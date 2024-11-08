Советы родителям: как обучить ребенка финансовой грамоте

Для многих детей поступление в школу – это первый шаг к самостоятельности. Наряду с мобильным телефоном и самостоятельной поездкой на автобусе, это по традиции тот момент, когда они получают свои первые регулярные карманные деньги. Чтобы евро, выданные в начале недели, не были немедленно потрачены, важно, чтобы ребёнок понимал ценность денег и умел планировать свои финансы.

„Денежная мудрость должна быть включена в игры и занятия до того, как ребёнок начнёт ходить в школу, чтобы он знал, что такое деньги и как их использовать. В младшем возрасте, безусловно, важно, чтобы деньги были „физическими“, то есть, играя в магазин или говоря о деньгах, можно использовать наличные“, – советует Корк.

Кроме того, с помощью наличных можно объяснить детям, как важно собирать и копить деньги. „Если у ребёнка есть сильное желание купить игрушку, стоит поставить общую цель, чтобы привить ему привычку экономить. Например, договоритесь, что ребёнок должен собрать 10 евро, а родитель будет помогать ему с остальными деньгами. Например, можно собрать деньги, отказавшись от эмоциональных покупок или убрав свою комнату. Таким образом, ребёнок сможет установить связь между доходами и расходами и узнать, как важно экономить“, – говорит эксперт.

Когда у ребёнка есть общее представление о деньгах, гораздо проще познакомить его с цифровыми инструментами“. По статистике Luminor, первый банковский счёт у детей появляется не раньше 10-12 лет, но Корк считает, что каждый ребёнок, поступая в школу, уже должен иметь свой счёт. Если у ребёнка есть счёт в банке, ему можно заказать банковскую карту, что делает выдачу карманных денег делом более простым и безопасным.