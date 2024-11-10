Я – мама
10.11.2024, 15:15

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ | „Не зацикливайтесь на страсти и внешности“. Мужчины, обладающие именно этими качествами, будут хорошими отцами

 
ФОТО: Picsea/Unsplash

В свете Дня отца своими мыслями с Delfi Naistekas поделилась мать троих детей, которая по-настоящему счастлива с мужчиной, которого она выбрала, чтобы стать отцом для своих детей. И она признает, что не всегда стоит зацикливаться на страсти, внешности и сексуальной привлекательности.

„В молодости, когда тебе двадцать лет, по крайней мере в большинстве случаев, не задумываешься первым делом о том, что если хочешь иметь детей в будущем, то, выбирая мужчину, необходимо очень хорошо подумать о том, каким отцом он будет. Многие люди вообще не задумываются об этом - они настолько ослеплены внешностью (будем честны, кому не понравятся рельефный пресс и шикарная шевелюра?), их охватывает сексуальной влечение, спонтанные поездки и совместные вылазки в люди.

Все это, конечно, очень мило и является частью молодости, но очень многие отношения позже рушатся. Особенно после рождения ребенка. Поделюсь собственным опытом - у нас с мужем трое детей, и он прекрасный отец. Но каким как партнер он был в самом начале? Большинство моих подруг сходились во мнении: он такой скучный! Найди кого-нибудь поярче, поинтереснее, посексуальнее! А я не искала. Мне и в голову не приходило ничего подобного. Ведь у него было столько достоинств, что я знала: в будущем он станет отличным отцом. И я не ошиблась.

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