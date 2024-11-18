Предотвратите сексуальную эксплуатацию детей! Каждый обязан обратить внимание на нуждающегося в помощи ребенка

Согласно мировой статистике сексуальному насилию в реальной жизни или виртуальной среде подвергается примерно каждый восьмой ребенок, в Европе каждый пятый . Треть детей, переживших ненадлежащее обращение, никогда ни с кем этим не делится, поэтому истинный размах проблемы оценить тяжело, а доля случаев, о которых становится известна, составляет лишь малую часть.

В этом году Совет Европы в День предотвращения сексуальной эксплуатации детей заостряет внимание на опасностях, подстерегающих детей в интернете. Хотя интернет предлагает детям множество возможностей для развития и общения, именно в сети могут происходит весьма опасные ситуации. „Сексуальное насилие над детьми в интернете - это настолько же серьезная проблема, как и контактное насилие, в том числе по тому, как оно сказывается на их психическом и физическом здоровье“, - говорит руководитель услуги Дома детей Департамента социального страхования Мерит Корбе.

Безопасность детей начинается с дома и доверительных отношений. Родителям не следует сводить все к одной лишь установке ограничений на детских гаджетах, им стоит интересоваться тем, чем дети на самом деле заняты в интернете и с кем общаются. „Детям, у которых есть доверительные отношения с родителями, гораздо легче делиться своими проблемами и просить совета в связи в опасностями в интернет-среде. Особую озабоченность вызывает обмен фотографиями и видео в сети, что позднее невозможно удалить из интернета“, - поясняет Корбе.

За первые десять месяцев 2024 года в Дом детей обратился 691 ребенок, это на 5% больше, чем за тот же период прошлого года. 497 обращений (72%) были связаны с девочками, 194 (28%) – с мальчиками. Основными причинами были ненадлежащее сексуальное обращение или подозрение на него (549 случаев или 79%), а также проблемное сексуальное поведение (134 или 19%).