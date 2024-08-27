4 вещи, которые должны быть в школьном рюкзаке каждого ученика

Бутылка с водой

Школьникам всех возрастов важно пить достаточное количество воды – это помогает сохранять концентрацию и улучшает общее самочувствие. Бутылку для воды можно наполнять водопроводной водой в течение дня, и нет необходимости постоянно покупать новые пластиковые бутылки. Бутылка с водой необходима и на занятиях по физкультуре, чтобы во время занятий спортом потреблялось достаточное количество жидкости.

Санитайзер для рук

Хотя мытье рук с мылом по-прежнему является наиболее важной и лучшей защитой от различных вирусных заболеваний, все же полезно иметь в школьном рюкзаке дезинфицирующее средство для рук – и особенно в ситуациях, когда помыть руки не так просто. Дезинфицирующее средство, содержащее не менее 60% спирта, может быстро убить большинство распространенных бактерий и вирусов – в том числе вызывающих простуду и грипп.

Блокнот

Хотя цифровые инструменты стали частью нашей повседневной жизни и большая часть информации доступна в Интернете, классический блокнот и ручка по-прежнему занимают свое место. Это хороший способ для записи важных мыслей или быстрых заметок, а также для упражнения в составлении различных перечней и списков.

Разные исследования также показывают, что использование блокнота помогает снизить стресс, повысить продуктивность и сосредоточиться на важных задачах. Кроме того, это еще и эффективный инструмент для достижения как повседневных, так и долгосрочных целей.

Беспроводные наушники

В стремительной школьной жизни беспроводные наушники помогают подросткам расслабиться на переменах. „Сегодняшние наушники обладают таким уровнем шумоподавления, который позволяет вам уделять время себе даже в самой громкой обстановке и слушать, например, музыку или подкасты“, — говорит эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.