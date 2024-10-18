Приближаются школьные каникулы: как избежать лишних трат и финансовых потерь?

Руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен отметила, что важно не только придерживаться бюджета, но и учитывать возможных мошенников, а также убытки, связанные, например, с потерей багажа или отменой поездки, особенно в случае путешествий за границу: „Нельзя забывать о страховании путешествий, даже если поездка короткая или вы отправляетесь в соседнюю страну. Другой вариант – приобрести тур таким образом, чтобы он покрывался страховкой, привязанной к вашей банковской карте. У многих банков, в том числе в Citadele, такая страховка прилагается к карте – это стоит проверить в своем банке“.

Вот ряд советов, как контролировать расходы во время школьных каникул.

Составьте бюджет и запасной план. Сначала составьте бюджет поездки, включив как плановые, так и непредвиденные расходы. Хорошее правило – добавить к планируемым затратам примерно 10–20% на случай непредвиденных расходов, таких как медицинские или транспортные траты.

Используйте лимиты банковских карт. Если вы планируете использовать за границей банковскую карту, подумайте о том, чтобы установить лимиты. Это поможет оставаться в рамках бюджета и защитит вас, если карта попадет в чужие руки, поскольку с нее будет невозможно сразу снять крупные суммы.

Пользуйтесь безопасными платформами. Для бронирования жилья и покупки билетов на экскурсии или в музеи используйте только безопасные сайты самих учреждений или надежных и проверенных посредников. Хотя иногда на неизвестных сайтах можно найти дешевые предложения, риск столкнуться с мошенничеством просто не стоит возможной выгоды.

Храните деньги в нескольких местах. Если вы носите с собой наличные, разделите их на несколько частей – например, одну часть храните в кошельке, а другую в сейфе в отеле. Также стоит держать одну из банковских карт отдельно, чтобы в случае утери одной карты у вас был резервный вариант.