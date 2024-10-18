Приближаются школьные каникулы: как избежать лишних трат и финансовых потерь?
На следующей неделе начинаются школьные каникулы, и многие семьи, вероятно, отправятся в долгожданное путешествие. Идет речь о каком-то экзотическом месте или об аквапарке в другом городе Эстонии – всегда стоит учитывать способные возникнуть в поездке неожиданные расходы. Как избежать лишних трат и финансовых потерь?
Руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен отметила, что важно не только придерживаться бюджета, но и учитывать возможных мошенников, а также убытки, связанные, например, с потерей багажа или отменой поездки, особенно в случае путешествий за границу: „Нельзя забывать о страховании путешествий, даже если поездка короткая или вы отправляетесь в соседнюю страну. Другой вариант – приобрести тур таким образом, чтобы он покрывался страховкой, привязанной к вашей банковской карте. У многих банков, в том числе в Citadele, такая страховка прилагается к карте – это стоит проверить в своем банке“.
Вот ряд советов, как контролировать расходы во время школьных каникул.
Составьте бюджет и запасной план. Сначала составьте бюджет поездки, включив как плановые, так и непредвиденные расходы. Хорошее правило – добавить к планируемым затратам примерно 10–20% на случай непредвиденных расходов, таких как медицинские или транспортные траты.
Используйте лимиты банковских карт. Если вы планируете использовать за границей банковскую карту, подумайте о том, чтобы установить лимиты. Это поможет оставаться в рамках бюджета и защитит вас, если карта попадет в чужие руки, поскольку с нее будет невозможно сразу снять крупные суммы.
Пользуйтесь безопасными платформами. Для бронирования жилья и покупки билетов на экскурсии или в музеи используйте только безопасные сайты самих учреждений или надежных и проверенных посредников. Хотя иногда на неизвестных сайтах можно найти дешевые предложения, риск столкнуться с мошенничеством просто не стоит возможной выгоды.
Храните деньги в нескольких местах. Если вы носите с собой наличные, разделите их на несколько частей – например, одну часть храните в кошельке, а другую в сейфе в отеле. Также стоит держать одну из банковских карт отдельно, чтобы в случае утери одной карты у вас был резервный вариант.
Используйте местные скидки. Если поездку за границу вы не планируете, обязательно проверьте предложения музеев, центров и молодежных организаций в собственном городе. Часто на школьных каникулах они предлагают скидки или семейные билеты, которые помогут уменьшить расходы.
Станьте туристом в своем городе или отправляйтесь в поход. Если вы не можете поехать в путешествие, но живете в крупном городе, можно выбрать какой-нибудь приятный район, куда вы обычно редко попадаете, и исследовать его вместе с детьми. Осенью также можно насладиться природой, отправившись в семейный поход. Среди маршрутов RMK можно выбрать наиболее подходящий для вас и ваших детей по длине и местоположению.
Вместе займитесь волонтерской работой. Хороший способ обеспечить детям новый опыт, научить их заботе и провести время с пользой – вместе заняться волонтерской работой: в собственном районе или в другом месте. Возможности зависят от возраста детей, но на порталах для волонтеров можно найти много предложений для молодежи.
Путешествия и отдых с детьми всегда полны сюрпризов. Готовясь к ним заранее, вы сможете в полной мере насладиться отдыхом, зная, что защищены от любых финансовых неожиданностей.