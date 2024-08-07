Девочки стали проходить через половое созревание раньше прежнего (хотя и так опережали мальчиков). Почему?

Исходя из этого, некоторые исследования связывают раннее половое созревание с уровнем детского ожирения, который растет с 1970-х годов. Жировые отложения, если упростить, действуют как эндокринный орган, то есть воздействуют на выработку различных гормонов — и половых тоже.

Здесь надо сделать отступление и сказать, что начало полового созревания „запускает“ гипоталамус, который начинает вырабатывать определенный гормон. В случае девочек он сигнализирует яичникам: нужно начать высвобождать эстроген и прогестерон. А эти два гормона уже в свою очередь запускают рост груди, волос в интимных зонах, а также меняют фигуру на более „женскую“.

Топор констатирует, что у ученых пока что „вопросов больше, чем ответов“. Предположения тем не менее есть.

Почему так происходит? И почему именно сейчас?

— [У снижения возраста полового созревания у девочек] есть документальные подтверждения, и тренд прослеживается по всему миру. На это влияет множество разных вещей, но глобально дело в изменениях, произошедших в нашем мире за последние два столетия, — говорит Лиза Шварц Топор , доцентка кафедры педиатрии Медицинской школы Уоррена Альперта при Университете Брауна.

За 55-летний период, охваченный исследованием, число женщин с ранними первыми месячными (которые начались до 11 лет), почти удвоилось. К концу периода оно составило 16%. При этом, как отметили исследователи, начало менструации в столь юном возрасте вовсе не означает, что цикл также стабилизируется раньше. Для того, чтобы он стал регулярным, современным девушкам требуется больше времени, чем их предкам.

В новом американском исследовании, опубликованном в мае 2024 года, ученые проанализировали данные более чем о 70 тысячах женщин, родившихся с 1950-го по 2005 год. Оказалось, что девочки стали сталкиваться раньше не только с формированием груди, но и с началом месячных.

Ранее исследователи уже замечали: с 1977-го по 2013 год средний возраст начала полового созревания у девочек во всем мире снижался примерно на три месяца за десятилетие. За первые признаки начала пубертата в анализе считали формирование груди, так как первая менструация приходит уже после.

Недавно „Зеркало“ писало о миоме матки: в случае этого заболевания врачи также называют лишний вес фактором риска, так как он, как правило, повышает уровень эстрогена.

Кроме этого, ожирение может влиять на выброс в кровоток и других гормонов, которые в свою очередь влияют не только на аппетит, насыщение и накопление жира в организме, но и на другие функции организма. В том числе и на те механизмы, которые отвечают за половое созревание.

Ученые и врачи также обращают внимание на качество детского рациона. Сегодня в нем нередко слишком мало фруктов и овощей, много животного белка и продуктов с высокой степенью переработки. По словам профессора педиатрии в Медицинском центре детской больницы Цинциннати Фрэнка Биро, именно последние „связаны с более высоким уровнем половых стероидов, таких как эстроген“.

Это подтверждается результатом эксперимента китайских исследователей. Они сравнили детей, питающихся по-разному, и обнаружили, что сбалансированный или белковый рацион не связан с ранним половым созреванием, а вот регулярное питание жареной пищей, сладкими напитками, десертами с большей вероятностью приводило к преждевременному созреванию. Причем тренд фиксировался и у девочек, и у мальчиков.

Свою лепту вносит не только питание, но и стресс. Психологи также заметили: девочки, которые подвергаются насилию, жестокому обращению, давлению, взрослеют заметно быстрее, чем те, кто жил в более комфортных условиях.

И это еще не все. Есть исследование, которые показало: вещества, содержащиеся, например, в красках или пищевой упаковке, могут действовать похожим образом, как эстрогены, если попадут в организм. Другое исследование доказало, что в этом есть как минимум доля правды: девочки, живущие в загрязненных районах, действительно имеют тенденцию проходить через пубертат раньше.

Так что дело, вероятно, в комбинации всех этих факторов.

К чему это все приводит? Может, все не так уж страшно?