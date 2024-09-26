Я – мама
26.09.2024, 16:30

Мать была потрясена тем, что произошло на дне рождения одноклассника ее ребенка: „Чем только занимаются мальчишки из четвертого класса...“

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ФОТО: Andrii Iemelianenko | Shutterstock

Детские игры иногда могут быть непонятны взрослым. Иногда даже могут шокировать. Мать, приславшая письмо порталу Pere ja Kodu, также признается, что после того, как она привела своего ребенка домой с дня рождения одноклассника, ей пришлось схватиться за голову, и теперь она не знает, куда ей обратиться. „От одной мысли о том, что там произошло, у меня сердце разрывается“, - признается она.

„Несколько дней назад моя дочь-четвероклассница пошла на день рождения к однокласснику. Они хорошие друзья, поэтому я со спокойной душой отвезла ее туда. Через несколько часов я приехала за ней и заодно забрала дочь моей подруги, которая тоже была приглашена. Дети вроде бы были веселыми, но я чувствовала, что их что-то беспокоит.

Я поинтересовалась, как прошел день рождения и какие моменты были самыми лучшими. Я ожидала, что они упомянут поедание торта или просто игры, но дочь моей подруги с облегчением вздохнула: „Лучше всего было, когда мы уехали от Стивена“.

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