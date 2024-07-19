В отпуск с ребенком: 7 вещей, которые должны быть в дорожной аптечке

По словам провизора-заведующей пярнуской аптеки Meie BENU Маргот Лехари, собранная правильно для отпуска аптечка помогает избежать таких ситуаций, когда в чужой стране ваши переживания о здоровье будут поняты неправильно или же если поблизости от места вашего отдыха невозможно найти подходящую аптеку.

Лехари отмечает, что зачастую первые переживания могут появиться уже во время перелета, особенно если у ребенка только что появились насморк или признаки простуды. „Например, при боли в ушах помогают специальные беруши для полетов и противоотечные препараты, такие как псевдоэфедрин“, — советует Лехари. Также стоит быть готовыми к проявлению тошноты, рвоты и диареи, что чаще встречается во время морских путешествий.

„Чаще всего во время отпускных поездок возникают симптомы вирусных заболеваний - такие как насморк, кашель и головные боли. Также можно столкнуться с солнечным ударом, ожогами от соприкосновения с некоторыми видами медуз, аллергическими реакциями, кожной сыпью и разными отеками. Понос также является довольно распространенным явлением, поскольку чужеродные бактерии попадают в пищеварительную систему через пищу, напитки или руки“, — описывает Лехари основные проблемы здоровья во время отпускных туров.

Чтобы вышеупомянутые проблемы не стали неожиданностью, Лехари рекомендует оснастить дорожную аптечку всеми необходимыми лекарствами, но при этом провизор подчеркивает, что также не следует переусердствовать с медикаментами.

Лекарства для поездки должны быть в оригинальной упаковке и с действующим сроком хранения