Городские лагеря: куда пристроить ребенка в июне и июле, не выезжая из Таллинна?
Лето – пора каникул, игр и новых впечатлений. Все это больше относится к детям. Для родителей же, которые большую часть лета работают, остро встает вопрос: как организовать каникулы так, чтобы ребенок и под присмотром был, и отдохнул, и, возможно, научился бы чему-то новому? „МК-Эстония“ выяснила, что предлагают дневные лагеря тем, кто не планирует или не может отправить свое чадо далеко от дома, и сколько стоят такие услуги.
Летние каникулы без плана приводят к тому, что дети скучают и тратят время на не самую полезную деятельность, пока родители на работе. В лагере же – распорядок дня продуман, предусмотрено время для занятий, игр, еды.
Близость к дому – еще одно преимущество городского лагеря. Взрослые могут быть спокойны, зная, что их чадо под присмотром, а в случае необходимости можно быстро связаться с лагерем или забрать ребенка.
В городских лагерях дети имеют возможность общаться с ровесниками, заводить новых друзей и учиться работать в команде. Это способствует развитию коммуникативных навыков и помогает детям стать более открытыми и уверенными в себе.
С учетом интересов
В столице много дневных лагерей: некоторые рассчитаны всего на два дня – как, например, лагерь Художественного музея (KUMU), другие длятся всю рабочую неделю или даже дольше. Почти в каждом лагере предусмотрено горячее питание, в некоторых – еще и перекусы. В стоимость также входят, как правило, все вспомогательные материалы и экскурсии.
Главное, чем отличаются лагеря друг от друга, – это тематика. Организаторы предлагают разнообразные сценарии отдыха, каждый год придумывают что-то новое, чтобы увлечь детей.
Иногда тема лагеря напрямую связана с областью деятельности организатора. Например, городские лагеря в спортивных школах соответственно посвящены спорту, в парках приключений отрабатывают навыки ловкости и работы в команде, в лагерях при языковых школах общаются и учат языки. Свои лагеря предлагают развлекательные центры Super Sky Park, Trampolino, морской музей в Летной гавани и Музей природы, а также школы по интересам в разных районах города.
Цена вопроса
Многие организаторы городских лагерей в этом году признают – спрос упал.
„Люди экономят. Если в прошлые годы места разлетались, группы быстро заполнялись, даже очереди на место были, то в этом году все иначе“, – говорит Анна, руководитель таллиннского кружка ArenguRing Progress.
Участие в выездных лагерях поддерживает Таллиннский Департамент образования, однако городские лагеря в эту программу не входят. Но если семья находится в сложной финансовой ситуации, можно обратиться в соцотдел по месту жительства.
„Родитель может подать заявление на получение социальной помощи, – описывает процедуру руководитель отдела социального обеспечения района Пирита Маарика Лиллемяэ. – Соцработник оценивает потребности семьи и исходя из них принимает решение. Если семья получает пособия или доход одного члена семьи составляет менее 360 евро, стоимость участия в лагере компенсируют“.
Как поясняет представитель района Кесклинн Лийна Людвиг, для детей из малообеспеченных семей затраты на лагерь могут быть компенсированы за счет пособия, зависящего от дохода. Специальной субсидии на эти цели в Таллинне нет.
Пособия, зависящие от дохода, также выплачивают для покупки лекарств и вспомогательных средств, для восстановления здоровья, для оплаты кружков по интересам.
Для получения компенсации нужно подать заявку в отдел соцобеспечения своего района. Размер пособия зависит от нетто-дохода заявителя и членов его семьи за месяц, предшествующий подаче заявления. На пособие можно претендовать для компенсации расходов в предыдущем и текущем месяце. Связанное с доходом пособие на ребенка может быть предоставлено в размере не более 350 евро в течение календарного года (для взрослого – не более 250 евро), если семья имеет право на эту помощь.
Размер пособия зависит от лимита дохода, то есть от суммы денег, которая должна оставаться у семьи после покрытия расходов на жилье. С 01.01.2024 лимит дохода составляет 360 евро на каждого члена семьи (720 евро для семьи из двух человек, 1080 евро для семьи из трех человек и т. д.).
Если согласно приведенному расчету у заявителя остается меньше денежных средств, чем необходимо для покрытия обоснованных расходов, то пособие выплатят с учетом недостающей суммы.
Ида-Вирумаа
В Ида-Вирумаа – другая система. По словам Надежды Пахка, главного специалиста по культуре и работе с молодежью управы Кохтла-Ярве,. любой родитель может подать ходатайство о частичной компенсации стоимости путевки – независимо от достатка семьи или количества детей в ней. Размер компенсации определяет социальная комиссия.
„У нас пока не было прецедентов с запросом о льготах на городские лагеря. Но стоимость участия в выездных лагерях мы можем компенсировать“, – поясняет она.
Городские учреждения в Кохтла-Ярве организуют в этом году краткосрочные дневные лагеря. Два школьных лагеря в Ахтмеской части города и летняя школа в Сомпа пройдут в июне, а также запланированы две смены трудовой дружины в августе.
По данным Надежды Пахка, смена школьного лагеря (5 рабочих дней) обойдется родителю в 50–60 евро. Стоимость участия в летней школе в Сомпа – 20 евро за 5 рабочих дней.
„Трудовые дружины для детей бесплатны. Наоборот, там молодежь зарабатывает“, – отмечает специалист.
А в Нарве ежегодно город финансирует питание детей, участвующих в летнем пришкольном лагере. Как рассказала Ирина Табакова из отдела культуры Нарвской городской управы, летние пришкольные лагеря традиционно работают в конце июня и в августе. Как правило, их продолжительность – одна-две недели.
Некоторые городские лагеря в Эстонии
Таллинн
Образовательные
ArenguRing Progress
Где: П. Пинна, 8.
Описание: все смены тематические, каждый день – новые экскурсии и активности. Например, экскурсии в подземелья башни-музея „Кик ин де кек“, занятия по садоводству в детском музее „Миямилла“, языковые уроки, мастер-класс по лепке и по росписи на стекле, посещение парка приключений в Пирита и многое другое. В лагере два преподавателя – один ведет лагерь на эстонском: игры, общение, мастер-классы, творческие занятия. Второй преподаватель знакомит с английским языком.
Питание: горячий обед и перекус.
Возраст: 5–12 лет.
Продолжительность: с 10:00 до 15:00.
Даты: 1–5 июля, 8–12 июля, 15–19 июля, 22–26 июля, 29 июля – 2 августа.
Цена: 175 евро. Если ребенок участвует в двух сменах, а также для детей из одной семьи стоимость 160 евро за одного человека.
Контакт: телефон 5698 6992, э-почта arenguring@gmail.com
Научные
Rakett 69
Где: Валукоя, 12.
Описание: в этом году тема лагеря – космос. Все дни расписаны: тут и мастер-классы, и обучение, и эксперименты, и веселые игры, и поездки на природу. Каждый день в лагере чему-то посвящен. Первый день – знакомство друг с другом и подготовка к „космическому путешествию“. Во второй день дети изучат различные технологические возможности запуска ракет, пройдут мастер-классы по запуску ракет. На третий день будет исследована Солнечная система и расположенные в ней небесные тела. День четвертый посвящен изучению Вселенной: галактик, звезд, черных дыр и других загадок космоса. На пятый день лагеря – „приземление“ обратно на Землю и подведение итогов недели. Все – на эстонском языке.
Питание: горячий обед и перекусы до и после обеда.
Возраст: 7–12 лет
Продолжительность: с 9:00 до 17:00
Даты: 8–12 июля, 22–26 июля, 29 июля – 2 августа.
Цена: 240 евро.
Контакт: телефон 5855 8933, э-почта perejakodu@perejakodu.ee
Proto
Где: Пеэтри, 10.
Описание: в этом году лагерь фабрики открытий „Прото“ посвящен играм – в частности, с лазерными бластерами Nerf. В Proto есть различные игры-изобретения. Участники лагеря соберут в виртуальной реальности машину „Голдберг“ и отправятся в путешествие за пределы развлекательного центра: например, в поисках прототипов подводных лодок – в таинственные уголки Ноблесснера. Некоторые смены поедут с экскурсией в типографию – погрузятся в нюансы полиграфического мира и посмотрят, как работают печатные машины.
Питание: горячий обед и вечерний перекус.
Возраст: 7–10 лет.
Продолжительность: с 10:00 до 16:00.
Даты: 8–10 июля, 22–24 июля (смены на эстонском); 24–26 июля, 29–31 июля, 30 июля – 1 августа (эстонский и русский).
Цена: 120 евро.
Контакт: э-почта anett@protofactory.ee
Зоолагерь
Где: Таллиннский зоопарк.
Описание: лагерь предлагает развивающие занятия, которые пробуждают интерес к природе и животным, знакомят с деятельностью зоопарка. В каждой смене – новый интересный контент, состоящий из тематических экскурсий, мастер-классов, игр и рукоделия. Подопечными занимаются сотрудники отдела естественных наук как в эстоноязычных, так и в русскоязычных группах. В каждой группе по 15–20 человек.
Питание: горячий обед в столовой зоопарка.
Возраст: 7–11 лет.
Продолжительность: 10:00–14:00 группа на эстонском языке, 11:00–15:00 – на русском языке.
Даты: даты нужно уточнять отдельно.
Цена: 40 евро.
Контакт: э-почта tiina.mannapsoo@tallinnzoo.ee
Другие
Театральный лагерь
Где: Калевипоя, 10.
Описание: лагерь организует Русский молодежный театр. В программе занятия по актёрскому мастерству, экскурсии и развлекательные мероприятия, обед и репетиция представления, которое будет показано родителям в конце смены в пятницу.
Питание: горячий обед.
Возраст: 7–13 лет.
Продолжительность: с 9:00 до 17:00.
Даты: 1–5 июля.
Цена: 150 евро.
Контакт: телефон 5647 3729.
Izum
Где: Выру, 11.
Описание: тематические смены – для любителей кино, игры в „Лего“, походные. В каждой смене – игры, походы, исследования, мастерские, посещение интересных мест города и другая увлекательная деятельность, связанная с тематикой.
Питание: утром перекус, на обед горячее – суп или второе, салат, хлеб, напиток.
Возраст: 7–11 лет.
Продолжительность: с 9:00 до 17:00 по рабочим дням.
Даты: каждую неделю лета, последняя смена – 26 августа.
Цена: 135 евро – 4 дня, 165 евро – 5 дней. При регистрации в лагерь можно выбрать как всю смену, так и отдельные дни, стоимость отдельного дня 36 евро. Пребывание ребёнка в лагере с 8:00 до 9:00 и после 17:00 за дополнительную плату – 5 евро/час.
Контакт: телефон 660 3014, э-почта huvikool@izum.ee
Школа по интересам „Тондираба“
Где: Пунане, 69.
Описание: школа по интересам предлагает лагеря разной направленности – технический, художественный, языковой и даже кулинарный, в каждой смене – своя уникальная программа. Каждый день в лагере – увлекательные мастер-классы, особое внимание уделяют активному отдыху и играм на улице. С 2023 года на территории школы по интересам Тондираба появилась своя тропа приключений.
Питание: на обед – суп или второе, салат, хлеб, напиток.
Возраст: 7–14 лет.
Продолжительность: 09:00 до 16:00.
Даты: каждую неделю с 1 июля, последняя смена – 16 августа.
Цена: 115 евро.
Контакт: телефон 58035506, laager@tondiraba.edu.ee
Детективный лагерь в Кадриорге
Где: Койдула, 12-a.
Описание: юные детективы посетят старые дома известных писателей Таммсааре и Вильде и послушают захватывающие истории о них. Также будут решать головоломки и примут участие в охоте за сокровищами; соберут свой личный портфель со всем необходимым для настоящего детектива; поучаствуют в кружке детективной литературы Детского литературного центра; познакомятся с полицейскими, изучат полицейскую машину, узнают о различных шифрах и кодах; поиграют в разнообразные игры и по окончании лагеря сдадут экзамен на детектива. Большая часть занятий – на свежем воздухе. Лагерь на эстонском языке.
Питание: горячий обед и перекус.
Возраст: 8–10 лет.
Продолжительность: с 10:00 до 15:30.
Даты: 13–15 августа.
Цена: 95 евро.
Контакт: э-почта mari@kirjanduskeskus.ee
Парк приключений Нымме
Где: Кюльмаллика, 15.
Описание: в программе лагеря – отработка навыков лазания и работы в команде, развитие скорости на приключенческой тропе, мастер-классы. Детей научат пользоваться компасом, ориентироваться в лесу, пристальное внимание уделяется технике безопасности, оказанию первой помощи. В лагере проводятся спартакиады, игры в волейбол, занятия по прыжкам на батуте и многое другое.
Питание: горячий обед.
Возраст: 8–13 лет.
Продолжительность: с 10:00 до 17:00
Даты: 1–5 июля, 15–19 июля.
Цена: 215 евро.
Контакт: э-почта info@nommeseikluspark.ee.
Полный список городских лагерей в Таллинне: https://www.tallinn.ee/et/group/588/youth-info-camps
За пределами Таллинна
Noored kooli
Где: Нарва, Харидузе, 3.
Описание: в городском лагере, который проходит в Нарве уже в пятый раз, дети смогут подтянуть эстонский и узнать много нового через игру и общение с молодыми учителями. Оценок в лагере нет, программа лагеря разработана практикующими педагогами. Дети учатся в группах по возрасту. Все обучение – на эстонском языке по методу языкового погружения. Организацию поддерживает фонд образования British Council и город Нарва.
Питание: без обеда.
Возраст: ученики 1–8 классов.
Продолжительность: с 9:30 до 12:30.
Даты: 2–5 и 8–12 июля.
Цена: бесплатно.
Контакт: телефон 5668 9070, э-почта aljona@nooredkooli.ee