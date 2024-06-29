Куда отправить ребенка отдыхать? Вот список летних лагерей и их расценок

„Рост цен и налогов сильно снизил покупательную способность людей. Особенно это заметно на товарах первой необходимости: продукты, энергия. Цены на детский отдых тоже выросли, – говорит Татьяна Глюкманн, директор лагеря OleLukoe. – Первый большой скачок произошел во время ковида, второй – сейчас. Если говорить о цифрах, то в нашем лагере стоимость путевки по сравнению с прошлым годом подорожала в среднем на 3 евро в день“.

Содействие как города, так и государства пригодится очень многим, поскольку экономический кризис сказался на всех сферах, в том числе – и в части организации детского досуга.

В общей сложности субсидия была выделена 38 партнерским организациям и составляет 4 евро в день на одного участника.

В лагерях, получивших поддержку от столицы, могут принять участие дети и молодежь от 7 до 19 лет, чьим местом жительства согласно регистру народонаселения является Таллинн.

При этом Таллинн оказывает содействие летним лагерям, находящимся за пределами административной территории столицы – при условии, что продолжительность смены в них составляет не менее шести дней.

„Увеличение финансирования и повышение доступности лагерей – важный шаг к тому, чтобы у каждого молодого человека была возможность провести летние каникулы увлекательно и с пользой“, – отмечает Яшин.

По словам вице-мэра Алексея Яшина, столица выделит более 212 тысяч евро, чтобы 7850 детей и подростков смогли принять участие в летних молодежных лагерях. Эта сумма превышает расходы на аналогичные цели двух предыдущих летних сезонов.

В 2024 году Министерство образования и науки (HTM) и Департамент образования и молодежи (HARNO) субсидируют детский отдых в лагерях по всей Эстонии на сумму более 1,3 миллиона евро.

Интересный факт: в лагере есть трехдневная смена для бабушек, дедушек и внуков. Цены – от 280 евро (в зависимости от количества внуков).

В лагере три типа смен: лагерь верховой езды (на хуторе 15 лошадей), где дети учатся ездить верхом и общаются с животными; в лагерях акробатики и цирка – осваивают разные цирковые искусства. А также – художественные смены, где изучают танец, осваивают техники рукоделия. Записаться в „Эстлайк“ может любой желающий, даже если он не имеет отношения к цирку или верховой езде.

Описание: история Estlike началась в 2014 году, когда тренеры действующей в Таллинне цирковой студии Folie Circus Studio приехали поделиться своим мастерством с детьми начальной школы Варбола. В конце того же года цирковая студия получила приглашение принять участие в международном благотворительном проекте Brave Kids – международной программе образовательного и культурного обмена, что также наложило отпечаток на организацию детского отдыха. Как рассказывает Гайли Иллисон, член правления MTÜ Estlike, основной язык общения в лагере – эстонский, но также говорят по-русски, по-английски и в некоторых сменах даже на испанском (один из вожатых – носитель испанского языка).

Описание: в центре обучения и отдыха „Ремнику“ в Ида-Вирумаа комбинируют учёбу с отдыхом. В программах, в которых участвуют дети и молодежь со всей страны, поддерживают неформальное обучение, в том числе занятия в помещении и на открытом воздухе. Основной язык общения в лагере – русский.

Действительно, на момент написания статьи почти во всех лагерях – даже в июньских сменах – еще оставались свободные места.

„Мы сильно постарались, чтобы лагерь не стал предметом роскоши: сделали покороче смены (7–8 дней, а не 10), ввели возможность рассрочки. Но люди стали беднее – это объективная реальность. Зато теперь есть возможность попасть в хороший лагерь, в который раньше путевки „уходили“ еще в феврале. Теперь там есть свободные места“, – поясняет Татьяна Глюкманн.

При этом, по его словам, имеются как льготные места, так и социальные путевки.

О подорожании говорит и директор детского лагеря „Викинг“ Борис Петров: „У нас стоимость увеличилась на 9%. В прошлом году полная цена путевки составляла 340 евро, а в этом 370“.

Описание: лагерь действует с 1993 года (первое место проведения было в Клоога). С 2019 года „Чуделяндия“ стала расширять границы и в летний период арендует для проведения лагеря базы отдыха в Эстонии. В лагере обычно работает много волонтеров из разных стран – Германии, Японии, Канады и др. Этим летом в лагере 15 тематических смен – походная, театральная, посвященная науке и технологиям, спортивная, анимационная, Мега-LEGO и другие. Организатор позаботился о доставке детей на место и обратно. Но только в стоимость путёвки на Сааремаа трансфер не входит. На момент написания статьи места во второй (15–22 июня), четвертой (22 июня – 1 июля), девятой (25 июля – 1 августа) и четырнадцатой (18–25 августа) сменах были уже распроданы.

Описание: Edu Laagrid – одно из направлений деятельности школы карате Edu-Do, но в летние лагеря, которые проводятся в разных регионах страны, приглашают всех желающих, не только спортсменов. Смены тематические. Для самых активных – „Олимпийский огонь“, для любителей квестов – „Мир перевоплощений“ в Лауласмаа, „Мастерская фантазий“ – в Вырумаа, „Сам себе режиссер“ в Пярнумаа, „Веселые каникулы“ и „Шерлок Холмс и его команда“ – в Валгамаа. Организаторы обещают интересную программу: походы, квесты, ночные дискотеки, экскурсии, рыбалка, квадроцикл, гироскутер, джип-сафари, ночь призраков, пиратский день, поход на каноэ, хобби-туры. С детьми работают квалифицированные тренеры и сертифицированные педагоги.

Описание: лагерь находится в живописном сосновом лесу на берегу реки Валгейыги (около 60 км от Таллинна). В „Котка“ есть спортивная площадка, площадки для игр, открытая эстрада. В жаркие летние дни легко добраться до моря (5 км). Ежедневно в лагере проводят игровые, творческие и спортивные мероприятия – программа зависит от смены. Например, третья смена традиционно сюжетно-игровая, а вторая – про кино (но это не всегда). Даже в названиях смен отражен игровой подход: „Город Андуин: путешествие туда и обратно“, „Возвращение Санни Блэка“ и др. Программа проходит на русском языке и состоит из отрядных и общелагерных мероприятий. Отрядные мероприятия проводят вожатые – игры, тренинги, создание сценок. За общелагерные мероприятия отвечает куратор смены – это могут быть активные состязания, дискотеки, творческие вечера. В каждой смене ребят распределяют в отряды по возрастам.

Описание: смены проходят в одноименных центрах отдыха. И Варемурру, и Пярлселья расположены в живописном месте в волости Варбла. Расстояние от Таллинна составляет 160 км, от Пярну – 60 км. Неподалеку от баз находится пляж с белыми дюнами. В июне, июле и августе в Пярлселья организуют спортивно-плавательные лагеря, одна смена в июле проходит под названием „В здоровом теле – здоровый дух“ и предлагается со скидкой. В лагерях проводят спортивные и пляжные турниры, настольные игры, квесты, состязания по ориентированию и т. д. Кроме того, детей ждут вечера у костров и дискотеки.

Около 30 000 молодых людей ежегодно получают поддержку для участия в лагерях в рамках проекта „Здоровый и развивающий отдых для молодежи“. Проект финансируется за счет налога на азартные игры при содействии Министерства образования и науки и Департамента образования и молодежи.

Где отдохнуть: список детских лагерей Эстонии, которые поддерживает государство, можно посмотреть на интерактивной карте на сайте www.harno.ee/laagrid . Зеленым отмечены свободные места, желтым – места, которые, возможно, еще доступны, а красным – мест нет.

Описание: в лагере уделяют особое внимание различным видам спорта, дети учатся играть в баскетбол, нетбол, настольный теннис, бильярд. Проходят экскурсии в национальный парк Лахемаа, а также исторические автобусные экскурсии по окрестностям. В культурной программе – викторины, самостоятельные концерты, дискотеки. В начале июня в „Викинге“ – трехдневный лагерь по игре в бильярд – занятия в нем проводит единственный профессиональный снукерист Эстонии – Андрес Петров.

Описание: тематические лагеря с насыщенной и разнообразной программой. Названия смен подсказывают, чем предстоит заняться детям: „Форт Боярд“ – как один большой квест, „Фэнтези“ – игра-стратегия, „Лабиринт историй“ – увлекательная олимпиада, „Твое дело“ – игра в команде в предпринимателей и политиков, лаборатория игр в смене под названием Game time, навыки ориентирования в лесу отрабатываются в лагере „Походная смена“, а в лагере „Шоу талантов“ каждый может проявить себя.

При записи ребенка в лагерь сообщите важную информацию о ребенке – от аллергии и особенностей питания до особенностей поведения, а также, например, о необходимости приема лекарств. Воспитателю лагеря также важно знать, не пережил ли ребенок в последнее время психически травмирующее событие (смерть члена семьи, развод родителей и т. д.). Таким образом персоналу лагеря будет легче подготовиться до начала лагеря и при необходимости скорректировать мероприятия и предотвратить возможные проблемы. Как правило, не бывает настолько серьезных проблем, которые нельзя было бы решить совместно с персоналом лагеря.

Безопаснее поместить ребенка в лагерь, имеющий разрешение на деятельность, поскольку государство или самоуправление проверило выполнение различных требований безопасности и убедилось в компетентности и навыках организаторов лагеря. В случае краткосрочных и городских лагерей следует напрямую связаться с организатором, чтобы убедиться в его компетентности и изучить предысторию лагеря.

В Эстонии есть лагеря, которые действуют как под эгидой Минобразования, так и местного самоуправления. Кроме того, есть много других поставщиков, которые именуют свою деятельность „организация лагерей“, но не обязаны иметь лицензию (например, деятельность продолжительностью менее 6 дней или без ночевок).

Лагеря охватывают всю Эстонию, а это значит, что возможность поучаствовать в лагере есть практически везде и во всех уездах. Узнайте у ребенка, чем он интересуется и куда он хотел бы поехать. Возможно, его увлекает определенная сфера, например – искусство, спорт или книги, или он хочет посетить конкретное место в Эстонии. Лагеря обычно имеют определенную тематику.

Рекомендации, которые следует прочитать каждому родителю перед отправкой ребенка в лагерь, чтобы отдых их чада был максимально увлекательным, познавательным и спокойным.

Объясните ребенку, куда именно он едет и что его ждет

Познакомьте ребенка с условиями и распорядком лагеря. Таким образом вы уменьшите возможные страхи по поводу пребывания вдали от дома, и адаптация в лагере пройдет более гладко – особенно, если ребенок находится в лагере впервые. Важно знать условия в лагере (например, общие умывальники, большие комнаты) и учитывать их. Всевозможные неожиданности могут вызвать страх и тоску по дому. В случае последнего разумно объяснить, что тоска по дому – это нормально, обычно она проходит после третьего дня лагеря. То, что ребенок скучает, на самом деле показывает, что ему дома хорошо!

Для спокойствия

Не звоните ребенку слишком часто. В лагере действует определенный распорядок дня, и, как правило, на звонки отводится специальное время, чтобы ребенок мог максимально участвовать в мероприятиях. Так вы сможете избежать ситуации, когда ребенок затоскует по дому, думая, что вам грустно из-за того, что он в лагере, и вы хотите, чтобы он вернулся домой.

Бывает, родители звонят в лагерь узнать, что же случилось с ребенком, раз он им не звонит – как правило, им отвечают, что с ребенком все в порядке и у него просто нет времени на звонки. Поверьте: если ребенка действительно будет что-то тревожить – он обязательно позвонит!