26.09.2024, 16:30
Мать была потрясена тем, что произошло на дне рождения одноклассника ее ребенка: „Чем только занимаются мальчишки из четвертого класса...“(17)
ФОТО: | Shutterstock
Детские игры иногда могут быть непонятны взрослым. Иногда даже могут шокировать. Мать, приславшая письмо порталу Pere ja Kodu, также признается, что после того, как она привела своего ребенка домой с дня рождения одноклассника, ей пришлось схватиться за голову, и теперь она не знает, куда ей обратиться. „От одной мысли о том, что там произошло, у меня сердце разрывается“, - признается она.
„Несколько дней назад моя дочь-четвероклассница пошла на день рождения к однокласснику. Они хорошие друзья, поэтому я со спокойной душой отвезла ее туда. Через несколько часов я приехала за ней и заодно забрала дочь моей подруги, которая тоже была приглашена. Дети вроде бы были веселыми, но я чувствовала, что их что-то беспокоит.
Уже заказано?