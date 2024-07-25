Еда, напитки и транспорт – на что дети в Эстонии тратят больше всего денег летом?

Еда, напитки и транспорт – в тройке лидеров

Хотя привычки детей по расходованию карманных денег относительно постоянны в течение всего года, летом наблюдаются заметные различия. Анализ данных банка Luminor показывает, что летом дети тратят деньги на разные потребительские товары в крупных торговых сетях – RIMI и Selver. Также увеличивается количество транзакций в сетях автозаправок и заведениях быстрого питания, где молодые люди покупают еду и напитки на долгий летний день.

Поскольку летом дети проводят больше времени вне дома, транспортные расходы также значительно возрастают. Данные Luminor показывают, что расходы на приложение Bolt стоят на первом месте, что, вероятно, указывает на возможность летом брать в аренду самокаты. В среднем, прошлым летом молодые люди тратили через приложение Bolt 2,6 евро на одну поездку.

Во время летних каникул дети проводят большую часть времени, отдыхая и общаясь с друзьями, поэтому большая часть их карманных денег тратится на сладости, закуски и транспорт. Чтобы все деньги не ушли за один день, Корк советует родителям регулярно разговаривать с детьми об их расходах и целесообразности тех или иных покупок, а при необходимости – помогать в планировании денежных средств, если подросток в этом нуждается.

Больше покупок в интернете

Летом также наступает затишье в покупках в школьных кафе, что даёт детям возможность сэкономить деньги и купить то, что им нравится или то, что необходимо. Они часто тратят свои сбережения на различных торговых и развлекательных платформах, таких как H&M, Apple и SheIn, где средняя покупка составляет 10 евро.