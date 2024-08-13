„Я не люблю своего ребенка“: что делать, если это про вас
Эти слова озвучить решится не каждая мама. Тем не менее под гнетом бытовых задач и нового опыта немало женщин не могут испытать нежные чувства к своим детям. Такие обстоятельства пугают матерей, они не понимают, насколько это нормально и как из подобной ситуации выбраться. Психолог Эльвира Пуршнева рассказывает сайту Psychologies о причинах проблемы и стратегиях ее решения.
Отсутствие любви к своему ребенку — ситуация, с которой может столкнуться почти каждая мама. Из-за социального неодобрения данной проблемы многие женщины испытывают внутренние страдания, но из-за страха осуждения не решаются признаться в этом даже самым близким.
ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ
Любовь к сыну и ко мне пришла не сразу. Помню неимоверную тяжесть, которую испытывала от осознания происходящего, но найти выход и какое-то решение просто не было возможности. Усталость, тревога, подавленное настроение и отторжение к ребенку — те чувства, с которыми я преимущественно столкнулась после родов. Часто хотелось сбежать из дома, а детский плач и ночные пробуждения вызывали раздражение. Забота о сыне не приносила мне никакого удовольствия, а от нескончаемого стресса, бессонниц, мрачных мыслей и разъедающей вины я чувствовала себя настоящим роботом.
Так я впервые узнала о послеродовой депрессии, ее признаках и симптомах. В моем случае ключевой причиной стало повышенное напряжение, тревожность в период моей беременности из-за нахождения в абьюзивных отношениях.
Спустя время состояние удалось стабилизировать, но для этого мне потребовалось решиться на отважный шаг. Я обратилась за помощью, а регулярные прогулки на природе, дыхательные практики, погружение в настоящий момент, изменение мышления и последующий развод сыграли ключевую роль в разрешении ситуации. Постепенно начала испытывать любовь к своему сыну, и шаг за шагом знакомлюсь с этим чувством и сейчас.
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТСУТСТВИЯ ЛЮБВИ К СВОЕМУ РЕБЕНКУ
1. Чрезмерные ожидания
В реальности отсутствие мощных чувств может вызвать самообвинения, связанные с мифом о материнском инстинкте. Только у животных заложена однотипная реакция на конкретный раздражитель. У людей же слишком сложная психика, поэтому на появление ребенка все реагируют по-разному.
Что делать: осознать, что любовь — это не что-то внезапное и статичное, для ее возникновения нужно прилагать регулярные усилия: заботиться, укреплять привязанность, прикасаться, играть.
2. Тяжелое переживание собственных потерь (социальных ролей, прежней фигуры)
Зачастую это связано с излишне радужными представлениями о материнстве. Сталкиваясь с резким сужением своего привычного мира и другими утратами, женщина негодует и мысленно обвиняет своего ребенка в этом.
Что делать: вначале прожить процесс горевания, приняв и признав свои негативные эмоции. Далее осознать, что это временное ограничение, а дальше будет гораздо проще. Находить среду для своего развития вне материнства.
3. Сложные жизненные обстоятельства, с которыми женщина столкнулась, став матерью
Среди них может быть: развод или утрата мужа, домашнее насилие, финансовые сложности. Вдобавок к некоторым негативным аспектам в декрете, при проживании психотравм усугубляются тяжелые переживания, негативное отношение к себе, ощущение беспомощности. Когда все наше внимание забирают травмирующие события, невозможно быть включенными в ребенка.
Что делать: обращаться к психологу для проработки травмы, проживать свою боль, заземляться, выговариваться своим друзьям, учиться расслабляться, отвлекаться на привычные дела, использовать ресурсы, которые раньше помогали в тяжелые моменты, бывать в наполняющих вас местах, составить план по улучшению жизни. Прежде чем испытать любовь, важно прийти к душевному спокойствию.
4. Жесткое истощение из-за отсутствия помощи
Ее могут испытывать матери-одиночки или женщины, живущие в браке без помощи. Женщины в таких случаях зачастую имеют обесточенное состояние, часто раздражаясь из-за нехватки времени на себя.
Что делать: открыто рассказывайте о своих состояниях близким и знакомым, прямо прося их о помощи. Старайтесь отдыхать каждый раз, когда представится такая возможность. Ставьте себя на первое место, так как вы имеете право на собственную жизнь. Ищите новые ресурсы, позволяющие легко и быстро заряжаться позитивом.
5. Непринятие идентичности, внешности, поведения ребенка
Чем больше непринятие своего ребенка, тем больше требований к нему и обвинения его, что ведет к обоюдному несчастью. Зачастую мы не принимаем недостатки ребенка, которые имеются в какой-то степени в нас самих.
Что делать: для начала целостно принять себя. Смириться с тем, что ваше дитя не соответствует вашим ожиданиям, учиться видеть его суть: таланты и сильные стороны. Не сравнивать с другими, ведь то, что мы видим в них, — часто ложь и иллюзии. Ваш ребенок — отдельная уникальная личность со своими желаниями и убеждениями, и к нему нужен индивидуальный подход.
6. Собственные тяжелые детские травмы
Например, травмы отверженности и покинутости, насилие, усталость от роли психологического родителя для родных. Все наши непроработанные травмы обычно снова оживают при взаимодействии с маленьким человеком.
Что делать: обратиться к психологу для проработки детских травм, не проецировать свой ранний жизненный опыт на взаимоотношения с ребенком, обучаться саморегуляции, анализировать причины негативных реакций, стараться больше быть в настоящем и договариваться со своим внутренним ребенком.
7. Ненависть и обида к отцу ребенка или к другим родственникам
Этот негативный груз, уничтожающий нас самих, обычно занимает большую часть наших мыслей, приводя к вымещению злости на собственного ребенка при обнаружении какого-либо сходства с обидчиком.
Что делать: понять и простить человека душевно вас ранившего, отпустить прошлое, больше видеть в ребенке его индивидуальные черты.
8. Завышенные требования к себе
Как правило, они рождаются из-за сравнения с другими мамами или с нереалистичным желаемым образом самой себя.
Что делать: понять, что маленькому ребенку не нужна идеальная мама, ему нужна мама в гармоничном состоянии.
Если вы несовершенная, но достаточно хорошая мать, то это уже замечательно. Для своего ребенка вы в любом случае будете лучшей матерью. Примите все свои временные несовершенства и перестаньте смотреть на других, вы не знаете многих подробностей их жизни.
9. Рождение ребенка для личных выгод
Речь идет, например, о бегстве от одиночества, сохранении брака, желании получить любовь, счастье или смысл жизни.
Что делать: осознать, что ребенок не инструмент для достижения ваших целей. Начните закрывать свои основные потребности самостоятельно и решать свои проблемы по-иному. Определите для себя все плюсы материнства: освоение важных навыков, обретение новых качеств и ускорение личностного роста. Акцентируйте внимание на своих достоинствах и достижениях. Поймите, что именно дарение своей любви другому приносит энергию и вдохновение.
В заключение я бы хотела пожелать всем мамам, которые столкнулись с этим состоянием, но не видят решения: не терзайте себя тем, что вы не можете прямо сейчас испытать подлинную материнскую любовь. Уже то, что вы признались себе в этом сами, нашли силы осознать проблему и готовы начать путь к ее разрешению — приближает вас к заветной теплой любви к малышу. Впереди большая работа, но только от вас и вашей материнской смелости зависит результат, который, может, окажется куда ближе, чем вы думаете.