„Удушающий ангел“. Грозит ли Эстонии эпидемия дифтерии?

„Дифтерия – действительно смертельно опасное заболевание по одной простой причине: могут быть очень серьезные осложнения. Это – прежде всего закрытие дыхательных путей, что может привести к асфиксии и смерти человека“, – подчеркивает специалист.

Как отмечает Ирина Филиппова, некоторые люди болеют бессимптомно, но могут заражать других. И хотя носители менее заразны, чем манифестные больные, которые чихают и кашляют, но все же заразить могут.

„Дифтерией могут заразиться как ребенок, так и взрослый, – говорит Ирина Филиппова, руководитель службы вакцинации отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья. – Если человек не вакцинирован против дифтерии, значит, он является потенциально восприимчивым к этой болезни. Чтобы заразиться дифтерией, недостаточно просто пройти мимо больного человека – нужен более близкий контакт. Например, в семье, в детском саду, в школе“.

По ее словам, опасность заболевания заключается в том, что бактерия производит токсин, который, попадая в ткани организма, становится очень опасным, вызывая местное воспаление в области горла. В более тяжелых случаях токсин распространяется в кровоток и может привести к повреждению сердечной мышцы, нервной системы и почек.

„Бактерия, вызывающая дифтерию, передается в основном воздушно-капельным путем при кашле или чихании, но может распространяться и через прямой контакт от человека к человеку, – рассказывает врач-инфекционист Ляэне-Таллиннской центральной больницы Керсти Кинк. – Источник инфекции – больной человек или носитель бактерии“.

Дифтерия – контагиозное (заразное) заболевание, вызываемое токсикогенной бактерией. В зоне риска – все, у кого нет прививки от этой инфекции.

По данным ВОЗ, ни один регион не свободен от дифтерии. В последнее время, несмотря на наличие безопасной и эффективной вакцины, которая существует с 1940-х годов, вспышки заболевания происходят все чаще из-за недостаточной вакцинации.

„За заболеваемостью дифтерией тщательно следят и врачи, и эпидемиологи, при малейшем подозрении человека обследуют и быстро принимают меры для того, чтобы как можно быстрее начать лечение и не допустить распространения этой болезни, – объясняет Филиппова. – Если лечение начато поздно и появились осложнения, то борьба с ними – очень сложная“.

Однако необходимость в антитоксине является и спасением, и осложняющим фактором в борьбе с этой инфекцией.

„Поскольку это – бактериальное заболевание, его всегда лечат антибиотиками, а для ограничения действия вредных токсинов добавляют специфический антидифтерийный антитоксин“, – говорит Керсти Кинк.

По данным СМИ, именно он стал причиной смерти мальчика в Латвии.

„И больные часто умирают от этих осложнений, например – от миокардита“, – уточняет Ирина Филиппова.

Говоря об осложнениях, врачи поясняют, что у заболевших дифтерией могут быть поражены почки и сердечная мышца.

Согласно плану иммунизации Эстонии, детей прививают шестью дозами вакцины, содержащей дифтерийный компонент. Первую дозу вакцины вводят на третьем месяце жизни, затем – на 4,5 и 6-м месяцах жизни, потом – в 1,5–2 года, ревакцинируют в возрасте 6–7 лет и 15–16 лет, а затем – каждые 10 лет.

„Дифтерия протекает тяжело особенно у маленьких детей. К сожалению, защита для всех возрастных групп – ниже рекомендованного ВОЗ уровня в 95%“, – выражает обеспокоенность Ирина Филиппова.

По данным Департамента здоровья, в Эстонии прививкой от дифтерии защищены только 72,3% годовалых детей и 83,3% двухлетних детей. Охват первой повторной прививкой составляет 72,8% у детей 3 лет, охват второй повторной прививкой – 63,4% у детей 7 лет. Лишь около 25% взрослых вовремя обновили свою иммунную защиту.

Последниe случаи дифтерии в Эстонии были зарегистрированы в 2001 году, но сегодня существует реальный риск заноса и распространения инфекции – многие выезжают за рубеж, а уровень охвата вакцинацией в стране – низкий.

– Если не сохранились документы о вакцинации, то по году рождения можно предположить, против чего человек был вакцинирован. Например, точно известно, в каком году и от чего вакцинировали в Эстонии.

– Как взрослому человеку узнать, от чего он привит, а от чего – нет?

На вопросы о вакцинации и связанных с ней страхах отвечает Ирина Филиппова, руководитель вакцинационного сервиса отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья.

После сообщения в СМИ о смерти ребенка от дифтерии в социальных сетях началось бурление – противники прививок сомневались, что ребенок умер именно от этой болезни, и не верили, что прививка могла бы предотвратить осложнения. По их мнению, все это – происки медиков, которые хотят заставить всех вакцинироваться.

При подозрении на дифтерию следует немедленно обратиться к врачу, чтобы провести необходимые анализы и своевременно начать лечение. Важно начать лечение как можно скорее, чтобы предотвратить опасное для жизни течение болезни.

Заболевание обычно проявляется лихорадкой и болью в горле. Могут возникнуть затрудненное дыхание и глотание. На миндалинах появляется налет беловато-серого цвета, который немного напоминает картину, наблюдаемую при ангине. Однако в отличие от ангины налет не ограничивается только миндалинами, а начинает разрастаться и может заблокировать дыхательные пути, что может привести к удушью.

Еще лучше, по словам Ирины Филипповой, вакцина из трех составляющих – от дифтерии, столбняка и коклюша. Но в этом случае вакцина уже будет платной.

Не привитый от дифтерии взрослый тоже может заболеть. Кроме того, защиту нужно обновлять. Департамент здоровья напоминает, что взрослому необходимо делать повторную прививку каждые 10 лет. Для этого существует комплексная вакцина для взрослых, защищающая как от дифтерии, так и от столбняка. Вакцина – бесплатная, ее можно сделать у семейного врача или в вакцинационном кабинете больницы.

„Узнав о случае дифтерии в Латвии, мы сразу проинформировали наше население об этом и посоветовали всем семейным врачам еще раз проверить списки детей, которые не вакцинированы по иммунизационной программе. И обратились ко всем родителям, чтобы те обратили внимание на вакцинацию детей, – отмечает Ирина Филиппова. – Привитый ребенок защищен от дифтерии более чем на 95 процентов, и даже если вдруг он заболеет – ведь ни одна вакцина не защищает на 100 процентов и есть люди, которые просто не способны ответить на вакцинацию адекватно – то болезнь будет протекать легче, и его можно будет спасти“.

По ее словам, все зависит от многих факторов: от готовности системы здравоохранения, уровня неотложной медицинской помощи, индивидуальныx особенностей иммунной системы.

Если человек среднего возраста, который родился в 60–70-х годах, то в детстве он наверняка был привит. Но в случае дифтерии этого недостаточно для того, чтобы сохранить иммунитет, нужно ревакцинироватся одной дозой вакцины каждые 10 лет.

– Есть ли разница между иммунитетом, полученным от прививки, и тем, который формирует организм после болезни?

– Если мы говорим о дифтерии или коклюше, то эти болезни не обеспечивают пожизненный иммунитет. Поэтому переболевший человек тоже должен быть вакцинирован. Если человек соблюдает интервалы между вакцинациями, то он может быть уверен, что вероятность заболеть – намного меньше, чем у невакцинированного человека.

Корь, краснуха, эпидемический паротит и клещевой энцефалит дают пожизненный иммунитет. И человек, который переболел ими, уже никогда не заболеет.

В то же время эффективность вакцины от всех вышеперечисленных инфекций приближается к 100%, и защита – долговременная. То есть, если человек вакцинирован от кори, краснухи и свинки двумя дозами вакцины, которые сделаны с интервалом четыре недели, то считается, что в течение жизни ему уже не надо делать прививку.

Если человек привит от клещевого энцефалита тремя дозами вакцины, то ему надо ревакцинироваться каждые 3–5 лет.

– Что такое „живая“ и „мертвая“ вакцины? В чем разница и какая лучше?

– У каждой из этих вакцин есть свои особенности. Живая вакцина – это не живой микроб в чистом виде. В случае живой вакцины возбудителя ослабляют до такого состояния, что он не может вызвать заболевание. Но все-таки он сохраняет способность вызывать выработку защитных антител, которые при встрече с живым микроорганизмом будут работать.

В инактивированных или „мертвых“ вакцинах возбудитель болезни убит, и берут его маленькую часть, белок или токсин, на основе которых создают вакцину.

– Вакцины от дифтерии и столбняка – „живые“ или нет?

– Вакцины от дифтерии, коклюша и столбняка – инактивированные, не живые.

Живая вакцина – против кори, краснухи и эпидемического паротита.