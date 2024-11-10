ЛИЧНЫЙ ОПЫТ | „Не зацикливайтесь на страсти и внешности“. Мужчины, обладающие именно этими качествами, будут хорошими отцами
В свете Дня отца своими мыслями с Delfi Naistekas поделилась мать троих детей, которая по-настоящему счастлива с мужчиной, которого она выбрала, чтобы стать отцом для своих детей. И она признает, что не всегда стоит зацикливаться на страсти, внешности и сексуальной привлекательности.
„В молодости, когда тебе двадцать лет, по крайней мере в большинстве случаев, не задумываешься первым делом о том, что если хочешь иметь детей в будущем, то, выбирая мужчину, необходимо очень хорошо подумать о том, каким отцом он будет. Многие люди вообще не задумываются об этом - они настолько ослеплены внешностью (будем честны, кому не понравятся рельефный пресс и шикарная шевелюра?), их охватывает сексуальной влечение, спонтанные поездки и совместные вылазки в люди.