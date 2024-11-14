Родители спрашивают: почему ребенок избегает посещения туалета?(3)
В начале учебного года многие родители сталкиваются с ситуацией, что их ребенок избегает посещения туалета в школе или детском саду. Этот страх может быть вызван как физическими, так и эмоциональными проблемами. Аптекарь объясняет, как выявить проблемы уже на ранней стадии и помочь ребенку.
С приходом осени многие родители столкнулись с проблемой, когда оказывается, что их ребенок детсадовского или школьного возраста не хочет ходить в туалет нигде, кроме дома. Провизор Центральной аптеки Benu Тырва Вирге Сокк поясняет, что откладывание похода в туалет влияет не только на физическое, но и на душевное здоровье и благополучие ребенка, и этой проблемой следует заниматься сразу, как только она появляется, чтобы при усилении данной проблемы ситуация не стала бы критической.
„Страх ходить в туалет обычно связан с каким-то неприятным опытом“, — объясняет провизор. „Например, кто-то подразнил ребенка на эту тему, или с ним произошел неприятный инцидент - возможно, при посещении туалета случилась какая-то неприятность, из-за чего ребенка пожурили или обругали, и теперь, пытаясь избежать такой ситуации, он не хочет ходить в туалет“.
Важно избегать длительных запоров
„Если ребенок намеренно сдерживает дефекацию, то это может привести к запорам и болезненной дефекации“, — предупреждает Сокк. „А этот болезненный опыт, в свою очередь, может заставить ребенка еще больше бояться ходить в туалет, что, разумеется, также усугубляет проблему. Длительный запор может привести к таким проблемам, как кишечная непроходимость, требующим вмешательства“.
Сокк подчеркивает, что родителям следует быть внимательными и следить за тем, регулярно ли ребенок ходит в туалет. „Если ребенок хотя бы раз в день не ходит в туалет или жалуется на боли в животе, то причиной может быть как раз боязнь туалета. При этом стоит знать, что слишком часто ходить в туалет тоже не стоит – т.е. нужно следить за этим процессом. И то, и другое требует вмешательства – то есть и понос, и запор“.
Для решения проблемы важно сотрудничество между родителями и детским садом
Родители играют важную роль в формировании туалетных привычек ребенка. „Отправляясь в туалет, ребенок должен чувствовать себя в безопасности и приватно“ — объясняет Сокк. „Это означает, что ребенка не следует заставлять или требовать от него слишком многого, если у него возникают трудности с посещением туалета. Вместо этого ребенка следует поощрять и при необходимости обучать правилам гигиены“. В то же время Сокк подмечает, что пользоваться смарт-устройствами или читать книгу в туалете тоже не самая лучшая идея. „В туалете следует сосредоточиться на том занятии, ради которого вы туда пришли, а не просиживать там долго“, — советует провизор.
Кроме того, Сокк рекомендует следить за рационом ребенка и потреблением воды, поскольку это важные факторы регуляции пищеварительной деятельности. „Родителям важно знать, что разнообразный рацион, употребление достаточного количества воды и физические упражнения помогают предотвратить запоры, что, в свою очередь, может уменьшить страх перед туалетом“. Сокк объясняет, что также следует следить за тем, как определенные продукты влияют на ребенка. „В настоящее время распространены некоторые виды пищевой непереносимости, которые также вызывают проблемы с пищеварением. В случае возникновения сомнений в данном вопросе семейный врач может помочь найти решение“.
С проблемой могут помочь и врач, и психолог
Если, несмотря на усилия родителей, страх перед туалетом не проходит, то рекомендуется обратиться к врачу. „В некоторых случаях может потребоваться консультация психолога, чтобы помочь ребенку преодолеть страх и найти его первопричины“, — предполагает Сокк. „Можно сначала попробовать решить проблемы с пищеварением ребенка без лекарств, но, если это не помогает, то обязательно обратитесь к врачу“.
Чтобы облегчить у ребенка страх перед туалетом, часто требуется сотрудничество родителей, учителей и медицинских работников. „Конечно, ребенок должен иметь возможность пользоваться туалетом тогда, когда ему это необходимо. Как
в детском саду, так и в школе у ребенка может возникнуть желание сходить в туалет, например, во время каких-то занятия или урока. В этом случае не стоит придавать этому большого внимания, но нужно позволить ребенку спокойно сделать свои дела“, — отмечает Сокк.