Родители спрашивают: почему ребенок избегает посещения туалета?

С приходом осени многие родители столкнулись с проблемой, когда оказывается, что их ребенок детсадовского или школьного возраста не хочет ходить в туалет нигде, кроме дома. Провизор Центральной аптеки Benu Тырва Вирге Сокк поясняет, что откладывание похода в туалет влияет не только на физическое, но и на душевное здоровье и благополучие ребенка, и этой проблемой следует заниматься сразу, как только она появляется, чтобы при усилении данной проблемы ситуация не стала бы критической.

„Страх ходить в туалет обычно связан с каким-то неприятным опытом“, — объясняет провизор. „Например, кто-то подразнил ребенка на эту тему, или с ним произошел неприятный инцидент - возможно, при посещении туалета случилась какая-то неприятность, из-за чего ребенка пожурили или обругали, и теперь, пытаясь избежать такой ситуации, он не хочет ходить в туалет“.

Важно избегать длительных запоров

„Если ребенок намеренно сдерживает дефекацию, то это может привести к запорам и болезненной дефекации“, — предупреждает Сокк. „А этот болезненный опыт, в свою очередь, может заставить ребенка еще больше бояться ходить в туалет, что, разумеется, также усугубляет проблему. Длительный запор может привести к таким проблемам, как кишечная непроходимость, требующим вмешательства“.

Сокк подчеркивает, что родителям следует быть внимательными и следить за тем, регулярно ли ребенок ходит в туалет. „Если ребенок хотя бы раз в день не ходит в туалет или жалуется на боли в животе, то причиной может быть как раз боязнь туалета. При этом стоит знать, что слишком часто ходить в туалет тоже не стоит – т.е. нужно следить за этим процессом. И то, и другое требует вмешательства – то есть и понос, и запор“.

Для решения проблемы важно сотрудничество между родителями и детским садом