Банку грудного молока Восточно-Таллиннской центральной больницы исполняется 14 лет

17 июня 2010 года под руководством д-ра Анники Тийт-Венинг и д-ра Пилле Андрессон в Ида-Таллиннской центральной больнице был основан первый в странах Балтии банк грудного молока. На сегодняшний день в странах Балтии существует четыре банка грудного молока: два в Эстонии и два в Литве.

„Донором грудного молока может быть рожавшая женщина в течение шести месяцев после родов, поскольку именно в это время состав молока наиболее полно соответствует потребностям новорожденных“, – говорит руководитель банка грудного молока Восточно-Таллиннской центральной больницы Марлеэн Мяги. „Если женщина решила пожертвовать грудное молоко, то ее проконсультируют, она должна будет заполнить необходимую документацию, а также сдать анализы крови. Если все в порядке, мы выдаем женщине код донора, необходимые принадлежности, учим ее, как обрабатывать грудное молоко и транспортировать его в женскую консультацию больницы“.

Грудное молоко уникально по составу и наилучшим образом удовлетворяет потребности новорожденного и особенно важно для восстановления недоношенных и больных новорожденных, начиная с первых часов жизни.

Каждый год в банке грудного молока в среднем имеется 25-30 доноров. Поскольку грудное молоко можно жертвовать только в течение ограниченного периода времени, важно следить, чтобы запасы донорского молока были достаточными. „Летом доноров обычно меньше, поскольку это время летних отпусков и путешествий, люди больше времени проводят на дачах. Поэтому каждую весну нам приходится прилагать больше усилий, чтобы обеспечить достаточный запас донорского молока летом“, – добавляет Марлеэн Мяги, говоря о планировании работы банка грудного молока.