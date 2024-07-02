Я – мама
02.07.2024, 11:30

Кризис маскулинности. Как не вырастить токсичного мужчину: пособие для родителей мальчиков

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ФОТО: fizkes | Shutterstock

Политизированные гендерные войны сделали воспитание мальчиков в эпоху #MeToo практически невыполнимой задачей. Автор нового пособия для родителей под названием „BoyMom“ Рут Уиппман рассказала о том, почему мальчиков нужно учить уязвимости, и как такое воспитание может повлиять на общество в будущем, пишет Delfi Life.

В своей книге Уиппман попыталась переосмыслить собственный опыт родительства. Будучи матерью трех сыновей, писательница испытывает ощутимые беспокойства в связи с нарастающим кризисом маскулинности.

Как либеральная феминистка, она была искреннее воодушевлена ​​тем, что женщины возвращают себе власть и обретают собственный голос. Однако ее материнская сторона была в ужасе. „Я очень боялась будущего, мне хотелось защитить своих сыновей“, — рассказала Уиппман в интервью The Independent.

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