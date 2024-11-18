Предотвратите сексуальную эксплуатацию детей! Каждый обязан обратить внимание на нуждающегося в помощи ребенка
18 ноября отмечается Всемирный день предотвращения сексуальной эксплуатации детей. В этой связи Департамент социального страхования напоминает, что безопасность детей должна быть в приоритете всего общества. Если вы замечаете нечто подозрительное или знаете кого-то, чье поведение или отношение может подвергнуть ребенка опасности, то вы обязаны вмешаться и сообщить об этом в компетентные органы. Ни один нуждающийся в помощи ребенок не должен остаться незамеченным и незащищенным.
Согласно мировой статистике сексуальному насилию в реальной жизни или виртуальной среде подвергается примерно каждый восьмой ребенок, в Европе каждый пятый. Треть детей, переживших ненадлежащее обращение, никогда ни с кем этим не делится, поэтому истинный размах проблемы оценить тяжело, а доля случаев, о которых становится известна, составляет лишь малую часть.
В этом году Совет Европы в День предотвращения сексуальной эксплуатации детей заостряет внимание на опасностях, подстерегающих детей в интернете. Хотя интернет предлагает детям множество возможностей для развития и общения, именно в сети могут происходит весьма опасные ситуации. „Сексуальное насилие над детьми в интернете - это настолько же серьезная проблема, как и контактное насилие, в том числе по тому, как оно сказывается на их психическом и физическом здоровье“, - говорит руководитель услуги Дома детей Департамента социального страхования Мерит Корбе.
Безопасность детей начинается с дома и доверительных отношений. Родителям не следует сводить все к одной лишь установке ограничений на детских гаджетах, им стоит интересоваться тем, чем дети на самом деле заняты в интернете и с кем общаются. „Детям, у которых есть доверительные отношения с родителями, гораздо легче делиться своими проблемами и просить совета в связи в опасностями в интернет-среде. Особую озабоченность вызывает обмен фотографиями и видео в сети, что позднее невозможно удалить из интернета“, - поясняет Корбе.
За первые десять месяцев 2024 года в Дом детей обратился 691 ребенок, это на 5% больше, чем за тот же период прошлого года. 497 обращений (72%) были связаны с девочками, 194 (28%) – с мальчиками. Основными причинами были ненадлежащее сексуальное обращение или подозрение на него (549 случаев или 79%), а также проблемное сексуальное поведение (134 или 19%).
Средний возраст ребенка, получившего помощь в Доме детей за первые десять месяцев этого года, составил 11,4 года. Большинство были 14-летними подростками (92 или 13%). Были и дошкольники до семи лет (87 обращений или 13%), и что касается совсем маленьких детей, то причиной для их обращения стало именно ненадлежащее сексуальное обращение или подозрение на него (73 или 84%).
Если вы знаете или подозреваете, что ребенок подвергся ненадлежащему сексуальному обращению, незамедлительно сообщайте об этом в полицию, работнику по защите детства в местном самоуправлении или позвоните по телефону помощи детям Департамента социального страхования 161 111. Важно вмешаться вовремя и оказать ребенку необходимую поддержку.