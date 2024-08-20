Финансовая грамотность для школьников: как с помощью карманных денег развить самостоятельность ребенка

Для упрощения расчетов на карте ребенка можно активировать функцию бесконтактной оплаты. Также ребенок может самостоятельно и безопасно просматривать баланс своего счета и PIN-код банковской карты через мобильное приложение, используя, например, распознавание отпечатков пальцев или Smart-ID. Поэтому на смартфоне ребенка стоит настроить Smart-ID и, дополнительно, функцию считывания отпечатков пальцев. Обязательно напомните ребенку, чтобы он не делился данными своего счета с другими.

Использование банковской карты значительно безопаснее по сравнению с наличными – если потерять наличные, они исчезнуть навсегда, а вот потерянную карту можно быстро заблокировать, и деньги останутся на счету. Поощряйте ребенка сразу же сообщать родителям о любых проблемах с банковской картой.

Выдавая ребенку карманные деньги, важно заранее решить, делать это, например, еженедельно или ежемесячно, и в каком именно размере. Сначала родителям нужно найти время на то, чтобы объяснить ребенку, откуда берутся деньги и как разумно их использовать. Можно воспользоваться детскими книгами по финансовой грамотности, такими как „Tom õpib rahamängu“ и „Minu esimene raha“, предназначенными именно для детей младшего возраста.

Открыть счет для ребенка сегодня легко и удобно – для этого не нужно идти в банк, поскольку все операции можно совершить онлайн. Если счет в банке можно открыть уже с рождения ребенка, то для получения банковской карты ребенку должно быть не менее шести лет.

Преимущество использования банковской карты заключается в том, что родитель может с легкостью отслеживать, на что именно ребенок тратит карманные деньги. Таким образом, совместно с ребенком можно анализировать расходы и при необходимости вносить корректировки в использование средств. Открытие банковского счета для ребенка, как правило, бесплатно, а за использование банковских услуг также не нужно платить как минимум до достижения ребенком совершеннолетия – а часто и дольше.

Первым шагом к обучению финансовой самостоятельности идущего в школу ребенка является открытие для него собственного банковского счета и карты. Может показаться проще выдавать ребенку наличные, но в таком случае родители теряют возможность контролировать, куда на самом деле уходят деньги.

Также для детского счета следует установить разумные дневные лимиты на оплату картой и на снятие наличных. Эти лимиты родитель может в любое время изменить в интернет-банке или в мобильном приложении. Это особенно полезно, если на счету накапливаются крупные суммы или если пока нет полной уверенности в осведомленности ребенка о правильном использовании денег.

Используйте постоянные платежи и другие удобные решения

Родители могут упростить себе жизнь, оформив на счет ребенка постоянное платежное поручение, чтобы карманные деньги поступали автоматически и вовремя. Кроме того, в мобильных приложениях можно использовать функцию „Запросить деньги“, которая позволяет при необходимости быстро и удобно перевести ребенку деньги – например, если карманные деньги закончились или нужно покрыть неожиданные расходы, связанные со школой или кружками.

Если ребенок получил в подарок от бабушек и дедушек или за летнюю работу монеты или купюры, их не обязательно хранить в копилке. Эти деньги можно положить на банковский счет. Например, если у вас есть банковская карта Coop Pank, деньги можно положить на счет в кассе любого магазина Coop по всей Эстонии или в работающих с наличными отделениях Coop Pank.

Ознакомьте ребенка со срочными вкладами

Вместо того, чтобы постоянно переводить ребенку деньги, можно воспользоваться высокими процентами по вкладам. Если вы откроете на имя ребенка вклад, в качестве карманных денег он сможет использовать проценты. Объясните ребенку эту концепцию, и он узнает о финансах еще больше. В настоящее время срочные депозиты приносят доход до 3,75% годовых, а детские вклады даже 4% в год.

Хотя с процентного дохода по вкладам автоматически удерживается подоходный налог, позднее у Налогового департамента можно запросить его возврат. Для этого родитель должен подать за ребенка налоговую декларацию. Поскольку налог на проценты уже уплачен банком, обычно достаточно просто подтвердить это и подать декларацию. Как и для всех взрослых, для детей также действует налоговый вычет в размере 7848 евро в год или 654 евро в месяц, если годовой доход не превышает 14 400 евро.

Именно из-за налоговых льгот имеет смысл открыть вклад на имя ребенка, а не родителя, поскольку доходы ребенка, вероятно, не превысят порог освобождения от подоходного налога. Впрочем, следует помнить, что переданные ребенку деньги принадлежат ему, и использовать их следует в его собственных интересах.