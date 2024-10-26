„Удушающий ангел“. Грозит ли Эстонии эпидемия дифтерии?(7)
В начале сентября в Латвии была госпитализирована семья – трое детей и один взрослый. Причина – дифтерия, никто в семье не был привит от этой болезни. Несмотря на все усилия врачей, спасти четырехлетнего мальчика не удалось. Департамент здоровья предупреждает: подобные вспышки инфекции могут произойти и в Эстонии, поскольку охват иммунизацией в нашей стране упал до критического уровня. „МК-Эстония“ выяснила, чем опасна дифтерия и как от нее защититься.
По данным ВОЗ, ни один регион не свободен от дифтерии. В последнее время, несмотря на наличие безопасной и эффективной вакцины, которая существует с 1940-х годов, вспышки заболевания происходят все чаще из-за недостаточной вакцинации.
„Удушает“ детей
Дифтерия – контагиозное (заразное) заболевание, вызываемое токсикогенной бактерией. В зоне риска – все, у кого нет прививки от этой инфекции.
„Бактерия, вызывающая дифтерию, передается в основном воздушно-капельным путем при кашле или чихании, но может распространяться и через прямой контакт от человека к человеку, – рассказывает врач-инфекционист Ляэне-Таллиннской центральной больницы Керсти Кинк. – Источник инфекции – больной человек или носитель бактерии“.
По ее словам, опасность заболевания заключается в том, что бактерия производит токсин, который, попадая в ткани организма, становится очень опасным, вызывая местное воспаление в области горла. В более тяжелых случаях токсин распространяется в кровоток и может привести к повреждению сердечной мышцы, нервной системы и почек.
„Дифтерией могут заразиться как ребенок, так и взрослый, – говорит Ирина Филиппова, руководитель службы вакцинации отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья. – Если человек не вакцинирован против дифтерии, значит, он является потенциально восприимчивым к этой болезни. Чтобы заразиться дифтерией, недостаточно просто пройти мимо больного человека – нужен более близкий контакт. Например, в семье, в детском саду, в школе“.
Как отмечает Ирина Филиппова, некоторые люди болеют бессимптомно, но могут заражать других. И хотя носители менее заразны, чем манифестные больные, которые чихают и кашляют, но все же заразить могут.
Под угрозой – маленькие пациенты. Не зря в народе дифтерию называют „ангел, удушающий детей“.
„Дифтерия – действительно смертельно опасное заболевание по одной простой причине: могут быть очень серьезные осложнения. Это – прежде всего закрытие дыхательных путей, что может привести к асфиксии и смерти человека“, – подчеркивает специалист.
Спасение – в вакцине
Последниe случаи дифтерии в Эстонии были зарегистрированы в 2001 году, но сегодня существует реальный риск заноса и распространения инфекции – многие выезжают за рубеж, а уровень охвата вакцинацией в стране – низкий.
По данным Департамента здоровья, в Эстонии прививкой от дифтерии защищены только 72,3% годовалых детей и 83,3% двухлетних детей. Охват первой повторной прививкой составляет 72,8% у детей 3 лет, охват второй повторной прививкой – 63,4% у детей 7 лет. Лишь около 25% взрослых вовремя обновили свою иммунную защиту.
„Дифтерия протекает тяжело особенно у маленьких детей. К сожалению, защита для всех возрастных групп – ниже рекомендованного ВОЗ уровня в 95%“, – выражает обеспокоенность Ирина Филиппова.
Согласно плану иммунизации Эстонии, детей прививают шестью дозами вакцины, содержащей дифтерийный компонент. Первую дозу вакцины вводят на третьем месяце жизни, затем – на 4,5 и 6-м месяцах жизни, потом – в 1,5–2 года, ревакцинируют в возрасте 6–7 лет и 15–16 лет, а затем – каждые 10 лет.
Яд и противоядие
Говоря об осложнениях, врачи поясняют, что у заболевших дифтерией могут быть поражены почки и сердечная мышца.
„И больные часто умирают от этих осложнений, например – от миокардита“, – уточняет Ирина Филиппова.
По данным СМИ, именно он стал причиной смерти мальчика в Латвии.
„Поскольку это – бактериальное заболевание, его всегда лечат антибиотиками, а для ограничения действия вредных токсинов добавляют специфический антидифтерийный антитоксин“, – говорит Керсти Кинк.
Однако необходимость в антитоксине является и спасением, и осложняющим фактором в борьбе с этой инфекцией.
Поскольку Европа десятилетиями жила без этой болезни благодаря вакцинации, уровень заболеваемости снизился, а производство антитоксина значительно сократилось.
„За заболеваемостью дифтерией тщательно следят и врачи, и эпидемиологи, при малейшем подозрении человека обследуют и быстро принимают меры для того, чтобы как можно быстрее начать лечение и не допустить распространения этой болезни, – объясняет Филиппова. – Если лечение начато поздно и появились осложнения, то борьба с ними – очень сложная“.
По ее словам, все зависит от многих факторов: от готовности системы здравоохранения, уровня неотложной медицинской помощи, индивидуальныx особенностей иммунной системы.
„Узнав о случае дифтерии в Латвии, мы сразу проинформировали наше население об этом и посоветовали всем семейным врачам еще раз проверить списки детей, которые не вакцинированы по иммунизационной программе. И обратились ко всем родителям, чтобы те обратили внимание на вакцинацию детей, – отмечает Ирина Филиппова. – Привитый ребенок защищен от дифтерии более чем на 95 процентов, и даже если вдруг он заболеет – ведь ни одна вакцина не защищает на 100 процентов и есть люди, которые просто не способны ответить на вакцинацию адекватно – то болезнь будет протекать легче, и его можно будет спасти“.
Не привитый от дифтерии взрослый тоже может заболеть. Кроме того, защиту нужно обновлять. Департамент здоровья напоминает, что взрослому необходимо делать повторную прививку каждые 10 лет. Для этого существует комплексная вакцина для взрослых, защищающая как от дифтерии, так и от столбняка. Вакцина – бесплатная, ее можно сделать у семейного врача или в вакцинационном кабинете больницы.
Еще лучше, по словам Ирины Филипповой, вакцина из трех составляющих – от дифтерии, столбняка и коклюша. Но в этом случае вакцина уже будет платной.
Мифы и правда о вакцинах
После сообщения в СМИ о смерти ребенка от дифтерии в социальных сетях началось бурление – противники прививок сомневались, что ребенок умер именно от этой болезни, и не верили, что прививка могла бы предотвратить осложнения. По их мнению, все это – происки медиков, которые хотят заставить всех вакцинироваться.
На вопросы о вакцинации и связанных с ней страхах отвечает Ирина Филиппова, руководитель вакцинационного сервиса отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья.
– Как взрослому человеку узнать, от чего он привит, а от чего – нет?
– Если не сохранились документы о вакцинации, то по году рождения можно предположить, против чего человек был вакцинирован. Например, точно известно, в каком году и от чего вакцинировали в Эстонии.
Если человек среднего возраста, который родился в 60–70-х годах, то в детстве он наверняка был привит. Но в случае дифтерии этого недостаточно для того, чтобы сохранить иммунитет, нужно ревакцинироватся одной дозой вакцины каждые 10 лет.
– Есть ли разница между иммунитетом, полученным от прививки, и тем, который формирует организм после болезни?
– Если мы говорим о дифтерии или коклюше, то эти болезни не обеспечивают пожизненный иммунитет. Поэтому переболевший человек тоже должен быть вакцинирован. Если человек соблюдает интервалы между вакцинациями, то он может быть уверен, что вероятность заболеть – намного меньше, чем у невакцинированного человека.
Корь, краснуха, эпидемический паротит и клещевой энцефалит дают пожизненный иммунитет. И человек, который переболел ими, уже никогда не заболеет.
В то же время эффективность вакцины от всех вышеперечисленных инфекций приближается к 100%, и защита – долговременная. То есть, если человек вакцинирован от кори, краснухи и свинки двумя дозами вакцины, которые сделаны с интервалом четыре недели, то считается, что в течение жизни ему уже не надо делать прививку.
Если человек привит от клещевого энцефалита тремя дозами вакцины, то ему надо ревакцинироваться каждые 3–5 лет.
– Что такое „живая“ и „мертвая“ вакцины? В чем разница и какая лучше?
– У каждой из этих вакцин есть свои особенности. Живая вакцина – это не живой микроб в чистом виде. В случае живой вакцины возбудителя ослабляют до такого состояния, что он не может вызвать заболевание. Но все-таки он сохраняет способность вызывать выработку защитных антител, которые при встрече с живым микроорганизмом будут работать.
В инактивированных или „мертвых“ вакцинах возбудитель болезни убит, и берут его маленькую часть, белок или токсин, на основе которых создают вакцину.
– Вакцины от дифтерии и столбняка – „живые“ или нет?
– Вакцины от дифтерии, коклюша и столбняка – инактивированные, не живые.
Живая вакцина – против кори, краснухи и эпидемического паротита.
Живые вакцины не применяют во время беременности – во избежание непредвиденных ситуаций. Бывали случаи, когда прививали беременных женщин, которые еще не знали о своем положении, но негативных реакций вакцина не вызывала.
– Один из страхов родителей – что ребенок может заболеть из-за прививки…
– Эти страхи необоснованны, потому что при производстве вакцины убирают способность микроорганизма вызывать болезнь и оставляют только способность формировать иммунитет.
Гораздо страшнее, если ребенок без прививки заболеет. Возьмем, к примеру, ротавирусный энтерит. Ротавирусной инфекцией болеют и взрослые и дети, но дети – особенно тяжело, для них эта инфекция может стать фатальной. Ротавирусный энтерит – поражение кишечника, которое сопровождается поносом и значительной потерей жидкости. Если вовремя не обратиться за медицинской помощью, то маленький ребенок может умереть от обезвоживания. Действенная защита – вакцина, три дозы нужно ввести к 24-й неделе жизни ребенка. Эта вакцина была введена в календарь в 2014 году, и с тех пор число ротавирусных энтеритов стало значительно меньше.
Очень жаль, что охват вакцинацией против ротавирусной инфекции в последнее время – очень маленький. В 2022 году он составлял 79,9%, а в прошлом году вообще был катастрофически низкий – 67,2%. По каким-то причинам не все родители вакцинируют своих детей.
– Есть ли противопоказания к вакцинации?
– Родители должны знать, что противопоказаний к вакцинации – крайне мало. Это или непереносимость какого-то компонента вакцины, что становится ясно после первой дозы, и случается крайне редко – один случай на 100 тысяч человек. Или же какое-либо острое заболевание с высокой температурой. Тогда вакцинацию нужно просто отложить до того времени, когда ребенок поправится.
Но, скажем, диатез, небольшой насморк, кашель после болезни – все это не является противопоказаниями. Но родители думают: мол, у ребенка насморк, значит – не надо вакцинировать. Эти ложные представления очень мешают.
– Еще один миф: вакцина против дифтерии, коклюша и столбняка и вакцина против полиомиелита вызывают синдром внезапной смерти грудного ребенка.
– Я 24 года работаю в этой области, и ни разу не встречала подобных случаев, связанных с какими-либо вакцинами.
– Есть мнение, что вакцины содержат опасные для человека ртуть, алюминий и формальдегид. Так ли это?
– Мы же хотим, чтобы наша вакцина сохранила все свои свойства? А свойства у вакцины такие: во‑первых, иммуногенность, то есть способность вызывать иммунитет или образование защитных антител в организме. Второе свойство – безопасность. А если вакцина у нас испортится, то она может быть опасной. Чтобы сохранить ее иммуногенность и безопасность, мы используем консерванты и стабилизаторы.
Тиомерсал – это ртутьсодержащее соединение, имеющее антисептические и противогрибковые своиства, которое раньше использовали в вакцинах как консервант. Тиомерсал содержался в вакцинах в микроскопических количествах, быстро выводился из организма, поэтому не оказывал на организм вредного влияния. В пище ртуть содержится в иногда больших дозах, чем в вакцинах, например – в рыбе и креветках. Согласно данным ВОЗ, в среднем за сутки с пищей мы получаем 2,4 мкг этого элемента.
Те вакцины, которые входят в иммунизационную программу, не содержат тиомерсала. Сейчас используют другие консерванты, которые не содержат соединения ртути.
Формальдегид тоже есть в вакцинах. Его настолько мало, что он не оказывает негативного влияния. Формальдегиды используют в ходе процесса производства некоторых вакцин для деактивации вирусов (полиомиелит и гепатит A) или деактивации бактериальных токсинов (дифтерия и столбняк).
Еще есть такое вещество, которое называется адъювант. Адъювант усиливает действие вакцины. Он создает в месте введения вакцины депо. То есть вакцина не выводится так быстро из организма, как если бы этого адъюванта не было, ее действие продлевается. Соединения алюминия – это адъюванты. И есть много научных работ, которые доказывают, что соединения алюминия, содержащиеся в вакцине, – намного ниже предельно допустимого уровня. К тому же, он очень быстро выводится из организма.
Что касается алюминия, то соединения алюминия содержатся во многих природных веществах, которые мы потребляем с пищей.
– Противники прививок считают, что введение ребенку более одной вакцины перегрузит иммунную систему…
– Это тоже миф. Иммунная система человека способна воспринимать одновременно в тысячи раз больше антигенов, чем содержится в вакцине. Самое большое количество антигенов содержится в 6-валентной вакцине, то есть – той, которая защищает сразу от шести заболеваний, ее делают маленьким детям. Это вакцина от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции и вирусного гепатита В. И в этой вакцине содержится 22 или 23 антигена, в зависимости от типа производителя.
Человеческий организм способен воспринимать одновременно тысячи антигенов, соприкасаясь с едой, и с водой, и с воздухом. И таким образом мы потребляем множество антигенов.
Тем более, что каждую вакцину вводят человеку в определенном возрасте – когда его организм способен адекватно вырабатывать иммунный ответ. И этот возраст строго прописан иммунизационной программой.
– Может ли вакцина вызвать какой-либо долгосрочный побочный эффект, который науке еще неизвестен?
– Что-либо непредсказуемое может случиться всегда. Человек пошел в магазин и попал в автомобильную аварию, а за час до этого он был вакцинирован. Связано это с вакцинацией или нет?
Каждая вакцина до того, как ее берут в эксплуатацию, проходит серьезные клинические испытания – на животных, добровольцах, больших группах людей. Таким образом выясняют возможные побочные эффекты. Все они заносятся в инфолисток вакцины.
Далее, когда вакцину берут в эксплуатацию, наблюдение за ней не прекращается. В каждой стране, в том числе – в Эстонии, есть специальная система слежения за побочными эффектами.
И даже сам пациент может сообщать об этих побочных эффектах по специальному каналу – этим занимается Департамент лекарств. Например, я получила вакцину против энцефалита, у меня поднялась температура. Я заполняю онлайн-бланк на сайте Департамента лекарств и посылаю это сообщение туда. Или это делает мой врач, к которому я обратилась с жалобой.
Если вдруг обнаруживают нечто, что вызывает подозрения, например – из ста вакцинированных более чем у половины возник тот или иной нежелательный и тяжелый симптом, тогда это уже наводит на мысль, что да, возможно это связано с вакциной. Проводят дополнительные исследования и при необходимости вакцину изымают из эксплуатации.
Приведу такой пример. До 2008 года в Эстонии использовали цельноклеточную вакцину от коклюша. Она вызывала сильные местные реакции. У маленьких детей болело место укола, было покраснение, припухлость. И в какой-то момент стало ясно, что эта реакция – очень нежелательная. Вакцина была снята с производства, а на ее место поступила другая, ацеллюлярная вакцина, которая переносится хорошо.
Самые распространенные побочные эффекты после вакцинации – это местные реакции: боль, покраснение и припухлость в месте укола. После вакцинации может подняться температура, может появиться головная боль, боль в мышцах, суставах. Но, как правило, все эти явления очень быстро проходят, не требуя дополнительного лечения.
– Правда ли, что вакцины могут вызывать аутизм?
– Это очень старый миф. В 1998 году британский доктор Эндрю Уэйкфилд провел на группе детей какие-то исследования и якобы доказал, что употребление ММР вакцин вызывает аутизм. Эту статью опубликовал журнал The Lancet. Но после этой статьи ВОЗ создала специальную группу ученых, которые должны были исследовать этот вопрос и саму работу Уэйкфилда. И было доказано, что его работа проведена некорректна и он подтасовал факты. Журнал в итоге опроверг статью этого врача в 2010 году.
Но в результате всей этой истории в Великобритании, например, упал охват вакцинации с 92% до 73%, а потом до 50% – в Лондоне. В Англии возникла вспышка кори, было также несколько смертельных случаев.