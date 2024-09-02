Обеспокоенный родитель: как с наступлением осени предотвратить досадные вирусные заболевания?

Провизор-заведующая аптекой Pärnu Meie Маргот Лехари поясняет, что распространению вирусов в конце лета и начале осени способствуют крупные массовые собрания, фестивали и другие совместные мероприятия. „Кондиционеры делают слизистую горла и носа восприимчивой к вирусам, а с осени добавляются и так называемые сезонные вирусы, которые активнее распространяются в более прохладной и влажной среде“.

Риновирусы, вирусы гриппа, аденовирусы и энтеровирусы вызывают симптомы простуды. Как объясняет Лехари, особенно уязвимы для вирусов дети и пожилые люди, чья иммунная система слабее, а также аптекарь добавляет, что летом наиболее распространены энтеровирусы, которые могут вызвать быстро поднимающуюся температуру, которая может достигать 40 градусов.

„Вышеупомянутые вирусы также могут вызывать респираторные симптомы, такие как боль в горле, заложенность носа, насморк, кашель, головная боль и мышечные боли. Также распространены желудочно-кишечные проблемы, такие как тошнота, рвота или понос“, — объясняет провизор.

Больше всего от болезней страдают дети, поскольку у них еще недостаточно антител для борьбы с вирусами. Энтеровирусы, распространяющиеся в детских садах летом и осенью, вызывают острую глазную инфекцию, в некоторых случаях болезнь проявляется и кожной сыпью. Энтеровирусы могут пройти через пару дней, но заболевание может длиться и до 14 дней.

Лехари объясняет, что вирусы распространяются через дыхательные выделения, такие как слюна или слизь, или с фекалиями инфицированного человека, и в основном заражения происходят при прямом контакте. Вирусы также могут передаваться при контакте с загрязненными поверхностями или предметами – такими как телефон, дверные ручки или детские подгузники. „Я по-прежнему рекомендую часто мыть руки с мылом и избегать контактов с людьми, у которых повышенная температура. Эти меры помогут предотвратить распространение вируса“, - напоминает Лехари накануне наступающего осеннего сезона.

Профилактика вирусных заболеваний