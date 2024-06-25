Летнее тепло вернулось! Какие риски могут подстерегать во время семейного отдыха на пляже?

Родители должны всегда присматривать за детьми

По словам сотрудника G4S, старшей пляжа Штромка Каролин Рахамяги, самая большая проблема в том, что родители недостаточно следят за детьми. „Дети часто бродят одни по пляжу или в воде и, заигравшись, просто не замечают, что ушли от родителей настолько далеко, что потом не смогут вернуться“, – объяснила Рахамяги.

Нередко все происходит намного быстрее, чем могут представить родители. „Если ребенок находится в воде на надувном матрасе и ветер дует с суши, волны и ветер могут быстро унести ребенка далеко от берега, на глубину, что может быть опасным“, – добавила опытный сотрудник береговой охраны.

В прошлом году было много случаев, когда дети уплывали на матрасах к буйкам и на берег их доставляли на лодке. Детям интересно играть с волнами, но без присмотра родителей такая игра очень опасна для ребенка.

Попросите у береговой охраны браслет для ребенка

Существуют разные способы не допустить того, чтобы ребенок потерялся. У береговой охраны можно попросить для ребенка браслет, на котором следует написать имя ребенка и номер телефона родителя. „Детские браслеты бесплатные. Если ребенок уйдет, благодаря такому браслету свести его с родителем намного проще“, – отметила Рахамяги.

Важно договориться с ребенком, где именно ему разрешено играть, чтобы родитель все время видел его. „Дети должны знать, что если они потеряются на пляже, то надо обратиться за помощью к береговой охране в красно-белой форме G4S“, – добавила она.

Матрас унес детей на глубину