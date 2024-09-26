Мать была потрясена тем, что произошло на дне рождения одноклассника ее ребенка: „Чем только занимаются мальчишки из четвертого класса...“

Детские игры иногда могут быть непонятны взрослым. Иногда даже могут шокировать. Мать, приславшая письмо порталу Pere ja Kodu, также признается, что после того, как она привела своего ребенка домой с дня рождения одноклассника, ей пришлось схватиться за голову, и теперь она не знает, куда ей обратиться. „От одной мысли о том, что там произошло, у меня сердце разрывается“, - признается она.