кампале (Уганда).
Миф 1: Кормить грудью, как правило, больно
Профессор Уэйтт: Тут сложно ответить однозначно, поскольку некоторый первоначальный дискомфорт совершенно нормален, а соски могут поначалу побаливать. Однако в целом грудное вскармливание не должно причинять сильной боли и даже сколько-нибудь ощутимого дискомфорта.
Неприятные ощущения — показатель того, что соски, скорее всего, инфицированы, или, возможно, ребенок неправильно берет грудь.
Процесс кормления может потребовать некоторого привыкания, особенно у матерей, которые впервые пробуют кормить грудью.
Если кормление все-таки вызывает сильную боль и дискомфорт, то это повод обратиться к врачу, медсестре или акушерке.
Миф 2: Начинать кормить грудью нужно сразу же, потом будет поздно
Профессор Сатклифф: Все, что поощряет мать кормить ребенка грудью, полезно для здоровья обоих. Любое искусственное ограничение начала грудного вскармливания какими-то жесткими временными рамками не основано на научных данных. При этом известно о множестве преимуществ немедленного прикладывания ребенка к груди.
Наиболее очевидное — питание ребенка. Также сосание ребенком груди помогает запустить в организме матери процесс сокращения матки и помогает предотвратить или замедлить послеродовое маточное кровотечение.
Кроме того, в первые несколько дней после рождения материнский организм вырабатывает особое вещество — молозиво. Оно очень богато белком, и именно с него начинается лактация.
Миф 3: Кормящим матерям нельзя принимать никаких лекарств
Профессор Уэйтт: Безопасно ли лекарство для ребенка — обычно это первый вопрос, который задает себе мама из любой точки мира. Действительно, многие лекарства попадают в организм ребенка с грудным молоком, пусть и в очень низкой концентрации. Поэтому, когда врач прописывает вам то или иное лекарство, спросите его, совместимо ли оно с грудным вскармливанием — скорее всего окажется, что оно безопасно для ребенка.
Ребенку нужна здоровая мама. Многие наиболее распространенные препараты — противовоспалительные, антидепрессанты, обезболивающие — как правило, можно принимать при кормлении грудью.
Препаратов, которые действительно нельзя совмещать с грудным вскармливанием, довольно мало. Как правило, они предназначены для лечения очень специфических серьезных заболеваний, таких как рак. Есть и другие препараты, которые требуют тщательного изучения рисков и пользы от его применения. В любом случае, каждая женщина, которой выписывают лекарство в период грудного вскармливания, должна иметь возможность задавать вопросы врачу, назначившему препарат, пишет Русская служба BBC.
Следует быть осторожными с некоторыми безрецептурными препаратами, которые принимают при простуде и гриппе, например, с сосудосуживающими — они могут уменьшить количество молока. Также стоит избегать трав и препаратов на их основе, потому что никогда нельзя знать наверняка, что именно входит в их состав. К тому же действие многих из них не было должным образом изучено.
Миф 4: В период грудного вскармливания следует есть пищу без всяких специй и избегать острых блюд
Профессор Уэйтт: Нет никаких продуктов, которые матери нельзя было бы есть в период грудного вскармливания.
Однако вкус и точный состав грудного молока действительно зависит от вашего рациона.
В некоторых случаях женщина может заметить определенную закономерность. Например, я, когда кормила грудью одного из своих детей, обратила внимание, что ребенок становился раздражительным, если до этого я пила апельсиновый сок или ела цитрусовые.
Если вы тоже заметили какую-то закономерность подобного рода, возможно, дело действительно в том, что вы едите или пьете. Но нет ничего такого, что было бы вредно или с медицинской точки зрения неправильно и чего нужно было бы избегать.
Миф 5: Тем, кто хочет кормить грудью, нельзя давать ребенку смесь
Профессор Уэйтт: Строгого правила тут нет. Однако производство грудного молока во многом регулируется „спросом“.
Женский организм устроен таким удивительным образом, что он всегда вырабатывает для конкретного ребенка ровно столько молока, сколько тому нужно.
Когда ребенок сосет грудь, он стимулирует выработку в организме матери особого гормона, который, в свою очередь, стимулирует выработку нужного количества молока. Поэтому неважно, кормите ли вы грудью совсем крошечного новорожденного, настоящего великана или двойню, молока ваш организм будет производить достаточно.
Если же вы даете ребенку молочную смесь, эта цепочка обратной связи прерывается. Материнский организм не получает достаточно сигналов о том, что ребенку нужно больше молока.
Поэтому если вы из-за проблем с количеством молока начинаете докармливать ребенка смесью, то вы решаете проблему, но только на короткое время, а в перспективе ее, возможно, только усугубляете.
С другой стороны, если вы провели ужасную бессонную ночь, чувствуете себя больной и измученной, ничего страшного не произойдет, если ваш партнер покормит ребенка смесью, чтобы дать вам возможность набраться сил. Это не означает, что кормить грудью вы больше не сможете.
Как я уже сказала, строгого правила тут нет, но и злоупотреблять смесью не стоит.
Миф 6: Нельзя кормить грудью во время болезни
Профессор Сатклифф: Нет, это миф. Не стоит кормить грудью только женщинам с ВИЧ или гепатитом. Эти вирусы могут передаваться при кормлении, мы знаем об этом из имеющегося печального опыта, пишет Русская служба BBC.
Но в большинстве случаев болеющей матери можно продолжать грудное вскармливание, так как ее организм вырабатывает антитела, которые также защищают ребенка. Случаи, когда болезнь передается ребенку от кормящей матери, крайне редки.
Миф 7: Если кормить ребенка грудью больше года, то его будет трудно отлучить
Профессор Уэйтт: ВОЗ рекомендует кормить ребенка исключительно грудью до полугода и только затем начинать вводить прикорм, продолжая при этом кормить грудью столько, сколько хочет мать.
Не существует никаких научно обоснованных рекомендаций по поводу того, в каком возрасте грудное вскармливание следует прекратить.
В некоторых странах с высоким уровнем дохода, таких как Великобритания, большинство детей полностью отлучают от груди между годом и двумя. А вот в странах с низким уровнем дохода, например, в Уганде, грудью кормят и в два, и в три года.
Глобальная проблема заключается в том, что во многих странах отпуск по уходу за ребенком для матерей слишком короткий, чтобы они могли кормить только грудью столько, сколько рекомендует ВОЗ.