Обеспокоенный родитель: как с наступлением осени предотвратить досадные вирусные заболевания?
Известно более 200 различных вирусных заболеваний, включая риновирусы, вирусы гриппа, аденовирусы, а также новые и постоянно меняющиеся вирусы, такие как Covid-19. С приходом более прохладной и сырой погоды вирусные заболевания получают благоприятную основу для своего распространения.
Провизор-заведующая аптекой Pärnu Meie Маргот Лехари поясняет, что распространению вирусов в конце лета и начале осени способствуют крупные массовые собрания, фестивали и другие совместные мероприятия. „Кондиционеры делают слизистую горла и носа восприимчивой к вирусам, а с осени добавляются и так называемые сезонные вирусы, которые активнее распространяются в более прохладной и влажной среде“.
Риновирусы, вирусы гриппа, аденовирусы и энтеровирусы вызывают симптомы простуды. Как объясняет Лехари, особенно уязвимы для вирусов дети и пожилые люди, чья иммунная система слабее, а также аптекарь добавляет, что летом наиболее распространены энтеровирусы, которые могут вызвать быстро поднимающуюся температуру, которая может достигать 40 градусов.
„Вышеупомянутые вирусы также могут вызывать респираторные симптомы, такие как боль в горле, заложенность носа, насморк, кашель, головная боль и мышечные боли. Также распространены желудочно-кишечные проблемы, такие как тошнота, рвота или понос“, — объясняет провизор.
Больше всего от болезней страдают дети, поскольку у них еще недостаточно антител для борьбы с вирусами. Энтеровирусы, распространяющиеся в детских садах летом и осенью, вызывают острую глазную инфекцию, в некоторых случаях болезнь проявляется и кожной сыпью. Энтеровирусы могут пройти через пару дней, но заболевание может длиться и до 14 дней.
Лехари объясняет, что вирусы распространяются через дыхательные выделения, такие как слюна или слизь, или с фекалиями инфицированного человека, и в основном заражения происходят при прямом контакте. Вирусы также могут передаваться при контакте с загрязненными поверхностями или предметами – такими как телефон, дверные ручки или детские подгузники. „Я по-прежнему рекомендую часто мыть руки с мылом и избегать контактов с людьми, у которых повышенная температура. Эти меры помогут предотвратить распространение вируса“, - напоминает Лехари накануне наступающего осеннего сезона.
Профилактика вирусных заболеваний
Сбалансированное питание, достаточный сон, регулярная физическая активность и поддержание ментального здоровья являются ключевыми факторами укрепления иммунной системы.
По словам аптекаря, помимо вышеперечисленного, укреплению организма помогают пробиотики, которые через пищеварительный тракт помогают бороться с вирусами и стрессом, а также поддерживать иммунные клетки в рабочем состоянии. „Недостаток витаминов D и C в организме также увеличивает возможность размножения вируса в организме за счет снижения эффективности иммунных клеток“, — добавляет провизор.
Лехари отмечает, что в домашней аптечке семей с детьми обязательно должны быть таблетки от горла. „Некоторые из них обладают антисептическими свойствами, другие увлажняют слизистую горла, третьи содержат антитела, которые не дают вирусу размножаться и дальше проникать в организм. Если применять их вовремя, то они оказывают существенную помощь“, — советует аптекарь.
В домашней аптечке также должны быть назальные спреи с морской солью или натуральные назальные спреи, предотвращающие проникновению вирусов в организм через слизистую оболочку носа и поэтому эти препараты также являются профилактическим средством, ограничивающие проникновение вируса в организм человека.
Шесть основных шагов, чтобы оставаться здоровыми осенью:
1. Здоровое питание: ребенок должен употреблять богатую витаминами и разнообразную пищу, содержащую достаточное количество белков и углеводов.
2. Достаточный сон: взрослый человек должен спать не менее 7-9 часов, а ребенок детсадовского возраста - 10-11 часов в сутки.
3. Движение: физическая активность чрезвычайно важна для поддержания здоровья. Детям детсадовского возраста и школьникам необходимо не менее 60 минут активной деятельности в день, а школьникам также необходимо 3 раза в неделю заниматься с более высокой нагрузкой, чтобы обеспечить рост крепких костей и необходимых мышц.
4. Ментальное здоровье: чтобы держать уровень стресса под контролем, следует заниматься хобби и уделять достаточное время отдыху.
5. Теплая одежда: ребенок должен одеваться по погоде и избегать большого скопления людей в период вспышек заболеваний.
6. Мытье рук: руки следует мыть регулярно, особенно после возвращения с улицы, перед едой и после посещения туалета.
Соблюдение этих принципов поможет снизить риск заражения вирусными заболеваниями и сохранить как свое здоровье, так и здоровье своих близких с приходом осени.