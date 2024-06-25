Летнее тепло вернулось! Какие риски могут подстерегать во время семейного отдыха на пляже?
Лето и сезон отпусков уже наступили, а это значит, что многие семьи проводят время на пляже. Такой отдых – отличная возможность расслабиться и насладиться солнцем, однако если вы пришли на пляж с ребенком, для обеспечения его безопасности важно знать, какие риски вас могут подстерегать.
Родители должны всегда присматривать за детьми
По словам сотрудника G4S, старшей пляжа Штромка Каролин Рахамяги, самая большая проблема в том, что родители недостаточно следят за детьми. „Дети часто бродят одни по пляжу или в воде и, заигравшись, просто не замечают, что ушли от родителей настолько далеко, что потом не смогут вернуться“, – объяснила Рахамяги.
Нередко все происходит намного быстрее, чем могут представить родители. „Если ребенок находится в воде на надувном матрасе и ветер дует с суши, волны и ветер могут быстро унести ребенка далеко от берега, на глубину, что может быть опасным“, – добавила опытный сотрудник береговой охраны.
В прошлом году было много случаев, когда дети уплывали на матрасах к буйкам и на берег их доставляли на лодке. Детям интересно играть с волнами, но без присмотра родителей такая игра очень опасна для ребенка.
Попросите у береговой охраны браслет для ребенка
Существуют разные способы не допустить того, чтобы ребенок потерялся. У береговой охраны можно попросить для ребенка браслет, на котором следует написать имя ребенка и номер телефона родителя. „Детские браслеты бесплатные. Если ребенок уйдет, благодаря такому браслету свести его с родителем намного проще“, – отметила Рахамяги.
Важно договориться с ребенком, где именно ему разрешено играть, чтобы родитель все время видел его. „Дети должны знать, что если они потеряются на пляже, то надо обратиться за помощью к береговой охране в красно-белой форме G4S“, – добавила она.
Матрас унес детей на глубину
Рахамяги приводит самый запомнившийся случай из прошлого лета, когда на пляж пришла мать с четырьмя детьми. „Трое детей поплыли на матрасе – несмотря на то, что мы неоднократно предупреждали их мать об опасности ветра с суши. В какой-то момент этот матрас с детьми унесло к буйкам, где глубина составляет 1,8 метра. Мы решили безопасно доставить детей на берег на лодке. Когда мы приплыли с детьми к берегу, матрас унесло ветром к буйкам порта. Наш приоритет – человеческие жизни, а не матрасы, но при возможности мы, конечно же, везем на берег и матрасы, чтобы дети не поплыли за ними. Глубина в портовой зоне Коплиского залива – более 10 метров, волны большие, ветер сильный, и малейшая ошибка может окончиться весьма печально“, – объяснила Рахамяги.
Береговой охранник – не нянька
Дети не осознают опасности водоема. Поэтому важно, чтобы родитель научил их правильно вести себя в воде и на берегу и даже несмотря на эти объяснения присматривал за ними.
По словам Биргит Салисте, которая много лет работает на пляже Штромка медиком, некоторые родители по-прежнему считают, что присматривать за детьми на пляже должна береговая охрана. Однако это не так: сотрудники береговой охраны помогут родителям, если есть такая необходимость, но у них нет возможности постоянно следить за всеми детьми на пляже.
В поиске ребенка критическое значение имеют быстрота действий и точность информации
„Важно понимать, что, если ребенок потерялся, не надо начинать самому искать его – необходимо сразу же обратиться к береговой охране. В таких ситуациях каждая секунда может быть жизненно важной“, – подчеркнула Рахамяги.
Береговой охране следует предоставить описание потерявшегося ребенка из шести пунктов:
Мальчик/девочка.
Возраст.
Имя.
Где в последний раз видели ребенка.
Когда в последний раз видели ребенка.
Описание ребенка: рост, цвет волос, одежда.
G4S напоминает, что детям младше 12 лет запрещено находиться на пляже без взрослого.
Первые случаи, когда дети потерялись на пляже, произошли еще до начала пляжного сезона
„В мае, когда мы готовились к пляжному сезону, береговой охране сообщили о двух пропавших в воде детях, которых не мог найти отец. Береговая охрана незамедлительно отреагировала и поделила территорию на сектора, чтобы быстрее найти детей. К счастью, через пару минут их нашел отец“.
Подобные ситуации показывают, насколько важно быстро действовать, если ребенок потерялся, чтобы не допустить худшего.