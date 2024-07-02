Кризис маскулинности. Как не вырастить токсичного мужчину: пособие для родителей мальчиков

Как либеральная феминистка, она была искреннее воодушевлена ​​тем, что женщины возвращают себе власть и обретают собственный голос. Однако ее материнская сторона была в ужасе. „Я очень боялась будущего, мне хотелось защитить своих сыновей“, — рассказала Уиппман в интервью The Independent.