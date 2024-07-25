Еда, напитки и транспорт – на что дети в Эстонии тратят больше всего денег летом?
После напряжённого учебного года многие молодые люди отправляются на летние работы, чтобы заработать немного карманных денег. В связи с этим родители начинают беспокоиться о финансовой грамоте и привычках подростков к тратам. Руководитель отдела розничного банкинга Luminor в Эстонии Каспар Корк рассказывает о том, на что дети тратят больше всего денег летом, и делится советами о том, как помочь молодым людям делать наиболее разумный выбор.
Еда, напитки и транспорт – в тройке лидеров
Хотя привычки детей по расходованию карманных денег относительно постоянны в течение всего года, летом наблюдаются заметные различия. Анализ данных банка Luminor показывает, что летом дети тратят деньги на разные потребительские товары в крупных торговых сетях – RIMI и Selver. Также увеличивается количество транзакций в сетях автозаправок и заведениях быстрого питания, где молодые люди покупают еду и напитки на долгий летний день.
Поскольку летом дети проводят больше времени вне дома, транспортные расходы также значительно возрастают. Данные Luminor показывают, что расходы на приложение Bolt стоят на первом месте, что, вероятно, указывает на возможность летом брать в аренду самокаты. В среднем, прошлым летом молодые люди тратили через приложение Bolt 2,6 евро на одну поездку.
Во время летних каникул дети проводят большую часть времени, отдыхая и общаясь с друзьями, поэтому большая часть их карманных денег тратится на сладости, закуски и транспорт. Чтобы все деньги не ушли за один день, Корк советует родителям регулярно разговаривать с детьми об их расходах и целесообразности тех или иных покупок, а при необходимости – помогать в планировании денежных средств, если подросток в этом нуждается.
Больше покупок в интернете
Летом также наступает затишье в покупках в школьных кафе, что даёт детям возможность сэкономить деньги и купить то, что им нравится или то, что необходимо. Они часто тратят свои сбережения на различных торговых и развлекательных платформах, таких как H&M, Apple и SheIn, где средняя покупка составляет 10 евро.
Каспар Корк говорит, что перед летним отдыхом стоит напомнить детям об основах безопасного пользования интернетом, а также убедиться, что они знают о рисках онлайн-покупок и умеют себя защищать. Чтобы избежать неприятных ситуаций, родители могут выбрать платёжные карты с дополнительной защитой для ребёнка, например со страхованием покупок. Также нелишним будет вместе пройти через первые покупки в интернете, шаг за шагом, чтобы в будущем ребёнок чувствовал себя в безопасности.
Рост числа операций с банковскими картами
Летом число операций с банковскими картами растёт, и, по мнению руководителя отдела розничного банкинга, это может быть связано с тем, что люди проводят больше времени на свежем воздухе и вне дома. По данным Luminor, средний возраст, когда ребёнку заказывают первую банковскую карту, составляет 11-12 лет, но есть и те, кто заказывает карту для ученика первого или второго класса. В большинстве случаев родители выбирают дебетовую карту, предлагаемую банком, в качестве первой карты ребёнка, так как детям обычно не нужны дополнительные услуги кредитных карт.
Однако если ребёнок ведёт активный образ жизни и много ездит в международные лагеря или на соревнования, родителям стоит задуматься о кредитной карте. Это не означает, что ребёнок должен сразу же использовать кредитный лимит, но такая банковская карта предлагает множество других функций, таких как страхование путешествий и снятие наличных, чтобы родители чувствовали себя спокойнее.
Эксперт настаивает на том, что получение платёжной карты – ответственный шаг как для ребёнка, так и для родителя. Прежде чем подросток получит банковскую карту, важно убедиться, что он понимает роль денег в нашей повседневной жизни и ответственность, которая возникает при самостоятельном использовании карты. В то же время родители должны индивидуально оценить повседневные потребности своего ребёнка и определить, какая платёжная карта ему нужна.