Плохие мальчики — магнит. Как подростков учат любить абьюзеров через поп-культуру

Одним из ярких тому примеров является фильм „После“ (After), основанный на одноименном романе 2014 года. Главная героиня крутит роман с бывшим одноклассником — хорошим парнем, к которому она относится скорее как к другу, чем как к любовнику. Поступив в колледж, она изменяет ему с более привлекательным „плохим парнем“. Впоследствии девушка узнает, что ее новый возлюбленный был с ней только ради спора, но это, как ни странно, не делает его менее желанным в ее глазах, потому что в итоге он „влюбляется по-настоящему“.