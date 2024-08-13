„Я не люблю своего ребенка“: что делать, если это про вас

Что делать: осознать, что любовь — это не что-то внезапное и статичное, для ее возникновения нужно прилагать регулярные усилия: заботиться, укреплять привязанность, прикасаться, играть.

В реальности отсутствие мощных чувств может вызвать самообвинения, связанные с мифом о материнском инстинкте. Только у животных заложена однотипная реакция на конкретный раздражитель. У людей же слишком сложная психика, поэтому на появление ребенка все реагируют по-разному.

Спустя время состояние удалось стабилизировать, но для этого мне потребовалось решиться на отважный шаг. Я обратилась за помощью, а регулярные прогулки на природе, дыхательные практики, погружение в настоящий момент, изменение мышления и последующий развод сыграли ключевую роль в разрешении ситуации. Постепенно начала испытывать любовь к своему сыну, и шаг за шагом знакомлюсь с этим чувством и сейчас.

Так я впервые узнала о послеродовой депрессии, ее признаках и симптомах. В моем случае ключевой причиной стало повышенное напряжение, тревожность в период моей беременности из-за нахождения в абьюзивных отношениях.

Любовь к сыну и ко мне пришла не сразу. Помню неимоверную тяжесть, которую испытывала от осознания происходящего, но найти выход и какое-то решение просто не было возможности. Усталость, тревога, подавленное настроение и отторжение к ребенку — те чувства, с которыми я преимущественно столкнулась после родов. Часто хотелось сбежать из дома, а детский плач и ночные пробуждения вызывали раздражение. Забота о сыне не приносила мне никакого удовольствия, а от нескончаемого стресса, бессонниц, мрачных мыслей и разъедающей вины я чувствовала себя настоящим роботом.

Отсутствие любви к своему ребенку — ситуация, с которой может столкнуться почти каждая мама. Из-за социального неодобрения данной проблемы многие женщины испытывают внутренние страдания, но из-за страха осуждения не решаются признаться в этом даже самым близким.

Зачастую это связано с излишне радужными представлениями о материнстве. Сталкиваясь с резким сужением своего привычного мира и другими утратами, женщина негодует и мысленно обвиняет своего ребенка в этом.

Что делать: вначале прожить процесс горевания, приняв и признав свои негативные эмоции. Далее осознать, что это временное ограничение, а дальше будет гораздо проще. Находить среду для своего развития вне материнства.

3. Сложные жизненные обстоятельства, с которыми женщина столкнулась, став матерью

Среди них может быть: развод или утрата мужа, домашнее насилие, финансовые сложности. Вдобавок к некоторым негативным аспектам в декрете, при проживании психотравм усугубляются тяжелые переживания, негативное отношение к себе, ощущение беспомощности. Когда все наше внимание забирают травмирующие события, невозможно быть включенными в ребенка.

Что делать: обращаться к психологу для проработки травмы, проживать свою боль, заземляться, выговариваться своим друзьям, учиться расслабляться, отвлекаться на привычные дела, использовать ресурсы, которые раньше помогали в тяжелые моменты, бывать в наполняющих вас местах, составить план по улучшению жизни. Прежде чем испытать любовь, важно прийти к душевному спокойствию.

4. Жесткое истощение из-за отсутствия помощи

Ее могут испытывать матери-одиночки или женщины, живущие в браке без помощи. Женщины в таких случаях зачастую имеют обесточенное состояние, часто раздражаясь из-за нехватки времени на себя.

Что делать: открыто рассказывайте о своих состояниях близким и знакомым, прямо прося их о помощи. Старайтесь отдыхать каждый раз, когда представится такая возможность. Ставьте себя на первое место, так как вы имеете право на собственную жизнь. Ищите новые ресурсы, позволяющие легко и быстро заряжаться позитивом.

5. Непринятие идентичности, внешности, поведения ребенка