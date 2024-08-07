Девочки стали проходить через половое созревание раньше прежнего (хотя и так опережали мальчиков). Почему?(3)
Средний возраст начала полового созревания за последнее столетие снизился — у некоторых девочек грудь начинает формироваться уже в шесть или семь лет. По мнению экспертов, этот тренд может иметь серьезные последствия для физического и психологического здоровья женщин во всем мире, рассказывает National Geographic.
Ранее исследователи уже замечали: с 1977-го по 2013 год средний возраст начала полового созревания у девочек во всем мире снижался примерно на три месяца за десятилетие. За первые признаки начала пубертата в анализе считали формирование груди, так как первая менструация приходит уже после.
В новом американском исследовании, опубликованном в мае 2024 года, ученые проанализировали данные более чем о 70 тысячах женщин, родившихся с 1950-го по 2005 год. Оказалось, что девочки стали сталкиваться раньше не только с формированием груди, но и с началом месячных.
За 55-летний период, охваченный исследованием, число женщин с ранними первыми месячными (которые начались до 11 лет), почти удвоилось. К концу периода оно составило 16%. При этом, как отметили исследователи, начало менструации в столь юном возрасте вовсе не означает, что цикл также стабилизируется раньше. Для того, чтобы он стал регулярным, современным девушкам требуется больше времени, чем их предкам.
— [У снижения возраста полового созревания у девочек] есть документальные подтверждения, и тренд прослеживается по всему миру. На это влияет множество разных вещей, но глобально дело в изменениях, произошедших в нашем мире за последние два столетия, — говорит Лиза Шварц Топор, доцентка кафедры педиатрии Медицинской школы Уоррена Альперта при Университете Брауна.
Почему так происходит? И почему именно сейчас?
Топор констатирует, что у ученых пока что „вопросов больше, чем ответов“. Предположения тем не менее есть.
Здесь надо сделать отступление и сказать, что начало полового созревания „запускает“ гипоталамус, который начинает вырабатывать определенный гормон. В случае девочек он сигнализирует яичникам: нужно начать высвобождать эстроген и прогестерон. А эти два гормона уже в свою очередь запускают рост груди, волос в интимных зонах, а также меняют фигуру на более „женскую“.
Исходя из этого, некоторые исследования связывают раннее половое созревание с уровнем детского ожирения, который растет с 1970-х годов. Жировые отложения, если упростить, действуют как эндокринный орган, то есть воздействуют на выработку различных гормонов — и половых тоже.
Недавно „Зеркало“ писало о миоме матки: в случае этого заболевания врачи также называют лишний вес фактором риска, так как он, как правило, повышает уровень эстрогена.
Кроме этого, ожирение может влиять на выброс в кровоток и других гормонов, которые в свою очередь влияют не только на аппетит, насыщение и накопление жира в организме, но и на другие функции организма. В том числе и на те механизмы, которые отвечают за половое созревание.
Ученые и врачи также обращают внимание на качество детского рациона. Сегодня в нем нередко слишком мало фруктов и овощей, много животного белка и продуктов с высокой степенью переработки. По словам профессора педиатрии в Медицинском центре детской больницы Цинциннати Фрэнка Биро, именно последние „связаны с более высоким уровнем половых стероидов, таких как эстроген“.
Это подтверждается результатом эксперимента китайских исследователей. Они сравнили детей, питающихся по-разному, и обнаружили, что сбалансированный или белковый рацион не связан с ранним половым созреванием, а вот регулярное питание жареной пищей, сладкими напитками, десертами с большей вероятностью приводило к преждевременному созреванию. Причем тренд фиксировался и у девочек, и у мальчиков.
Свою лепту вносит не только питание, но и стресс. Психологи также заметили: девочки, которые подвергаются насилию, жестокому обращению, давлению, взрослеют заметно быстрее, чем те, кто жил в более комфортных условиях.
И это еще не все. Есть исследование, которые показало: вещества, содержащиеся, например, в красках или пищевой упаковке, могут действовать похожим образом, как эстрогены, если попадут в организм. Другое исследование доказало, что в этом есть как минимум доля правды: девочки, живущие в загрязненных районах, действительно имеют тенденцию проходить через пубертат раньше.
Так что дело, вероятно, в комбинации всех этих факторов.
К чему это все приводит? Может, все не так уж страшно?
Не страшно, но тревожно. Вряд ли своими силами реально как-то повлиять на сложившуюся тенденцию, но, зная о ее последствиях, можно принимать более взвешенные решения.
В первую очередь о тенденции снижения возраста полового созревания хотя бы стоит помнить родителям. Эксперты предупреждают: ребенок может начать выглядеть или вести себя как подросток раньше, чем вы этого ожидаете. А значит, возможно, придется поговорить о том, как тела их детей изменятся раньше, чем предполагалось.
Также будет не лишним прислушаться к рекомендациям о здоровом питании.
В целом же ученые обращают внимание, что преждевременное начало пубертата чревато, скорее, долгосрочными последствиями. Например, его уже называют фактором риска для развития рака груди. Кроме того, раннее половое созревание ассоциируют с проблемами с высоким давлением, развитием диабета второго типа, нарушением нормального обмена веществ и повышенным уровнем холестерина (возможно, здесь добавляется фактор нездоровой диеты или лишнего веса).
Отдельно говорится о психологических трудностях, с которыми сталкиваются некоторые девочки. Они и так созревали раньше мальчиков, а теперь им приходится еще адаптироваться среди сверстников, проходящих через совсем другой опыт, или сверстниц, которые по каким-то причинам развиваются в „обычном“ темпе.
Исследования, подтверждающие эту мысль, тоже есть. Известно, что девочек, которые созревают раньше, чаще травят в школе, при этом они более подвержены стрессу, тревожности, депрессиям и вообще низкой самооценке.
Одной из неочевидных опасностей эксперты также назвали то, как девочек воспринимают окружающие. Условная 12-летка может выглядеть на 15, и от этого ее могут звать в соответствующие компании, где уже пробуют алкоголь и сигареты или даже заниматься сексом. Хотя ментально девочке все еще будет 12 — и этот опыт для нее не пройдет бесследно.
А еще эксперты советуют на всякий случай обратиться к медикам, если кажется, что половое созревание началось слишком рано и бурно продолжается.
— В таком случае девочек следует обследовать, чтобы убедиться, что это не патология — например, опухоль в мозге. Мы можем поставить созревание на паузу с помощью лекарств, если это произойдет очень рано, — говорит Топор. И добавляет: — Очень важно относиться к своему ребенку в соответствии с его возрастом, даже если его тело выглядит старше.
Источник: Зеркало