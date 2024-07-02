02.07.2024, 11:30
Кризис маскулинности. Как не вырастить токсичного мужчину: пособие для родителей мальчиков(12)
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Политизированные гендерные войны сделали воспитание мальчиков в эпоху #MeToo практически невыполнимой задачей. Автор нового пособия для родителей под названием „BoyMom“ Рут Уиппман рассказала о том, почему мальчиков нужно учить уязвимости, и как такое воспитание может повлиять на общество в будущем, пишет Delfi Life.
В своей книге Уиппман попыталась переосмыслить собственный опыт родительства. Будучи матерью трех сыновей, писательница испытывает ощутимые беспокойства в связи с нарастающим кризисом маскулинности.
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