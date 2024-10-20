Что нужно знать, отправляясь в отпуск с детьми?

Если вы хотите путешествовать всей семьей, не стоит ждать до последней минуты – лучше начинать откладывать деньги заранее. Раннее планирование также дает возможность найти более дешевые авиабилеты и жилье, особенно если поездка приходится на время школьных каникул. „Когда планируешь заранее и имеешь четкую цель, проще откладывать часть зарплаты“, - сказала Мааринг. Она советует использовать несколько счетов, и создать для путешествий отдельный счет. Также стоит рассмотреть предлагаемые банками накопительные продукты – будь то срочные вклады или другие варианты, чтобы откладывать деньги из зарплаты или инвестиций. „Полученные от путешествий эмоции могут оправдывать даже взятие кредита на поездку с последующим возвратом денег“, - отметила она еще одну возможность. Но при этом нужно четко понимать условия кредита и финансовые возможности своей семьи.

Если же вы не знаете, куда отправиться всей семьей, Аасанурм советует Канарские острова и Грецию, которые оставили незабываемые впечатления у ее собственных детей. Тем, кого привлекают более дальние страны, Мааринг рекомендует обратить внимание на Гавайи. Сама она хотела бы побывать с детьми в Новой Зеландии, на сафари в Кении и на Галапагосских островах.

„Для детей длительные перелеты могут быть утомительными“, - пояснила Мааринг. Поэтому поначалу удобнее выбирать места, куда можно добраться прямым рейсом. Если пересадок не избежать, их продолжительность должна быть как можно короче. Выбирая жилье, стоит заранее изучить отзывы, и, по мнению Мааринг, лучше обращать внимание на те варианты, где завтрак уже включен в стоимость, поскольку это упростит путешествие с детьми.

Моника Мааринг и Кристина Аасанурм – активные путешественницы, которые не боялись брать детей в поездки с самого раннего детства. По их мнению, детей стоит начинать знакомить с миром уже с трех-четырех месяцев, ведь чем раньше вы начнете брать их в путешествия, тем легче это станет со временем. Ниже они приводят несколько рекомендаций, которые помогут спланировать семейную поездку и сделать ее приятной для всех.

Аасанурм также напомнила, что, бронируя пакетные туры и гостиниц заранее, не нужно платить за все сразу. Это позволяет распределить расходы на более длительный период: „Во время школьных каникул действует простое правило: чем раньше покупаешь, тем выгоднее цена. Впрочем, следует учитывать не только каникулы и отпуска в Эстонии, но и в месте назначения, поскольку в это время там может быть больше людей и цены могут оказаться выше“.

Перед поездкой убедитесь, что все документы в порядке и срок их действия не истек

Срок действия детских проездных документов короче, чем у взрослых. Если у взрослых паспорт действует 10 лет, то у детей – только 5 лет. Подать заявление на получение паспорта для несовершеннолетнего до 15 лет может только родитель. „Если вы едете с ребенком за пределы Европейского союза и его сопровождает только один родитель, лучше всего взять письменное согласие другого родителя“, - советует Аасанурм. По ее словам, надежнее оформить нотариальное согласие, но часто достаточно и простого письменного документа. Также стоит сделать фотографии всех важных документов на случай их потери или кражи. По этой же причине рекомендуется хранить документы, телефон, банковские карты и другие ценные вещи в разных сумках.

Будьте готовы к неожиданностям

Планируя бюджет поездки, стоит оставить небольшой запас на случай непредвиденных обстоятельств. „Путешествуя с семьей, можно предусмотреть многое, но обычно все же возникают ситуации, когда нужны дополнительные средства“, - отметила Мааринг. Чтобы обезопасить себя и своих близких стоит оформить страхование путешествий с максимально широким покрытием, которое поможет в случае проблем с транспортом, больничными расходами и в других ситуациях. Аасанурм добавила, что с маленькими детьми непредвиденные ситуации случаются часто – кто-то может заболеть или поездка вообще не состоится. В таких случаях страхование путешествий, которое поначалу может показаться дороговатым, часто оправдывает себя. Также в семейную поездку стоит взять аптечку с более широким набором медикаментов, чем обычно.

Мааринг добавила, что полезно иметь под рукой телефонный номер туроператора, а в случае возникновения проблем со здоровьем в жарких странах лучше сразу обращаться к специалисту, а не скромничать, как это часто свойственно жителям Эстонии.

„Путешествуя с детьми, нужно не только иметь план, но и быть готовыми его менять“, - подчеркнула она, добавив, что именно гибкость и открытость сделают путешествие с детьми успешным.