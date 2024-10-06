Письмо читателя: одноклассники сына планировали изнасиловать девочку. Услышав это, мне пришлось сделать самый тревожный звонок в своей жизни(4)
„Я прочитала эту статью о том, чем занимаются мальчики в начальной школе, и должна сказать, что, судя по моему собственному опыту, становится только хуже. Мой опыт за последний учебный год стал для меня самым большим потрясением, которое я когда-либо испытывала как мать“, - пишет читательница журнала Pere ja Kodu, рассказывая о ситуации, которая привела ее в ужас.
Мой сын учится в восьмом классе. К счастью, у нас доверительные отношения, а значит, он открыто говорит со мной о том, что происходит в его жизни и чем занимаются его одноклассники. В этом возрасте некоторые уже устраивают вечеринки на квартире, тайком пьют алкоголь, курят. Хотя мой собственный ребенок довольно тихий и интересуется другими вещами, он прекрасно ладит со всеми в классе и уже побывал на нескольких таких вечеринках. Правда, обычно он приходит только на пару часов, потому что, когда остальные напиваются, он больше не хочет там находиться.