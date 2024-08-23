Советы родителям: что следует знать ребенку, если с его велосипедом что-то случится
Велосезон в самом разгаре – кататься велосипеде нравится всем. Велосипед особенно важен для детей, поскольку позволяет им передвигаться самостоятельно и без помощи родителей. Прежде чем позволить ребенку сесть на велосипед, ответственный родитель обязательно должен поговорить с ним об опасностях, и о том, что делать, если в какой-то момент велосипед сломается.
Три основные вещи, которые могут случиться с юным велосипедистом – спущенное колесо, слетевшая цепь и травма при падении или аварии. По словам Кристеллы Пендер, руководителя по маркетингу Circle K, ребенок должен знать, что в таких ситуациях важно сохранять спокойствие и при необходимости обратиться за помощью к взрослым.
„Очень важно, чтобы дети знали, где получить помощь. Например, всегда можно обратиться за помощью на заправочную станцию – это место, где ребенок может спокойно дождаться родителей, если на велосипеде дальше ехать невозможно, – пояснила Пендер. – А в случае, например, спущенного колеса, на заправке всегда можно воспользоваться насосом“.
Спущенная шина
От спущенной шины не застрахован никто – это может произойти как на городской улице, так и на гравийной дороге с острыми камнями. В этом случае шина быстро сдувается и ехать дальше становится невозможно. Ехать на велосипеде со спущенными шинами тяжело, не говоря о том, что это может привести к повреждению обода колеса. Особенно при поездках на большие расстояния у ребенка всегда должен быть небольшой комплект для ремонта шин и портативный велосипедный насос, с помощью которого можно накачать шину. Если его нет, стоит посетить ближайшую автозаправку.
„Используя насос на заправке, важно знать, какое давление выдерживает шина, и следовать инструкции, которая обычно размещена на шкафу с насосом. Для разных велосипедов производители предписывают разное давление в шинах, но если вы его точно не знаете, безопаснее начинать с меньшего давления и пробовать нажимать на шину большим пальцем – если вы едва можете его вдавить, давление подходящее, – отметила Пендер. – Рекомендуемое давление в шинах детских и городских велосипедов обычно составляет 2,5–3,5 бар, часто правильное значение также указано на боковой стороне самой шины“.
Цепь можно надеть и самостоятельно
Одной из важнейших частей велосипеда является цепь, которую необходимо регулярно чистить и смазывать. Пыль и грязь довольно быстро изнашивают велосипедную цепь, и, если велосипед не обслуживать, цепь в какой-то момент может сорваться. Цепь также может слететь и при использовании неправильного сочетания передач. Если такое произошло, ребенок должен знать, как самостоятельно заново установить цепь на звездочки. Для этого передачи следует установить в самое нижнее положение, уменьшающее натяжение цепи, и сначала надеть цепь на заднюю звездочку, а затем надвинуть ее на переднюю звездочку, проворачивая педали и удерживая заднее колесо в воздухе. Каждому родителю стоит выполнить эту процедуру с ребенком несколько раз, чтобы при возникновении проблемы он знал, как действовать самостоятельно.
„Чтобы найти в Таллинне пункт ремонта велосипедов, стоит изучить специальную карту Таллинна, где можно обнаружить предлагающие возможность подкачки шин станции обслуживания Circle K и, например, места, позволяющие воспользоваться гаечными ключами“, - сказала Пендер.
Карта пунктов ремонта велосипедов в Таллинна есть на Google Maps, вот короткая ссылка: https://shorturl.at/3qRMf
В случае аварии нужно сохранять спокойствие
Хотя в критической ситуации сделать это может быть сложно, если вы попали в аварию необходимо стараться сохранять спокойствие. Чтобы снизить риск травм и переломов, при езде на велосипеде ребенок должен носить шлем, а также налокотники и наколенники. Если что-то случилось, ребеноку следует позвонить родителям или в службу экстренной помощи. Пендер также призывает детей в подобных случаях обращаться к персоналу заправочных станций.
„В чрезвычайной ситуации ребенку нужна безопасная среда, которую может предоставить станция обслуживания. Там можно дождаться родителей, а также купить, например, воду или пластыри“, - сказала Пендер.
Детям, которые любят кататься на велосипеде в утренние или вечерние сумерки, Пендер рекомендует купить светоотражающие жилеты и проверить наличие на велосипеде необходимых по закону отражателей и фонарей.