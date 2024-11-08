Советы родителям: как обучить ребенка финансовой грамоте(3)
Учебный год принёс в жизнь детей множество изменений и обязанностей, и, помимо учёбы частью их повседневной рутины стали первые бытовые ситуации, такие, например, как потребность перекусить на перемене в школьном буфете. Руководитель отдела розничного банкинга Luminor в Эстонии Каспар Корк делится советами о том, как сделать выдачу карманных денег максимально безопасной и почему важно приобщать детей к денежной теме с самого раннего возраста.
Для многих детей поступление в школу – это первый шаг к самостоятельности. Наряду с мобильным телефоном и самостоятельной поездкой на автобусе, это по традиции тот момент, когда они получают свои первые регулярные карманные деньги. Чтобы евро, выданные в начале недели, не были немедленно потрачены, важно, чтобы ребёнок понимал ценность денег и умел планировать свои финансы.
„Денежная мудрость должна быть включена в игры и занятия до того, как ребёнок начнёт ходить в школу, чтобы он знал, что такое деньги и как их использовать. В младшем возрасте, безусловно, важно, чтобы деньги были „физическими“, то есть, играя в магазин или говоря о деньгах, можно использовать наличные“, – советует Корк.
Кроме того, с помощью наличных можно объяснить детям, как важно собирать и копить деньги. „Если у ребёнка есть сильное желание купить игрушку, стоит поставить общую цель, чтобы привить ему привычку экономить. Например, договоритесь, что ребёнок должен собрать 10 евро, а родитель будет помогать ему с остальными деньгами. Например, можно собрать деньги, отказавшись от эмоциональных покупок или убрав свою комнату. Таким образом, ребёнок сможет установить связь между доходами и расходами и узнать, как важно экономить“, – говорит эксперт.
Когда у ребёнка есть общее представление о деньгах, гораздо проще познакомить его с цифровыми инструментами“. По статистике Luminor, первый банковский счёт у детей появляется не раньше 10-12 лет, но Корк считает, что каждый ребёнок, поступая в школу, уже должен иметь свой счёт. Если у ребёнка есть счёт в банке, ему можно заказать банковскую карту, что делает выдачу карманных денег делом более простым и безопасным.
„С банковской картой вы, как родитель, имеете гораздо больше возможностей контролировать расходы ребёнка и можете быть уверены, что деньги находятся в безопасности. Например, вы можете установить ежедневные и ежемесячные лимиты по карте, а также создать два отдельных счета для сбережений и ежедневных трат. Более того, сейчас даже не нужно давать ребёнку физическую карту, потому что при бесконтактной оплате карта „переселяется“ в телефон“.
Также важно время от времени напоминать ребёнку об основах обращения с деньгами и банковскими картами. Особенно важна защита PIN-кода. Надо объяснить ребёнку, почему важно запомнить четырёхзначный код и никому его не называть. Также стоит научить ребёнка, что делать, если он потерял банковскую карту или телефон. Как правило, ребёнок должен как можно скорее сообщить об этом родителям, после чего мать или отец могут связаться с банком и закрыть карту.
Кибербезопасность также приобретает всё большее значение, и руководитель отдела розничного банкинга Luminor в Эстонии советует родителям поговорить с детьми о мошеннических звонках и SMS-сообщениях. „Мошеннические электронные письма стали обычным явлением в нашем обществе, поэтому детей нужно с раннего возраста учить распознавать подозрительные сообщения и телефонные звонки. Важно объяснить, что ни один банк не запрашивает PIN-код или данные банковской карты по телефону или в письме, и что дети вообще не должны отвечать на незнакомые номера“, – говорит Каспар Корк.