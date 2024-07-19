В отпуск с ребенком: 7 вещей, которые должны быть в дорожной аптечке(1)
Отпускная поездка с маленькими детьми может быть как весьма увлекательной, так и достаточно сложной. Одна из самых важных вещей при подготовке к поездке — это хорошо укомплектованная туристическая аптечка. Имея правильное содержимое такой аптечки, вы сможете избежать многих непредвиденных ситуаций и снизить возможный стресс.
По словам провизора-заведующей пярнуской аптеки Meie BENU Маргот Лехари, собранная правильно для отпуска аптечка помогает избежать таких ситуаций, когда в чужой стране ваши переживания о здоровье будут поняты неправильно или же если поблизости от места вашего отдыха невозможно найти подходящую аптеку.
Лехари отмечает, что зачастую первые переживания могут появиться уже во время перелета, особенно если у ребенка только что появились насморк или признаки простуды. „Например, при боли в ушах помогают специальные беруши для полетов и противоотечные препараты, такие как псевдоэфедрин“, — советует Лехари. Также стоит быть готовыми к проявлению тошноты, рвоты и диареи, что чаще встречается во время морских путешествий.
„Чаще всего во время отпускных поездок возникают симптомы вирусных заболеваний - такие как насморк, кашель и головные боли. Также можно столкнуться с солнечным ударом, ожогами от соприкосновения с некоторыми видами медуз, аллергическими реакциями, кожной сыпью и разными отеками. Понос также является довольно распространенным явлением, поскольку чужеродные бактерии попадают в пищеварительную систему через пищу, напитки или руки“, — описывает Лехари основные проблемы здоровья во время отпускных туров.
Чтобы вышеупомянутые проблемы не стали неожиданностью, Лехари рекомендует оснастить дорожную аптечку всеми необходимыми лекарствами, но при этом провизор подчеркивает, что также не следует переусердствовать с медикаментами.
Лекарства для поездки должны быть в оригинальной упаковке и с действующим сроком хранения
За неделю до поездки стоит проверить запасы необходимых лекарств. „Если детские обезболивающие сиропы уже открыты и на них нет даты, то разумнее купить новые. Таблетированные версии лучше подходят для путешествий, так как не занимают так много места в чемодане. Например, некоторые препараты парацетамола можно давать 3-летним детям, а таблетки ибупрофена — 6-летним“, — рекомендует Лехари и добавляет, что аптекари помогают в подборе наиболее подходящих для ваших нужд вариантов, а также с определением дозировки.
Лекарственные средства нельзя вынимать из оригинальной упаковки. „Положите лекарства в закрывающийся прозрачный пластиковый пакет, чтобы при необходимости они были легко доступны“, — советует провизор. „Держите лекарство в ручной клади или при себе до прибытия в отель. После заселения большинство лекарств можно оставить в отеле, но пластыри, средства от головной боли и препараты от диареи можно носить с собой. Инсулин и биопрепараты следует всегда носить с собой, чтобы избежать резких колебаний температуры“, — советует Лехари. Медикаменты надежно хранятся при температуре 15-25 градусов. Если необходимо перевезти требующих низких температур лекарства, то для этого необходимо взять специальную сумку и батареи/аккумуляторы холода.
При поездке в разные климатические зоны может возникнуть необходимость взять с собой какие-то специальные средства, но аптекарь не рекомендует делать дорожную аптечку слишком громоздкой. „Стоит предварительно распечатать список необходимых лекарств для вашей семьи“.
Например, гель на основе алоэ подходит для устранения повреждений как от холода, так и от жары. Для отпугивания насекомых стоит выбрать средство, подходящее и для тропических комаров. „В течение всей поездки необходимо хранить дорожную аптечку в защищенном от света месте и в отдельной сумочке – так все необходимое всегда будет под рукой“, – советует в заключение Лехари.
Необходимые препараты, которые стоит включить в свою туристическую аптечку – и особенно если отправляетесь в поездку с детьми:
Средства с кисломолочными бактерии или Saccharomyces boulardii – для профилактики и лечения поноса.
Обезболивающее - подходит как для снятия головной боли, температуры, так и боли, вызванной соприкосновением с медузой.
Лекарства от простуды — гостиничные номера с кондиционерами могут спровоцировать сильную простуду, но если у вас под рукой есть назальный спрей, то не придется страдать от заложенности носа, а также он помогает при боли в ушах, которая может появиться при взлете самолета.
Лекарство от диареи/поноса (диосмектит или лоперамид) – для облегчения приступов острого поноса
Специальные беруши для авиаперелетов – предотвращают боль в ушах и дискомфорт, вызванный резкими изменениями давления воздуха.
Антисептик и пластыри
Противоожоговый гель или гель алоэ – также подойдет для облегчения солнечных ожогов.