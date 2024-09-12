Зайки, лужайки и тикающие часики. Почему не стоит задавать неуместные вопросы бездетным

Текущая статистика показывает, что в зависимости от страны в среднем каждая четвертая или каждая пятая женщина достигает возраста 45 лет без детей, что также подтверждается данными ОЭСР. Уровень бездетности особенно вырос среди более молодых женщин. 20-28% женщин, родившихся в 1975 году и позже, не имеют детей. Среди мужчин аналогичного возраста примерно двое из пяти мужчин бездетны.

В обществе принято считать, что отсутствие детей - это всегда выбор. Хороший пример - „бездетные кошатницы“ - высказывания Джей Ди Вэнса, кандидата Трампа на пост вице-президента США, которые настроили против него многих людей, которые по тем или иным причинам не имеют детей. Однако, по статистике, только 10% женщин не имеют детей по собственному желанию. В остальных 90% случаев на это есть причина: в 10% случаев бездетность обусловлена бесплодием; в 80% - другими обстоятельствами, такими как различные диагнозы по здоровью или рискованные беременности, отсутствие партнера или его бесплодие. Эти цифры не учитывают потерю ребенка во время беременности или мертворожденных детей.

„Тема бездетности по-прежнему связана со многими предрассудками и стигматизацией в обществе. Людям, сталкивающимся с проблемами, связанными с бесплодием, нарушениями репродуктивной функции или вынужденной бездетностью, трудно говорить об этом. Это часто приводит к тому, что люди страдают в одиночестве и молчании, не получая необходимой поддержки и чувства защищенности, - говорит эксперт по вопросам бездетности Вита Штиге-Шкушковника. - Всемирная неделя бездетности дает возможность высказаться и получить поддержку, а также привлечь внимание общественности к этой проблеме“.

В течение недели всем желающим бесплатно предлагается обширная программа онлайн-мероприятий. Каждый день посвящен определенной теме: публикуются истории, проводятся анонимные вебинары и дискуссии, семинары по самоподдержке.