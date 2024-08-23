Советы родителям: что следует знать ребенку, если с его велосипедом что-то случится

Три основные вещи, которые могут случиться с юным велосипедистом – спущенное колесо, слетевшая цепь и травма при падении или аварии. По словам Кристеллы Пендер, руководителя по маркетингу Circle K, ребенок должен знать, что в таких ситуациях важно сохранять спокойствие и при необходимости обратиться за помощью к взрослым.

„Очень важно, чтобы дети знали, где получить помощь. Например, всегда можно обратиться за помощью на заправочную станцию – это место, где ребенок может спокойно дождаться родителей, если на велосипеде дальше ехать невозможно, – пояснила Пендер. – А в случае, например, спущенного колеса, на заправке всегда можно воспользоваться насосом“.

Спущенная шина

От спущенной шины не застрахован никто – это может произойти как на городской улице, так и на гравийной дороге с острыми камнями. В этом случае шина быстро сдувается и ехать дальше становится невозможно. Ехать на велосипеде со спущенными шинами тяжело, не говоря о том, что это может привести к повреждению обода колеса. Особенно при поездках на большие расстояния у ребенка всегда должен быть небольшой комплект для ремонта шин и портативный велосипедный насос, с помощью которого можно накачать шину. Если его нет, стоит посетить ближайшую автозаправку.

„Используя насос на заправке, важно знать, какое давление выдерживает шина, и следовать инструкции, которая обычно размещена на шкафу с насосом. Для разных велосипедов производители предписывают разное давление в шинах, но если вы его точно не знаете, безопаснее начинать с меньшего давления и пробовать нажимать на шину большим пальцем – если вы едва можете его вдавить, давление подходящее, – отметила Пендер. – Рекомендуемое давление в шинах детских и городских велосипедов обычно составляет 2,5–3,5 бар, часто правильное значение также указано на боковой стороне самой шины“.

Цепь можно надеть и самостоятельно