Страховая компания: начинается период, когда статистически с детьми происходит больше всего несчастных случаев
Лето закончилось, начинается школьный период, и множество детей возвращается с каникул в город. Страховая статистика демонстрирует, что больше всего связанных с детьми страховых случаев происходит именно в конце августа и начале сентября.
Поэтому страховая компания Balcia рекомендует родителям пересмотреть распорядок дня и привычки своих детей, чтобы свести к минимуму вероятность возможных происшествий, а также ознакомиться с условиями жилищного страхования, чтобы напомнить себе о случаях, когда такое страхование может помочь покрыть расходы.
Начало занятий для большинства школьников означает ежедневные утренние поездки в школу, тренировки, встречи с друзьями, а хорошая погода позволяет много кататься на велосипеде. Руководитель по продуктам жилищного страхования Balcia Елизавета Дрижирук рекомендует родителям поговорить с младшими членами семьи о том, что если конец августа на дорогах обычно еще спокойный, то вот первые школьные дни оказывают на дорожное движение значительную нагрузку – особенно в городах – поэтому на улице крайне важно быть внимательными. Тем не менее, с активными подростками случается достаточно много таких несчастных случаев, когда родители даже не догадываются, что полезным может оказаться часто уже имеющиеся у семьи страхование.
„Количество связанных с детьми страховых случаев в сентябре обычно увеличивается на четверть по сравнению с остальной частью года. Типичные случаи включают потерю ключей, поломку велосипедов, забытые в общественном транспорте школьные рюкзаки и другие инциденты, которые часто происходят именно с детьми, – пояснила Дрижирук. – Поэтому я рекомендую родителям проверить, может ли ваше жилищное страхование или страхование от несчастных случаев, под названием Balcia Junior, помочь возместить ущерб в подобных случаях“.
Например, потеря ключей – это случай, который, помимо изготовления новых ключей, для спокойствия семьи часто требует также замены замков.
„Потеря ключей и замена замков обычно покрываются страхованием жилья без уплаты собственной ответственности. Поскольку современные системы замков качественные, средняя стоимость замены замка составляет около 250 евро, и здесь вполне может помочь страхование“, - отметила Дрижирук.
Неожиданно крупной статьей расходов могут оказаться и разбитые очки. У детей очки часто ломаются на уроках физкультуры, на них случайно садятся, и иногда они просто разбиваются во время игр. В таких случаях помочь может страхование домашнего имущества, но важно, чтобы условия страхования включали пункт, который покрывает ущерб имуществу и за пределами застрахованного места, то есть вашего дома.
Кроме того, Дрижирук подчеркнула, что, заключая договор жилищного страхования, важно обдумать размер собственной ответственности: „Собственная ответственность – это та часть суммы ущерба, которую в случае несчастного случая клиент должен оплатить сам. Например, если стоимость сломанного мобильного телефона ребенка составляет 150 евро, а размер собственной ответственности – 200 евро, весь ущерб покрывает сам страхователь. Однако если стоимость телефона составляет уже 500 евро, страхование, безусловно, себя оправдает“, - объяснила Дрижирук.
Семьям с детьми эксперт также рекомендует проверить, включает ли жилищное страхование элемент страхования ответственности, то есть помогает ли оно покрыть причиненный третьим лицам ущерб. По ее словам, о таких случаях не задумываются до тех пор, пока они не происходят, а иногда они могут оказаться довольно затратными.
„Бывает, что, катаясь на велосипедах, дети повреждают чужие автомобили. Также имели место случаи, когда маленькие дети сбрасывали с полок в магазине хрупкие товары. С подростками происходят несчастные случаи в школе и общественном транспорте – например, самокат выскальзывает из рук и разбивает стекло двери, или во время игры мяч может случайно попасть в окно соседского дома или машины“, - добавил Дрижирук.
Для детей, которые активно занимаются спортом, Дрижирук рекомендует заключить отдельное страхование, предназначенное для страхования от несчастных случаев занимающихся любым видом спорта детей в возрасте до 18 лет. Такая страховка также поможет, если из-за травмы ребенок не может поехать в спортивный лагерь или на соревнования. По статистике, большая часть несчастных случаев среди молодежи связана с активной деятельностью, что обычно приводит к переломам, сотрясениям, растяжениям и вывихам. Это травмы, лечение которых может занять длительное время и потребовать вспомогательных средств.